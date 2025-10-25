25 октября 2025 11:01
Кайрат - Астана
26 окт. 2025, воскресенье 13:00 | Казахстан. Премьер-лига, 26 турПерейти в онлайн матча
В воскресенье, 26 октября, в 26-м туре Премьер-лиги Казахстана встречаются «Кайрат» и «Астана». Игра состоится в Алматы, начало – в 13:00 (мск).
«Кайрат»
Команда Рафаэля Уразбахтина набрала 58 очков и лидирует в КПЛ. «Кайрат» добыл 18 побед, 4 ничьих и потерпел 3 поражения, разница мячей – 52:18.
Последние результаты «Кайрата»:
- 21.10.25 «Кайрат» – «Пафос» – 0:0;
- 17.10.25 «Кызыл-Жар» – «Кайрат» – 0:1;
- 05.10.25 «Кайрат» – «Жетысу» – 5:0.
«Астана»
«Астана» набрала 56 очков и занимает 2-е место. Подопечные Григория Бабаяна добыли 17 побед, 5 ничьих и потерпели 3 поражения, разница мячей – 65:29.
Предыдущие результаты «Астаны»:
- 19.10.25 «Астана» – «Актобе» – 5:3;
- 28.09.25 «Окжетпес» – «Астана» – 1:2;
- 19.09.25 «Тобол» – «Астана» – 2:3.
Очные встречи в Премьер-лиге
- 02.03.25 «Астана» – «Кайрат» – 1:1;
- 01.09.24 «Кайрат» – «Астана» – 0:1;
- 29.06.24 «Астана» – «Кайрат» – 1:3;
- 27.08.23 «Кайрат» – «Астана» – 1:0;
- 16.04.23 «Астана» – «Кайрат» – 0:3.
Прогноз на матч «Кайрат» – «Астана»
Однозначно центральный матч тура и даже сезона. «Кайрат» в случае победы оторвется от «Астаны» на 5 очков за 4 тура до конца сезона и почти гарантирует чемпионство. Гости постараются этому помешать.
- Прогноз – ТМ (2,5) с кф. 1.64.
- Прогноз на точный счет – 1:1 с кф. 5.30.
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб