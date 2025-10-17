Введите ваш ник на сайте
«Аль-Иттифак» – «Аль-Хиляль»: прогноз и ставки на матч 18 октября 2025 с коэффициентом 1.85

17 октября 2025 10:37
Аль-Иттифак - Аль-Хиляль
18 окт. 2025, суббота 17:45 | Саудовская Аравия. Премьер-лига, 5 тур
Перейти в онлайн матча
1.85
Победа «Аль-Хиляля» и тотал больше 2.5 голов
Сделать ставку

18 октября в Даммаме состоится один из центральных матчей 5-го тура чемпионата Саудовской Аравии. На арене EGO Stadium «Аль-Иттифак» примет действующего лидера местного футбола – «Аль-Хиляль».

«Аль-Иттифак»

Команда из Восточной провинции набрала 7 очков после четырeх туров и расположилась на восьмом месте. В последней встрече «Аль-Иттифак» уверенно обыграл «Дамак» со счeтом 3:1, продемонстрировав хорошее движение и реализацию моментов. Лидером атак остаeтся Джорджиньо Вейналдум – у него 3 гола в 5 матчах.При этом команда нестабильна в обороне: за последние пять матчей – 8 пропущенных мячей. Но есть и положительная тенденция – дома «Аль-Иттифак» не проигрывает уже семь матчей подряд, сохраняя уверенность при своих трибунах.

«Аль-Хиляль»

Клуб из Эр-Рияда по-прежнему один из самых мощных в Азии. После четырeх туров у «Аль-Хиляля» 8 очков и шестое место, но команда набрала отличный ход. В чемпионате она побеждает в трeх матчах подряд, а в Лиге чемпионов Азии недавно обыграла «Насаф» (3:2).«Аль-Хиляль» не знает поражений уже 12 игр в национальном первенстве. Команда Маркоса Леонардо действует агрессивно в атаке и стабильно реализует моменты: 12 голов за последние пять матчей. В то же время есть огрехи в защите – пропущено 7 мячей за тот же период.

Факты о командах

«Аль-Иттифак»

  • Не проигрывает дома в 7 матчах подряд
  • Забивает в 3 последних играх
  • Средняя результативность: 1,6 гола за матч
  • Пропускает также 1,6 гола за игру

«Аль-Хиляль»

  • Не проигрывает в 12 матчах лиги
  • Забивает в 16 матчах подряд
  • Средняя результативность – 2,4 гола за игру
  • Пропускает в 5 из 7 последних встреч

Личные встречи
0% (0)
25% (1)
75% (3)
2
Забитых мячей
8
0.5
В среднем за матч
2
Крупнейшая победа
3:1
Самый результативный матч:  3:1
Самая крупная ничья:  1:1
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 27 тур
Аль-Иттифак
1 : 1
11.04.2025
Аль-Хиляль
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 10 тур
Аль-Хиляль
3 : 1
08.11.2024
Аль-Иттифак
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 21 тур
Аль-Иттифак
0 : 2
26.02.2024
Аль-Хиляль
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 4 тур
Аль-Хиляль
2 : 0
28.08.2023
Аль-Иттифак

Прогноз на матч «Аль-Иттифак» – «Аль-Хиляль»

Обе команды находятся в неплохой форме, но класс и подбор игроков «Аль-Хиляля» заметно выше. Гости уверенно ведут игры даже на выезде и редко упускают преимущество. «Аль-Иттифак» способен забить, но вряд ли удержит атакующую мощь соперника.Сценарий матча предполагает активный старт гостей и постепенное давление на ворота хозяев. Вероятен открытый футбол с обменом голами, но победа «Аль-Хиляля» выглядит более вероятной.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Аль-Хиляля» и тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.85
  • Обе команды забьют – да – коэффициент 1.80

1.85
Победа «Аль-Хиляля» и тотал больше 2.5 голов
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Миронов Николай
Саудовская Аравия. Премьер-лига Аль-Хиляль Аль-Иттифак
