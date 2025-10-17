Введите ваш ник на сайте
«Аякс» – «АЗ Алкмаар»: прогноз и ставки на матч 18 октября 2027 с коэффициентом 1.98

17 октября 2025 14:04
Аякс - АЗ Алкмаар
18 окт. 2025, суббота 22:00 | Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
В субботу, 18 октября, в 9-м туре Эредивизи сыграют «Аякс» и «АЗ Алкмаар». Матч пройдет в Амстердаме, начало – в 22:00 (мск).

«Аякс»

Команда Джона Хейтинги располагается на 3-й позиции в Эредивизи, набрав 16 очков. «Аякс» добыл 4 победы и 4 раза сыграл вничью, разница мячей – 17:10.

Последние результаты «Аякса»:

  • 04.10.25 «Спарта» – «Аякс» – 4:4 Эредивизи;
  • 30.09.25 «Марсель» – «Аякс» – 4:0 ЛЧ;
  • 27.09.25 «Аякс» – НАК – 2:1 Эредивизи.

АЗ «Алкмар»

АЗ Алкмар набрал 15 очков и занимает 4-е место. Подопечные Мартена Мартенса добыли 4 победы, 3 раза сыграли вничью и потерпели 1 поражение, разница мячей – 17:12.

Предыдущие результаты «АЗ Алкмаар»:

  • 05.10.25 АЗ «Алкмар» – «Телстар» – 2:1 Эредивизи;
  • 02.10.25 АЕК – АЗ «Алкмар» – 4:0 ЛК;
  • 28.09.25 НЕК – АЗ «Алкмар» – 2:1 Эредивизи.

Очные встречи

  • 16.03.25 «Аякс» – АЗ Алкмар – 2:2;
  • 14.01.25 АЗ Алкмар – «Аякс» – 2:0;
  • 08.12.24 АЗ Алкмар – «Аякс» – 2:1;
  • 25.02.24 АЗ Алкмар – «Аякс» – 2:0;
  • 08.10.23 «Аякс» – АЗ Алкмар – 1:2.

Прогноз на матч «Аякс» – АЗ Алкмар

«Аякс» еще не проигрывал в нынешнем чемпионате, но из-за 4 ничьих отстает от лидера уже на 6 очков. АЗ выиграл лишь 1 матч из последних 5 и не выглядит непреодолимым соперником для амстердамцев.

  • Прогноз – П1 с кф. 1.98.
  • Прогноз на точный счет – 2:1 с кф. 9.00.

Автор: Воронцов Егор
Нидерланды. Эредивизие АЗ Алкмаар Аякс
