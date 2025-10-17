18 октября 2025 года в 19:00 состоится поединок 7-го тура чемпионата

Италии. «Торино» будет принимать действующего обладателя Скудетто – «Наполи» Антонио Конте.

«Торино»

«Торино» переживает нелeгкий старт в Серии А, сумев добыть лишь одну победу. В крайнем туре перед международной паузой «быки» выдали классный поединок против бывшей команды своего тренера Марко Барони («Лацио»), но упустили три очка в самой концовке.

Последние три игры:

Лацио – Торино 3:3

Парма – Торино 2:1

Торино – Пиза 1:0

«Наполи»

«Адзурри» Антонио Конте классно начали защиту чемпионского титула и делят первое место в таблице с «Ромой» Джан Пьеро Гасперини.

Конте не изменяет своему стилю – «Наполи» консервативен и старательно набирает очки. К тому же в состав команды из Неаполя прекрасно интегрировались именитые новобранцы – опытнейший плеймейкер Кевин Де Брюйне и форвард Расмус Хойлунд, который подъехал из «Манчестер Юнайтед» заменить получившего серьезную травму Ромелу Лукаку.

Последние три игры:

Наполи – Дженоа 2:1

Наполи – Спортинг 2:1

Милан – Наполи 2:1

Очные встречи

Наполи – Торино 2:0

Торино – Наполи 0:1

Наполи – Торино 1:1

Прогноз на матч «Торино» – «Наполи»

«Быки» постепенно набирает форму, но добиться положительного результата в противостоянии с «Наполи» будет очень непросто. Считаем, что гости оправдают статус фаворита, при этом не ждем фееричного футбола.

Прогноз: победа «Наполи» и тотал матча меньше 4,5 голов. Коэффициент – 2,03. Прогноз на счет – 0:2.