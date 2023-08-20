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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Гавр - Брест
Гавр - Брест: обзор матча 20 августа 2023
Гавр
20.08.2023, воскресенье, 16:00
Франция. Лига 1, 2 тур
1 : 2
Завершен
Брест
52'
Д. Кузяев
28'
Р. дель Кастильо
56'
Л. Брассье
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Гавр - Брест
89'
Желтая карточка
А. Камблан
Замена
Э. Сабби
️️️️
А. Туре
84'
84'
Замена
А. Камблан
️️️️
Ж. ле Дуарон
83'
Замена
Я. Мбок
️️️️
Р. дель Кастильо
70'
Замена
М. Лаж
️️️️
У. Маньетти
Замена
Я. Кехта
️️️️
Р. Ндиайе
67'
Замена
А. Жужу
️️️️
И. Сумаре
67'
Замена
А. Логбо
️️️️
Н. Алиуи
66'
60'
Замена
Ж. Мартен
️️️️
М. Камара
60'
Замена
С. Мунье
️️️️
М. Сатриано
56'
ГОЛ! 1:2!
Л. Брассье
Пас отдал
Р. дель Кастильо
ГОЛ! 1:1!
Д. Кузяев
Пас отдал
Й. Салмье
52'
47'
Желтая карточка
М. Камара
Замена
С. Грандсир
️️️️
Ж. Касимир
46'
28'
ГОЛ! 0:1!
Р. дель Кастильо
Пас отдал
Б. Локо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гавр
16
Артюр Десма
ВР
21
Кристофер Опери
ЛЗ
21
Йоанн Салмье
ЦЗ
12
Аруна Санганте
ЦЗ
4
Готье Льорис
ЦЗ
10
Набиль Алиуи
ЛВ
90
Исса Сумаре
ЛВ
7
Рассул Ндиайе
ЦП
7
Абдулайе Туре
ЦП
14
Далер Кузяев
ЦП
77
Жосуэ Касимир
ПВ
Главный тренер
Лука Эльснер
Брест
40
Марко Бизот
ВР
3
Лилиан Брассье
ЛЗ
2
Брэдли Локо
ЛЗ
5
Брендан Шардонне
ЦЗ
70
Кенни Лала
ПЗ
45
Махди Камара
ЦП
8
Уго Маньетти
ЦП
33
Пьер Лис-Мелу
ЦП
20
Ромен дель Кастильо
ПВ
10
Мартин Сатриано
ЦФ
9
Жереми ле Дуарон
ЦФ
Главный тренер
Эрик Руа
Гавр
16
Матье Горжелен
ВР
4
Этьен Юте-Кинкуэ
ЦЗ
77
Лоик Него
ПЗ
8
Яссин Кехта
ЦП
11
Эммануэль Сабби
ПВ
7
Самуэль Грандсир
ПВ
20
Анди Логбо
ЦФ
7
Антуан Жужу
ЦФ
Брест
37
Грегуар Кудер
ВР
20
Ашраф Дари
ЦЗ
29
Кристоф Эрейе
ЦЗ
80
Янга Мбок
ЦП
8
Жонас Мартен
ЦП
9
Аксель Камблан
АП
28
Матиас Лаж
ПВ
7
Карамоко Дембеле
ПВ
9
Стив Мунье
ЦФ
4-3-3
16
Десма
21
Опери
12
Санганте
4
Льорис
21
Салмье
7
Ндиайе
7
Туре
14
Кузяев
90
Сумаре
10
Алиуи
77
Касимир
4-3-1-2
40
Бизот
70
Лала
3
Брассье
5
Шардонне
2
Локо
45
Камара
8
Маньетти
33
Лис-Мелу
20
дель Кастильо
9
ле Дуарон
10
Сатриано
7
Ндиайе
8
Кехта
8
Кехта
7
Ндиайе
7
Туре
11
Сабби
11
Сабби
7
Туре
77
Касимир
7
Грандсир
7
Грандсир
77
Касимир
10
Алиуи
20
Логбо
20
Логбо
10
Алиуи
90
Сумаре
7
Жужу
7
Жужу
90
Сумаре
20
дель Кастильо
80
Мбок
80
Мбок
20
дель Кастильо
45
Камара
8
Мартен
8
Мартен
45
Камара
9
ле Дуарон
9
Камблан
9
Камблан
9
ле Дуарон
8
Маньетти
28
Лаж
28
Лаж
8
Маньетти
10
Сатриано
9
Мунье
9
Мунье
10
Сатриано
Остались в запасе
Гавр
Брест
16
Матье Горжелен
ВР
4
Этьен Юте-Кинкуэ
ЦЗ
77
Лоик Него
ПЗ
Главный тренер
Лука Эльснер
37
Грегуар Кудер
ВР
20
Ашраф Дари
ЦЗ
29
Кристоф Эрейе
ЦЗ
7
Карамоко Дембеле
ПВ
Главный тренер
Эрик Руа
Остались в запасе
16
Матье Горжелен
ВР
4
Этьен Юте-Кинкуэ
ЦЗ
77
Лоик Него
ПЗ
Остались в запасе
37
Грегуар Кудер
ВР
20
Ашраф Дари
ЦЗ
29
Кристоф Эрейе
ЦЗ
7
Карамоко Дембеле
ПВ
Главный тренер
Лука Эльснер
Главный тренер
Эрик Руа
Статистика матча Гавр - Брест
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Гавр
Франция. Лига 1, 12 тур
Гавр
- : -
28.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 11 тур
Труа
3 : 1
20.11.2026
Гавр
Франция. Лига 1, 10 тур
Гавр
0 : 2
08.11.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
Марсель
4 : 3
25.10.2026
Гавр
Франция. Лига 1, 7 тур
Гавр
1 : 3
18.10.2026
Осер
Брест
Франция. Лига 1, 12 тур
Брест
- : -
27.11.2026
Париж
Франция. Лига 1, 11 тур
Страсбур
0 : 1
21.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лорьян
0 : 2
02.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лилль
1 : 1
17.10.2026
Брест
Информация о матче
Стадион:
Стад Осеан
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