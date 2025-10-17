Введите ваш ник на сайте
«РБ Лейпциг» – «Гамбург»: прогноз и ставки на матч 18 октября 2025 с коэффициентом 1.84

17 октября 2025 9:50
РБ Лейпциг - Гамбург
18 окт. 2025, суббота 16:30 | Германия. Бундеслига, 7 тур
Перейти в онлайн матча
1.84
Победа «РБ Лейпциг» с форой (-1)
Сделать ставку

18 октября на «Ред Булл Арене» состоится матч 7-го тура Бундеслиги, в котором «РБ Лейпциг» примет «Гамбург». Команды находятся в разной форме: хозяева стабильно набирают очки, а гости только начинают нащупывать баланс между атакой и обороной.

«РБ Лейпциг»

Лейпцигцы занимают 3-е место с 13 очками после шести туров. Команда не проигрывает пять матчей подряд и демонстрирует уверенную игру. В последнем туре «РБ Лейпциг» сыграл вничью с «Боруссией Дортмунд» (1:1), а до этого обыграл «Вольфсбург» (1:0) и «Кельн» (3:1).Коллектив стабильно забивает – восемь мячей за последние пять встреч – и надeжно обороняется (всего два пропущенных гола за этот же период). В атаке выделяется Кристоф Баумгартнер, но ключевое преимущество команды – в скорости перехода из обороны в атаку и высокой интенсивности игры дома.

«Гамбург»

Клуб идeт на 9-й позиции с 8 очками. После неудачного старта и поражений от «Баварии» (0:5) и «Санкт-Паули» (0:2) команда нашла стабильность: ничья с «Унионом» (0:0), победы над «Хайденхаймом» (2:1) и «Майнцем» (4:0).«Гамбург» действует смело и активно в атаке, но при этом остаeтся уязвим в обороне – 8 пропущенных голов за пять матчей. Райан Филипп стал главным мотором нападения, забив трижды, однако против топ-клубов команда часто теряет плотность в защите и испытывает проблемы при стандартах.

Факты о командах

«РБ Лейпциг»

  • Не проигрывает в 5 матчах подряд
  • Забивает в каждом из 5 последних туров
  • В среднем: 1.6 забито, 0.4 пропущено (последние 5 игр)
  • 13 очков и 3-е место в таблице

«Гамбург»

  • Не проигрывает в 3 матчах подряд
  • Пропускает в 8 из 10 последних игр
  • В среднем: 1.2 забито, 1.6 пропущено (последние 5 игр)
  • 8 очков и 9-е место после 6 туров

Личные встречи
67% (4)
17% (1)
17% (1)
14
Забитых мячей
5
2.33
В среднем за матч
0.83
4:0
Крупнейшая победа
3:0
Самый результативный матч:  4:0
Самая крупная ничья:  1:1
Германия. Кубок, 1/16 финала
РБ Лейпциг
4 : 0
18.10.2022
Гамбург
Германия. Кубок, 1/2 финала
Гамбург
1 : 3
23.04.2019
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 20 тур
РБ Лейпциг
1 : 1
27.01.2018
Гамбург
Германия. Бундеслига, 3 тур
Гамбург
0 : 2
08.09.2017
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 20 тур
РБ Лейпциг
0 : 3
11.02.2017
Гамбург
Германия. Бундеслига, 3 тур
Гамбург
0 : 4
17.09.2016
РБ Лейпциг
Показать все

Прогноз на матч «РБ Лейпциг» – «Гамбург»

Лейпцигцы сейчас выглядят значительно организованнее. Их игра сочетает баланс между атакой и обороной, что позволяет контролировать темп и не позволять сопернику создавать много моментов. «Гамбург» в хорошей форме, но против топ-оппонентов команда часто теряет структуру игры.Ожидается, что хозяева возьмут инициативу с первых минут, а гости будут искать шансы на контратаках. Вероятен сценарий, где «РБ Лейпциг» добьeтся победы, но без разгромного счeта: команда умеет играть рационально и не тратит лишние силы в концовке.

Рекомендованные ставки

  • Победа «РБ Лейпциг» с форой (-1) – коэффициент 1.84
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.88

1.84
Победа «РБ Лейпциг» с форой (-1)
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Гроховский Сергей
Германия. Бундеслига Гамбург РБ Лейпциг
Рекомендуем
