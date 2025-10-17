18 октября в Даммаме состоится один из центральных матчей 5-го тура чемпионата Саудовской Аравии. На арене EGO Stadium «Аль-Иттифак» примет действующего лидера местного футбола – «Аль-Хиляль».

«Аль-Иттифак»

Команда из Восточной провинции набрала 7 очков после четырeх туров и расположилась на восьмом месте. В последней встрече «Аль-Иттифак» уверенно обыграл «Дамак» со счeтом 3:1, продемонстрировав хорошее движение и реализацию моментов. Лидером атак остаeтся Джорджиньо Вейналдум – у него 3 гола в 5 матчах.При этом команда нестабильна в обороне: за последние пять матчей – 8 пропущенных мячей. Но есть и положительная тенденция – дома «Аль-Иттифак» не проигрывает уже семь матчей подряд, сохраняя уверенность при своих трибунах.

«Аль-Хиляль»

Клуб из Эр-Рияда по-прежнему один из самых мощных в Азии. После четырeх туров у «Аль-Хиляля» 8 очков и шестое место, но команда набрала отличный ход. В чемпионате она побеждает в трeх матчах подряд, а в Лиге чемпионов Азии недавно обыграла «Насаф» (3:2).«Аль-Хиляль» не знает поражений уже 12 игр в национальном первенстве. Команда Маркоса Леонардо действует агрессивно в атаке и стабильно реализует моменты: 12 голов за последние пять матчей. В то же время есть огрехи в защите – пропущено 7 мячей за тот же период.

Факты о командах

«Аль-Иттифак»

Не проигрывает дома в 7 матчах подряд

Забивает в 3 последних играх

Средняя результативность: 1,6 гола за матч

Пропускает также 1,6 гола за игру

«Аль-Хиляль»

Не проигрывает в 12 матчах лиги

Забивает в 16 матчах подряд

Средняя результативность – 2,4 гола за игру

Пропускает в 5 из 7 последних встреч

Прогноз на матч «Аль-Иттифак» – «Аль-Хиляль»

Обе команды находятся в неплохой форме, но класс и подбор игроков «Аль-Хиляля» заметно выше. Гости уверенно ведут игры даже на выезде и редко упускают преимущество. «Аль-Иттифак» способен забить, но вряд ли удержит атакующую мощь соперника.Сценарий матча предполагает активный старт гостей и постепенное давление на ворота хозяев. Вероятен открытый футбол с обменом голами, но победа «Аль-Хиляля» выглядит более вероятной.

Рекомендованные ставки