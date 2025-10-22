Введите ваш ник на сайте
«АЗ Алкмаар» - «Слован»: прогноз и ставки на матч 23 октября 2027 с коэффициентом 1.53

22 октября 2025 18:47
АЗ Алкмаар - Слован
23 окт. 2025, четверг 22:00 | Лига конференций, 2 тур
Перейти в онлайн матча
23 октября 2025 года в 22:00 состоится поединок основного этапа Лиги конференций. Голландский АЗ из Алкмаара сыграет со «Слованом».

«АЗ Алкмаар»

Голландцы сенсационно плохо стартовали в ЛК, нежданно-негаданно влетев кипрскому АЕКу со счетом 0:4. Впрочем, с тех пор подопечные Мартена Мартенса взялись за голову и успели добыть несколько положительных результатов, включая победу над «Аяксом» в Амстердаме.

Мартенс унаследовал состав, способный конкурировать на европейском уровне, однако необходимы тактические корректировки для устранения оборонительных проблем, выявленных на Кипре. Упор бельгийского тренера на атакующий футбол приносит плоды в национальном чемпионате, теперь всю эту радость нужно перенести и на ЛК.

Последние три игры:

  • Аякс – АЗ 0:2
  • АЗ – Телстар 2:1
  • АЕК – АЗ 4:0

«Слован»

«Слованом» рулит известный российским поклонникам футбола Владимир Вайсс (в свое время успел потренировать «Сатурн»). Он делает ставку на атакующий футбол, но в то же время пока не может наладить «Словану» слаженно функционирующую оборонительную линию.

Последние три игры:

  • Спартак Трнава – Слован 0:2
  • Пьештани – Слован 0:5
  • Слован – Страсбур 1:2

Прогноз на матч «АЗ Алкмаар» – «Слован»

Игра в Алкмааре обещает стать веселой. Тем более, что местному «АЗ» необходимо исправляться за кипрский позор. Считаем, что матч получится результативным, но ближе к победе будут подопечные Мертенса.

Прогноз: индивидуальный тотал «АЗ» больше 2 голов. Коэффициент – 1.53. Прогноз на счет – 3:1.

Автор: Орлов Максим
Лига конференций Слован АЗ Алкмаар
