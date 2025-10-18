Введите ваш ник на сайте
«Комо» – «Ювентус»: прогноз и ставки на матч 19 октября 2025 с коэффициентом 2.5

18 октября 2025 12:59
Комо - Ювентус
19 окт. 2025, воскресенье 13:30 | Италия. Серия А, 7 тур
Перейти в онлайн матча
19 октября на стадионе «Колисеум Альфонсо Перес» в рамках 7 тура Серии А «Комо» примет «Ювентус». Хозяева подходят к матчу в неплохой форме, не проигрывая в 4 последних матчах и забивая в каждом. «Ювентус» демонстрирует стабильность и умеет использовать слабости соперников, однако серия ничьих последних туров показывает, что команда иногда испытывает трудности в завершении атак. Встреча обещает быть тактически насыщенной с возможностью результативной игры.

«Комо»

«Комо» набирает 9 очков после 6 туров и занимает 8 место. В последних матчах команда регулярно забивает, а главный бомбардир – Анастасиос Дувикас с 4 голами в 8 встречах. В обороне команда пропускает сравнительно немного, особенно дома, что может стать ключевым фактором против сильного соперника. Контратаки и умение использовать стандартные положения делают «Комо» опасным для гостей.

«Ювентус»

«Ювентус» набрал 12 очков и занимает 5 место. В последних матчах команда играет вничью, но при этом забивает и пропускает в среднем 1.6 гола за матч. Главная угроза – Душан Влахович и атакующие связки, способные вскрыть оборону «Комо». «Ювентус» умеет контролировать игру и создавать голевые моменты, что делает команду фаворитом предстоящей встречи.

Факты о командах

«Комо»

  • Не проигрывает в 4 последних матчах
  • Среднее количество голов за последние 5 игр: 1.6 забито, 0.8 пропущено
  • Забивает в 5 последних матчах
  • Устойчивая оборона и опасные контратаки

«Ювентус»

  • В последних 5 матчах играет вничью в 3 встречах
  • Среднее количество голов за последние 5 игр: 1.6 забито, 1.6 пропущено
  • Забивает в 10 из 12 последних матчей
  • Главная угроза – Влахович и атакующие связки

Личные встречи
0% (0)
0% (0)
100% (2)
1
Забитых мячей
5
0.5
В среднем за матч
2.5
Крупнейшая победа
3:0
Самый результативный матч:  1:2
Италия. Серия А, 24 тур
Комо
1 : 2
07.02.2025
Ювентус
Италия. Серия А, 1 тур
Ювентус
3 : 0
19.08.2024
Комо

Прогноз на матч «Комо» – «Ювентус»

«Ювентус» выглядит фаворитом встречи, однако «Комо» дома может навязать борьбу, используя дисциплину в обороне и быстрые контратаки. Матч ожидается активным, с голами обеих команд, но с преимуществом гостей.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Ювентуса» – коэффициент 2.5
  • Тотал больше 2 голов – коэффициент 1.85

Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Гроховский Сергей
Италия. Серия А Ювентус Комо
19.10.2025
10:00
2.10
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Енисей - Спартак К
Победа «Спартака»
19.10.2025
12:00
1.85
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Тюмень - Динамо-2
Победа «Тюмени»
19.10.2025
12:00
2.40
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск - Арсенал
Победа «Челябинска»
19.10.2025
13:00
1.75
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Леон Сатурн - Космос
Победа «Леон Сатурн»
19.10.2025
13:00
2.06
Украина. Премьер-лига, 9 тур
ЛНЗ - Колос
Победа «ЛНЗ»
19.10.2025
13:00
1.77
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Слуцк - Молодечно
Победа «Слуцка»
