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Расписание матчей
Чемпионат Саудовской Аравии (Про-Лига) 2026/2027
Аль-Хиляль - Аль-Иттифак
Аль-Хиляль - Аль-Иттифак: обзор матча 08 ноября 2024
Аль-Хиляль
08.11.2024, пятница, 17:45
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 10 тур
3 : 1
Завершен
Аль-Иттифак
45+2'
А. Митрович
81'
Малком
90+6'
М. Аль-Кахтани
90+4'
Витиньо (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аль-Хиляль - Аль-Иттифак
90'
+8
Красная карточка
А. Радиф
Замена
Х. Аль-Ями
️️️️
Ж. Канселу
90'
+8
Замена
М. Аль-Харби
️️️️
Р. Лоди
90'
+8
ГОЛ! 3:1!
М. Аль-Кахтани
Пас отдал
Малком
90'
+6
90'
+4
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Витиньо
83'
Замена
Витиньо
️️️️
С. Фофана
82'
Замена
А. Радиф
️️️️
М. Дембеле
ГОЛ! 2:0!
Малком
Пас отдал
А. Аль-Хамдан
81'
Замена
М. Аль-Кахтани
️️️️
С. Аль-Давсари
78'
Замена
А. Аль-Хамдан
️️️️
М. Леонардо
72'
Замена
М. Канно
️️️️
Н. Аль-Давсари
72'
53'
Замена
А. Медран
️️️️
А. Аль-Малки
Желтая карточка
Н. Аль-Давсари
50'
46'
Замена
Ж. Кошта
️️️️
М. Аль-Олаян
45'
+3
Желтая карточка
А. Аль-Малки
ГОЛ! 1:0!
А. Митрович
Пас отдал
Р. Лоди
45'
+2
Желтая карточка
Ж. Канселу
24'
22'
Желтая карточка
М. Аль-Олаян
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Хиляль
37
Яссин Буну
ВР
6
Ренан Лоди
ЛЗ
6
Нассер Аль-Давсари
ЛЗ
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
55
Али аль-Булеахи
ЦЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
29
Салем Аль-Давсари
(К)
ЛВ
22
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
10
Малком
ПВ
38
Маркос Леонардо
ЦФ
9
Александар Митрович
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Аль-Иттифак
1
Марек Родак
ВР
87
Meshal Ali Khayrallah
ЦЗ
3
Абдулла Маду
ЦЗ
37
Абдулбазит Хинди
ЦЗ
33
Мадалла Аль-Олаян
ПЗ
61
Радхи Аль-Отаиб
ПЗ
23
Джорджиньо Вейналдум
(К)
ЦП
88
Абдулелла Аль-Малки
ЦП
42
Секо Фофана
ЦП
9
Мусса Дембеле
ЦФ
9
Карл Токо Экамби
ЦФ
Аль-Хиляль
17
Мохаммед Аль-Ями
ВР
12
Яссир аш-Шахрани
ЛЗ
24
Мотеб Аль-Харби
ЦЗ
87
Хассан Тамбакти
ЦЗ
88
Хамад Аль-Ями
ПЗ
7
Халид Аль-Ганнам
ЛВ
15
Мохаммед Аль-Кахтани
ЛВ
28
Мохамед Канно
ЦП
9
Абдулла Аль-Хамдан
ЦФ
Аль-Иттифак
23
Ахмад Аль-Харби
ВР
29
Мохамед Абдулрахман
ЦЗ
46
Абдулазиз Аль-Алива
ЛВ
11
Витиньо
ЛВ
29
Majed Dawran
ЦП
10
Альваро Медран
ЦП
67
Жоау Кошта
ПВ
15
Abdullah Al Bishi
ЦФ
21
Абдулла Радиф
ЦФ
3-2-1-2-2
37
Буну
6
Лоди
3
Кулибали
55
аль-Булеахи
6
Аль-Давсари
2
Канселу
22
Милинкович-Савич
29
Аль-Давсари
10
Малком
9
Митрович
38
Леонардо
3-2-3-2
1
Родак
87
3
Маду
37
Хинди
61
Аль-Отаиб
33
Аль-Олаян
23
Вейналдум
88
Аль-Малки
42
Фофана
9
Экамби
9
Дембеле
6
Лоди
24
Аль-Харби
24
Аль-Харби
6
Лоди
2
Канселу
88
Аль-Ями
88
Аль-Ями
2
Канселу
6
Аль-Давсари
28
Канно
28
Канно
6
Аль-Давсари
29
Аль-Давсари
15
Аль-Кахтани
15
Аль-Кахтани
29
Аль-Давсари
38
Леонардо
9
Аль-Хамдан
9
Аль-Хамдан
38
Леонардо
29
Абдулрахман
29
Абдулрахман
88
Аль-Малки
10
Медран
10
Медран
88
Аль-Малки
42
Фофана
11
Витиньо
11
Витиньо
42
Фофана
33
Аль-Олаян
67
Кошта
67
Кошта
33
Аль-Олаян
9
Дембеле
21
Радиф
21
Радиф
9
Дембеле
Остались в запасе
Аль-Хиляль
Аль-Иттифак
17
Мохаммед Аль-Ями
ВР
12
Яссир аш-Шахрани
ЛЗ
87
Хассан Тамбакти
ЦЗ
7
Халид Аль-Ганнам
ЛВ
Главный тренер
Жорже Жезуш
23
Ахмад Аль-Харби
ВР
29
Majed Dawran
ЦП
46
Абдулазиз Аль-Алива
ЛВ
15
Abdullah Al Bishi
ЦФ
Остались в запасе
17
Мохаммед Аль-Ями
ВР
12
Яссир аш-Шахрани
ЛЗ
87
Хассан Тамбакти
ЦЗ
7
Халид Аль-Ганнам
ЛВ
Остались в запасе
23
Ахмад Аль-Харби
ВР
29
Majed Dawran
ЦП
46
Абдулазиз Аль-Алива
ЛВ
15
Abdullah Al Bishi
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Статистика матча Аль-Хиляль - Аль-Иттифак
2
1
3
Всего ударов по воротам
17
8
Удары в створ
7
3
Владение мячом %
67
33
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
6
2
Нарушения
10
10
Офсайды
3
2
Количество передач
661
316
Сейвы
2
4
Точность передач %
90
80
Удары мимо ворот
7
3
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
13
5
Удары из-за пределов штрафной
4
3
Матчи команд
Аль-Хиляль
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 14 тур
Аль-Хиляль
- : -
03.12.2026
Аль-Дирия
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Аль-Иттифак
1 : 3
28.11.2026
Аль-Хиляль
Лига чемпионов АФК Элит, 5 тур
Нефтчи
2 : 2
23.11.2026
Аль-Хиляль
Лига чемпионов АФК Элит, 4 тур
Аль-Хиляль
2 : 0
03.11.2026
Шабаб Аль-Ахли
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
Аль-Хиляль
2 : 0
31.10.2026
Аль-Фат
Лига чемпионов АФК Элит, 3 тур
Аль-Шамаль
3 : 1
27.10.2026
Аль-Хиляль
Аль-Иттифак
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 14 тур
Аль-Шабаб
- : -
03.12.2026
Аль-Иттифак
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Аль-Иттифак
1 : 3
28.11.2026
Аль-Хиляль
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
Аль-Таавун
1 : 1
31.10.2026
Аль-Иттифак
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 11 тур
Аль-Холуд
0 : 3
24.10.2026
Аль-Иттифак
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 10 тур
Аль-Иттифак
1 : 4
20.10.2026
Аль-Иттихад
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 9 тур
Неом
0 : 1
17.10.2026
Аль-Иттифак
Информация о матче
Главный судья:
Урс Шнайдер
Стадион:
Киндом Арена
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