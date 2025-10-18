Введите ваш ник на сайте
«Санкт-Паули» – «Хоффенхайм»: прогноз и ставки на матч 19 октября 2025 с коэффициентом 1.90

18 октября 2025 12:20
Санкт-Паули - Хоффенхайм
19 окт. 2025, воскресенье 18:30 | Германия. Бундеслига, 7 тур
19 октября на стадионе «Миллернтор» состоится матч 7 тура Бундеслиги между «Санкт-Паули» и «Хоффенхаймом». Хозяева находятся в неудобной серии, проиграв три последних игры и пропуская в среднем 1.2 гола за матч. Их атакующая мощь умеренная – 1 гол за игру в среднем. «Хоффенхайм» показывает противоречивую форму: команда забивает активно (1.4 гола в среднем), но оборона оставляет желать лучшего, пропуская 2.2 гола за последние 5 матчей. Предстоит игра с высокой вероятностью голов, где гости имеют небольшой перевес за счeт стабильной результативности в атаке.

«Санкт-Паули»

После 6 туров «Санкт-Паули» набрал 7 очков и занимает 11 место. Лучший бомбардир Андреа Унтонджи оформил 3 гола в 6 матчах. Команда страдает от нестабильной игры в обороне и недостаточной результативности, что делает домашний матч крайне важным для прерывания серии поражений. У «Санкт-Паули» есть опыт результативной игры против «Хоффенхайма», что может дать преимущество в тактических перестановках.

«Хоффенхайм»

«Хоффенхайм» располагается на 12 месте с 7 очками. Лучший бомбардир Фисник Аслани забил 5 голов в 7 матчах. Команда демонстрирует атакующую направленность, но при этом крайне нестабильна в обороне, пропуская много голов. Гости не могут выиграть последние три игры, но не проигрывают в большинстве выездных матчей. Вероятен сценарий открытой игры с обоюдными шансами у ворот.

Факты о командах

«Санкт-Паули»

  • Проигрывает 3 последних матчах
  • Пропускает в среднем 1.2 гола за игру
  • Забивает в среднем 1 гол за игру
  • Нуждается в прерывании серии поражений

«Хоффенхайм»

  • Не выигрывает 3 последних матчах
  • Пропускает в среднем 2.2 гола за игру
  • Забивает в среднем 1.4 гола за игру
  • Сильная атака, слабая оборона

Личные встречи
50% (2)
25% (1)
25% (1)
5
Забитых мячей
3
1.25
В среднем за матч
0.75
2:0
Крупнейшая победа
1:0
Самый результативный матч:  0:2
Самая крупная ничья:  2:2
Германия. Бундеслига, 26 тур
Санкт-Паули
1 : 0
14.03.2025
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
0 : 2
02.11.2024
Санкт-Паули
Германия. Бундеслига, 19 тур
Хоффенхайм
2 : 2
23.01.2011
Санкт-Паули
Германия. Бундеслига, 2 тур
Санкт-Паули
0 : 1
28.08.2010
Хоффенхайм

Прогноз на матч «Санкт-Паули» – «Хоффенхайм»

Матч обещает быть результативным. «Хоффенхайм» способен создавать моменты, но оборона у команды пробуксовывает, что может дать хозяевам шанс забить. «Санкт-Паули» постарается использовать домашние условия, хотя маловероятно, что удастся полностью сдержать атакующих гостей. Ожидается открытая игра с возможностью голов с обеих сторон и минимальным перевесом «Хоффенхайма».

Рекомендованные ставки:

  • Победа «Хоффенхайма» с форой (0) – коэффициент 1.90
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.85

Автор: Рассказов Михаил
Германия. Бундеслига Хоффенхайм Санкт-Паули
