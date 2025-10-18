19 октября на стадионе «Колисеум Альфонсо Перес» в рамках 7 тура Серии А «Комо» примет «Ювентус». Хозяева подходят к матчу в неплохой форме, не проигрывая в 4 последних матчах и забивая в каждом. «Ювентус» демонстрирует стабильность и умеет использовать слабости соперников, однако серия ничьих последних туров показывает, что команда иногда испытывает трудности в завершении атак. Встреча обещает быть тактически насыщенной с возможностью результативной игры.

«Комо»

«Комо» набирает 9 очков после 6 туров и занимает 8 место. В последних матчах команда регулярно забивает, а главный бомбардир – Анастасиос Дувикас с 4 голами в 8 встречах. В обороне команда пропускает сравнительно немного, особенно дома, что может стать ключевым фактором против сильного соперника. Контратаки и умение использовать стандартные положения делают «Комо» опасным для гостей.

«Ювентус»

«Ювентус» набрал 12 очков и занимает 5 место. В последних матчах команда играет вничью, но при этом забивает и пропускает в среднем 1.6 гола за матч. Главная угроза – Душан Влахович и атакующие связки, способные вскрыть оборону «Комо». «Ювентус» умеет контролировать игру и создавать голевые моменты, что делает команду фаворитом предстоящей встречи.

Факты о командах

«Комо»

Не проигрывает в 4 последних матчах

Среднее количество голов за последние 5 игр: 1.6 забито, 0.8 пропущено

Забивает в 5 последних матчах

Устойчивая оборона и опасные контратаки

«Ювентус»

В последних 5 матчах играет вничью в 3 встречах

Среднее количество голов за последние 5 игр: 1.6 забито, 1.6 пропущено

Забивает в 10 из 12 последних матчей

Главная угроза – Влахович и атакующие связки

Прогноз на матч «Комо» – «Ювентус»

«Ювентус» выглядит фаворитом встречи, однако «Комо» дома может навязать борьбу, используя дисциплину в обороне и быстрые контратаки. Матч ожидается активным, с голами обеих команд, но с преимуществом гостей.

Рекомендованные ставки