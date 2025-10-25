26 октября на «Кампо де Вальекас» в Мадриде встретятся середняки Ла Лиги – «Райо Вальекано» и «Алавес». Команды идут вровень по очкам, но демонстрируют совершенно разный стиль игры: хозяева делают ставку на темп и атаку, а гости предпочитают осторожный, прагматичный футбол.

«Райо Вальекано»

Столичный клуб находится на 11-й строчке с 11 очками после девяти туров. В последнем матче «Райо» на выезде разгромил «Леванте» (3:0), а несколькими днями ранее в Лиге Конференций сыграл вничью с «Хэкеном» (2:2). Команда уверенно чувствует себя в атаке – в пяти последних встречах забито восемь голов при всего трeх пропущенных. Особенно стабильно «Райо» выступает дома, где выиграл восемь из последних десяти матчей. Коллектив делает ставку на активные фланги и высокий прессинг, благодаря чему часто забивает в первом тайме.

«Алавес»

Гости идут десятыми с 12 очками и показывают сдержанный стиль. В прошлом туре команда сыграла вничью с «Валенсией» (0:0), ранее победив «Эльче» (3:1). При этом атакующая линия не всегда стабильна: в пяти последних матчах «Алавес» забил пять мячей и столько же пропустил. На выезде команда играет осторожно, стараясь не раскрываться и избегать открытых обменов ударами. Несмотря на небольшую результативность, защита выглядит достаточно надeжно – в среднем один пропущенный гол за игру.

Факты о командах

«Райо Вальекано»

Победы в 3 последних домашних матчах против «Алавеса»

В среднем: 1.60 забито, 0.60 пропущено (последние 5 игр)

Не проигрывает в 8 из 10 матчей дома

Забивает в 4 матчах подряд

«Алавес»

В среднем: 1.00 забито, 1.00 пропущено (последние 5 игр)

Не проигрывает в 3 из 5 последних матчей

Пропускает мало, но редко играет на ноль в гостях

Играет в основном от обороны, делая ставку на контратаки

Прогноз на матч «Райо Вальекано» – «Алавес»

«Райо» подходит к игре в хорошей форме и показывает уверенную игру в атаке, особенно дома. Команда уверенно комбинирует на чужой половине и создаeт множество моментов. «Алавес» будет действовать вторым номером, стараясь сыграть на ошибках соперника, но вряд ли сможет удержать натиск хозяев. Вероятнее всего, игра пройдет под контролем мадридцев с преимуществом в владении и ударами по воротам. При этом гости способны забить – их контратаки остаются опасными даже против сильных оппонентов. Ожидается напряжeнный матч с небольшим перевесом «Райо» и как минимум двумя голами.

Рекомендованные ставки