В 17-м туре Первой лиги «Чайка» на своeм поле примет «КАМАЗ». Команды подходят к встрече в разном состоянии – хозяева борются за выживание, а гости уверенно держатся в верхней части таблицы.

«Чайка»

Клуб из Песчанокопского переживает тяжeлый отрезок сезона. После 16 туров команда занимает последнее место с 11 очками. В прошлом туре «Чайка» проиграла «Торпедо» (2:3), хотя сумела показать боевой характер, дважды сокращая разрыв. Атака выглядит относительно неплохо – шесть голов в пяти матчах, но оборона остаeтся уязвимой: девять пропущенных мячей за тот же период. Лучший бомбардир Артeм Соколов забил пять раз в 12 матчах и остаeтся ключевым игроком впереди. При этом команда уже три тура подряд проигрывает и пропускает первой, что сильно сказывается на психологии и уверенности в игре.

«КАМАЗ»

Команда из Набережных Челнов проводит сильный сезон и идeт шестой с 26 очками. В прошлом туре «КАМАЗ» устроил разгром «Енисею» (5:0) и подтвердил статус самой результативной команды лиги – 28 забитых голов. Руслан Апеков остаeтся главным оружием атаки с восемью мячами в активе. Коллектив демонстрирует хорошую сбалансированность между линиями – лишь четыре пропущенных гола за последние пять матчей. При этом гости регулярно забивают, отличаясь в каждом из четырeх последних туров. Команда уверенно чувствует себя и в гостях, где действует прагматично и использует ошибки соперников при переходе из обороны в атаку.

Факты о командах

«Чайка»

18-е место, 11 очков

3 поражения подряд

В среднем: 1.2 забитого и 1.8 пропущенного за игру

Пропускает в 4 последних матчах

«КАМАЗ»

6-е место, 26 очков

Лучшая разница мячей в лиге: +11

В среднем: 2.0 забитого и 0.8 пропущенного за игру (последние 5 матчей)

Забивает в 5 из 7 последних матчей

Прогноз на матч «Чайка» – «КАМАЗ»

Форма соперников говорит сама за себя: «КАМАЗ» выглядит увереннее, стабильнее и результативнее. «Чайка» активно борется, но не может наладить игру в защите, особенно против быстрых фланговых атак. У гостей есть чeткий баланс между обороной и нападением, а свежая разгромная победа добавила уверенности. Ожидается, что «КАМАЗ» возьмeт инициативу и будет контролировать игру, используя слабые зоны в защите хозяев. Однако «Чайка» на своeм поле способна забить, поэтому матч может получиться достаточно результативным.

Рекомендованные ставки