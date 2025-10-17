Введите ваш ник на сайте
«Лечче» - «Сассуоло»: прогноз и ставки на матч 18 октября 2027 с коэффициентом 1.89

17 октября 2025 14:37
Лечче - Сассуоло
18 окт. 2025, суббота 16:00 | Италия. Серия А, 7 тур
1.89
Обе забьют
18 октября 2025 года в 16:00 состоится поединок 7-го тура чемпионата Италии. «Лечче» зарубится против «Сассуоло».

«Лечче»

«Лечче» откровенно тяжело вкатывается в сезон, одержав лишь одну победу в 6 турах. Тренер Эусебио Ди Франческо пытается привить своей новой команде организованную игру с акцентом на владение мячом и атакующий стиль, однако на данном этапе это не приносит ожидаемых результатов.

С учетом текучки кадров в Серии А, если ситуация не улучшится, то в ближайшее время Ди Франческо может оказаться на бирже труда.

Последние три игры:

  • Парма – Лечче 0:1
  • Лечче – Болонья 2:2
  • Милан – Лечче 3:0

«Сассуоло»

«Сассуоло» стартовал в Серии А более уверенно, набрав 9 очков в шести матчах и занимая девятое место в таблице. У подопечных Фабио Гроссо наблюдаются проблемы в выездных матчах – одна победа в трех поединках, да и та в противостоянии с никакущей «Вероной».

Последние три игры:

  • Верона – Сассуоло 0:1
  • Сасуоло – Удинезе 3:1
  • Комо – Сассуоло 3:0

Очные встречи

  • Лечче – Сассуоло 0:2
  • Сассуоло – Лечче 0:3
  • Лечче – Сассуоло 1:1

Прогноз на матч «Лечче» – «Сассуоло»

Тяжелая игра для прогноза, если попробовать лезть в исход. Сосредоточимся на том, что обе команды умеют и любят атаковать, поэтому логично ждать обмена голами.

Прогноз: обе забьют, коэффициент – 1.89. Прогноз на счет – 1:1/2:1.

1.89
Обе забьют
Автор: Орлов Максим
Италия. Серия А Сассуоло Лечче
