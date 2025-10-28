Введите ваш ник на сайте
«Гавр» – «Брест»: прогноз и ставки на матч 29 октября 2025 с коэффициентом 1.90

28 октября 2025 10:29
Гавр - Брест
29 окт. 2025, среда 21:00 | Франция. Лига 1, 10 тур
Перейти в онлайн матча
1.90
Обе забьют – да
Сделать ставку

29 октября на стадионе «Стад Океан» «Гавр» примет «Брест» в рамках 10-го тура французской Лиги 1. Обе команды имеют одинаковое количество очков, но находятся в разной форме и с противоположными настроениями после последних туров.

«Гавр»

Хозяева занимают 14-е место с 9 очками после 9 туров. Команда сумела одержать важную победу над «Осером» (1:0), прервав серию неудач. Однако стабильности по-прежнему не хватает: за последние пять матчей «Гавр» забил шесть голов и пропустил девять. Средняя результативность команды – 1.2 забитого и 1.8 пропущенного за игру. Команда действует активно в атаке, но при этом оставляет слишком много пространства в обороне, особенно на флангах. В трeх последних встречах «Гавр» обязательно забивал, что говорит о постепенном росте уверенности в атаке.

«Брест»

Гости располагаются на 12-й строчке с теми же 9 очками, но их форма вызывает вопросы. После яркого старта команда уступила «ПСЖ» (0:3) и не выигрывает уже три тура подряд. При этом «Брест» остается достаточно результативным: девять забитых мячей за последние пять игр при семи пропущенных. Средняя статистика – 1.8 забитого и 1.4 пропущенного за матч. Команда демонстрирует быструю игру в нападении, но испытывает проблемы в позиционной защите, особенно против соперников, действующих первым номером. На выезде «Брест» играет смелее и нередко открыто, что делает матчи с его участием результативными.

Факты о командах

«Гавр»

  • В среднем: 1.20 забито, 1.80 пропущено (последние 5 игр)
  • Забивает в 3 матчах подряд
  • Победа над «Осером» в последнем туре
  • Играет активно дома, но нестабилен в обороне

«Брест»

  • Не выигрывает в 3 последних матчах
  • В среднем: 1.80 забито, 1.40 пропущено (последние 5 игр)
  • Пропускает в каждом из последних трeх туров
  • Делает ставку на контратаки и высокий прессинг

Личные встречи
0% (0)
20% (1)
80% (4)
4
Забитых мячей
9
0.8
В среднем за матч
1.8
Крупнейшая победа
2:1
Самый результативный матч:  1:2
Самая крупная ничья:  3:3
Франция. Лига 1, 19 тур
Гавр
0 : 1
26.01.2025
Брест
Франция. Лига 1, 7 тур
Брест
2 : 0
06.10.2024
Гавр
Франция. Лига 1, 24 тур
Брест
1 : 0
03.03.2024
Гавр
Франция. Лига 1, 2 тур
Гавр
1 : 2
20.08.2023
Брест
Франция. Кубок лиги, 1/32 финала
Гавр
3 : 3
28.08.2018
Брест

Прогноз на матч «Гавр» – «Брест»

Обе команды проводят нестабильный отрезок, но в атаке выглядят живо. «Гавр» улучшил игру дома и стал чаще забивать, тогда как «Брест» сохраняет высокий темп, но допускает много ошибок в обороне. Ожидается равная встреча с голами с обеих сторон. Гости выглядят чуть увереннее по качеству игры, однако домашний фактор может помочь хозяевам зацепиться за результат. Оптимальным вариантом будет ставка на обмен голами и осторожный выбор в пользу гостей, которые чаще используют свои моменты.

Рекомендованные ставки

  • Обе забьют – да – коэффициент 1.90
  • Фора «Брест» (0) – коэффициент 1.95

1.90
Обе забьют – да
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Орлов Максим
Франция. Лига 1 Брест Гавр
