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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Ювентус - Комо
Ювентус - Комо: обзор матча 19 августа 2024
Ювентус
19.08.2024, понедельник, 21:45
Италия. Серия А, 1 тур
3 : 0
Завершен
Комо
23'
С. Мбангула
45+1'
Т. Веа
90+1'
А. Камбьясо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ювентус - Комо
ГОЛ! 3:0!
А. Камбьясо
Пас отдал
С. Мбангула
90'
+1
Желтая карточка
А. Камбьясо
88'
Замена
Д. Луис
️️️️
М. Локателли
79'
76'
Желтая карточка
Э. Гольданига
72'
Желтая карточка
С. Верди
Замена
Н. Фаджоли
️️️️
К. Тюрам
67'
63'
Замена
А. Черри
️️️️
П. Кутроне
63'
Замена
С. Верди
️️️️
О. Абильдгор
Желтая карточка
М. Локателли
57'
56'
Замена
О. Абильдгор
️️️️
Л. Да Кунья
56'
Замена
А. Габриеллони
️️️️
А. Белотти
Замена
Н. Савона
️️️️
Т. Веа
46'
ГОЛ! 2:0!
Т. Веа
Пас отдал
К. Йылдыз
45'
+1
33'
Желтая карточка
Я. Энгельхардт
ГОЛ! 1:0!
С. Мбангула
23'
22'
Замена
Я. Энгельхардт
️️️️
Д. Базелли
9'
Желтая карточка
М. Сала
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ювентус
20
Микеле Ди Грегорио
ВР
20
Андреа Камбьясо
ЛЗ
3
Бремер
ЦЗ
32
Хуан Кабаль
ЦЗ
4
Федерико Гатти
(К)
ЦЗ
5
Мануэль Локателли
ОП
19
Кефрен Тюрам
ОП
11
Самуэль Мбангула
ЦП
22
Тимоти Веа
ЦФ
10
Кенан Йылдыз
ЦФ
28
Душан Влахович
ЦФ
Главный тренер
Тиаго Мотта
Комо
25
Пепе Рейна
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
18
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
93
Федерико Барба
ЦЗ
33
Даниэле Базелли
ЦП
23
Маттиас Браунедер
ЦП
7
Габриэль Стрефецца
ПВ
11
Андреа Белотти
ЦФ
3
Марко Сала
ЦФ
7
Лукас Да Кунья
ЦФ
10
Патрик Кутроне
(К)
ЦФ
Главный тренер
Сеск Фабрегас
Ювентус
23
Карло Пинсольо
ВР
1
Маттиа Перин
ВР
37
Николо Савона
ЦЗ
73
Йонас Рухи
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
12
Дуглас Луис
ОП
22
Уэстон МакКенни
ЦП
44
Николо Фаджоли
АП
Комо
25
Эмиль Аудеро
ВР
13
Альберто Доссена
ЦЗ
84
Томмазо Кассандро
ПЗ
28
Оливер Абильдгор
ОП
16
Янник Энгельхардт
ОП
90
Симоне Верди
АП
99
Алессандро Габриеллони
ЦФ
9
Альберто Черри
ЦФ
4-2-1-3
20
Ди Грегорио
20
Камбьясо
32
Кабаль
4
Гатти
3
Бремер
5
Локателли
19
Тюрам
11
Мбангула
28
Влахович
10
Йылдыз
22
Веа
3-2-1-4
25
Рейна
18
Гольданига
93
Барба
5
Морено
33
Базелли
23
Браунедер
7
Стрефецца
10
Кутроне
7
Да Кунья
3
Сала
11
Белотти
22
Веа
37
Савона
37
Савона
22
Веа
5
Локателли
12
Луис
12
Луис
5
Локателли
19
Тюрам
44
Фаджоли
44
Фаджоли
19
Тюрам
7
Да Кунья
28
Абильдгор
28
Абильдгор
7
Да Кунья
33
Базелли
16
Энгельхардт
16
Энгельхардт
33
Базелли
Абильдгор
90
Верди
90
Верди
Абильдгор
11
Белотти
99
Габриеллони
99
Габриеллони
11
Белотти
10
Кутроне
9
Черри
9
Черри
10
Кутроне
Остались в запасе
Ювентус
Комо
23
Карло Пинсольо
ВР
1
Маттиа Перин
ВР
73
Йонас Рухи
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
22
Уэстон МакКенни
ЦП
Главный тренер
Тиаго Мотта
25
Эмиль Аудеро
ВР
13
Альберто Доссена
ЦЗ
84
Томмазо Кассандро
ПЗ
Главный тренер
Сеск Фабрегас
Остались в запасе
23
Карло Пинсольо
ВР
1
Маттиа Перин
ВР
73
Йонас Рухи
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
22
Уэстон МакКенни
ЦП
Остались в запасе
25
Эмиль Аудеро
ВР
13
Альберто Доссена
ЦЗ
84
Томмазо Кассандро
ПЗ
Главный тренер
Тиаго Мотта
Главный тренер
Сеск Фабрегас
Статистика матча Ювентус - Комо
2
4
Всего ударов по воротам
10
1
Удары в створ
5
0
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Угловые удары
2
0
Нарушения
7
10
Офсайды
1
0
Количество передач
403
308
Сейвы
0
2
Точность передач %
91
88
Удары мимо ворот
5
0
Блокированные удары
0
1
Удары из пределов штрафной
9
1
Удары из-за пределов штрафной
1
0
xG (ожидаемые голы)
0.95
0.11
Матчи команд
Ювентус
Италия. Серия А, 13 тур
Комо
- : -
29.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 5 тур
Ювентус
4 : 1
26.11.2026
Омония
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
4 : 0
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Комо
Италия. Серия А, 13 тур
Комо
- : -
29.11.2026
Ювентус
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
1 : 0
24.11.2026
АЕК
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
2 : 0
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Ланс
1 : 9
04.11.2026
Комо
Италия. Серия А, 10 тур
Комо
1 : 0
01.11.2026
Венеция
Информация о матче
Главный судья:
Маттео Марченаро
(Генуя)
Стадион:
Альянц Стадиум
Новости команд
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