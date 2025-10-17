17 октября 2025 14:04
Аякс - АЗ Алкмаар
18 окт. 2025, суббота 22:00 | Нидерланды. Эредивизие, 9 турПерейти в онлайн матча
В субботу, 18 октября, в 9-м туре Эредивизи сыграют «Аякс» и «АЗ Алкмаар». Матч пройдет в Амстердаме, начало – в 22:00 (мск).
«Аякс»
Команда Джона Хейтинги располагается на 3-й позиции в Эредивизи, набрав 16 очков. «Аякс» добыл 4 победы и 4 раза сыграл вничью, разница мячей – 17:10.
Последние результаты «Аякса»:
- 04.10.25 «Спарта» – «Аякс» – 4:4 Эредивизи;
- 30.09.25 «Марсель» – «Аякс» – 4:0 ЛЧ;
- 27.09.25 «Аякс» – НАК – 2:1 Эредивизи.
АЗ «Алкмар»
АЗ Алкмар набрал 15 очков и занимает 4-е место. Подопечные Мартена Мартенса добыли 4 победы, 3 раза сыграли вничью и потерпели 1 поражение, разница мячей – 17:12.
Предыдущие результаты «АЗ Алкмаар»:
- 05.10.25 АЗ «Алкмар» – «Телстар» – 2:1 Эредивизи;
- 02.10.25 АЕК – АЗ «Алкмар» – 4:0 ЛК;
- 28.09.25 НЕК – АЗ «Алкмар» – 2:1 Эредивизи.
Очные встречи
- 16.03.25 «Аякс» – АЗ Алкмар – 2:2;
- 14.01.25 АЗ Алкмар – «Аякс» – 2:0;
- 08.12.24 АЗ Алкмар – «Аякс» – 2:1;
- 25.02.24 АЗ Алкмар – «Аякс» – 2:0;
- 08.10.23 «Аякс» – АЗ Алкмар – 1:2.
Прогноз на матч «Аякс» – АЗ Алкмар
«Аякс» еще не проигрывал в нынешнем чемпионате, но из-за 4 ничьих отстает от лидера уже на 6 очков. АЗ выиграл лишь 1 матч из последних 5 и не выглядит непреодолимым соперником для амстердамцев.
- Прогноз – П1 с кф. 1.98.
- Прогноз на точный счет – 2:1 с кф. 9.00.
