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Расписание матчей
Кубок Французской Лиги
Гавр - Брест
Гавр - Брест: обзор матча 28 августа 2018
Гавр
28.08.2018, вторник, 21:00
Франция. Кубок лиги, 1/32 финала
3 : 3
Счет по пенальти – 6 : 5
Завершен
Брест
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Гавр - Брест
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0
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0
0
Матчи команд
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Франция. Лига 1, 12 тур
Гавр
- : -
28.11.2026
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Франция. Лига 1, 11 тур
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20.11.2026
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0 : 2
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1 : 5
30.10.2026
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4 : 3
25.10.2026
Гавр
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Гавр
1 : 3
18.10.2026
Осер
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Франция. Лига 1, 12 тур
Брест
- : -
27.11.2026
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Страсбур
0 : 1
21.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
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Франция. Лига 1, 9 тур
Лорьян
0 : 2
02.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лилль
1 : 1
17.10.2026
Брест
Информация о матче
Стадион:
Жюль Дешасо
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