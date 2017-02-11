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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
РБ Лейпциг - Гамбург
РБ Лейпциг - Гамбург: обзор матча 11 февраля 2017
РБ Лейпциг
11.02.2017, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 20 тур
0 : 3
Завершен
Гамбург
18'
К. Пападопулос
24'
Уолес
90'
А. Хант
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол РБ Лейпциг - Гамбург
90'
Замена
А. Хант
️️️️
Б. Вуд
90'
Замена
А. Экдаль
️️️️
Л. Холтби
90'
ГОЛ! 0:3!
А. Хант
86'
Желтая карточка
Д. Юнг
83'
Замена
Д. Дикмайер
️️️️
Ф. Костич
Желтая карточка
В. Орбан
82'
Замена
Б. Шмитц
️️️️
Бернардо
71'
55'
Желтая карточка
К. Пападопулос
Замена
Ю. Поульсен
️️️️
Д. Упамекано
31'
24'
ГОЛ! 0:2!
Уолес
18'
ГОЛ! 0:1!
К. Пападопулос
Желтая карточка
Т. Вернер
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
РБ Лейпциг
25
Петер Гулачи
ВР
23
Марцель Хальстенберг
ЛЗ
13
Бернардо
ЦЗ
2
Дайот Упамекано
ЦЗ
4
Вилли Орбан
ЦЗ
10
Эмиль Форсберг
ЛВ
8
Наби Кейта
ЦП
20
Марсель Забитцер
ЦП
31
Штефан Илсанкер
ЦП
6
Диего Демме
ЦП
11
Тимо Вернер
ЦФ
Главный тренер
Мартин Демичелис
Гамбург
15
Рене Адлер
ВР
2
Готоку Сакаи
ЦЗ
22
Матиас Озтрзолек
ЦЗ
14
Кирякос Пападопулос
ЦЗ
3
Мергим Маврай
ЦЗ
21
Джидеон Юнг
ЛП
18
Филип Костич
ЛВ
9
Николай Мюллер
ЦП
90
Льюис Холтби
ЦП
15
Уолес
ПП
17
Бобби Вуд
ЦФ
Главный тренер
Мерлин Польцин
РБ Лейпциг
27
Мариус Мюллер
ВР
22
Бенно Шмитц
ПЗ
8
Рани Хедира
ОП
13
Доминик Кайзер
ЦП
7
Оливер Бурк
ЦФ
9
Дави Зелке
ЦФ
15
Юссуф Поульсен
ЦФ
Гамбург
26
Кристиан Матениа
ВР
3
Дуглас Сантос
ЛЗ
2
Деннис Дикмайер
ЦЗ
5
Йохан Джуру
ЦЗ
8
Альбин Экдаль
ЦП
14
Аарон Хант
ЦП
10
Пьерр-Мишель Ласогга
ЦФ
4-4-1-1
25
Гулачи
23
Хальстенберг
2
Упамекано
4
Орбан
13
Бернардо
8
Кейта
31
Илсанкер
6
Демме
20
Забитцер
10
Форсберг
11
Вернер
4-4-1-1
15
Адлер
22
Озтрзолек
14
Пападопулос
3
Маврай
2
Сакаи
15
Уолес
9
Мюллер
90
Холтби
21
Юнг
18
Костич
17
Вуд
13
Бернардо
22
Шмитц
22
Шмитц
13
Бернардо
2
Упамекано
15
Поульсен
15
Поульсен
2
Упамекано
18
Костич
2
Дикмайер
2
Дикмайер
18
Костич
90
Холтби
8
Экдаль
8
Экдаль
90
Холтби
17
Вуд
14
Хант
14
Хант
17
Вуд
Остались в запасе
РБ Лейпциг
Гамбург
8
Рани Хедира
ОП
27
Мариус Мюллер
ВР
13
Доминик Кайзер
ЦП
7
Оливер Бурк
ЦФ
9
Дави Зелке
ЦФ
Главный тренер
Мартин Демичелис
26
Кристиан Матениа
ВР
3
Дуглас Сантос
ЛЗ
5
Йохан Джуру
ЦЗ
10
Пьерр-Мишель Ласогга
ЦФ
Главный тренер
Мерлин Польцин
Остались в запасе
8
Рани Хедира
ОП
27
Мариус Мюллер
ВР
13
Доминик Кайзер
ЦП
7
Оливер Бурк
ЦФ
9
Дави Зелке
ЦФ
Остались в запасе
26
Кристиан Матениа
ВР
3
Дуглас Сантос
ЛЗ
5
Йохан Джуру
ЦЗ
10
Пьерр-Мишель Ласогга
ЦФ
Главный тренер
Мартин Демичелис
Главный тренер
Мерлин Польцин
Статистика матча РБ Лейпциг - Гамбург
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
- : -
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Рот-Вайсс
1 : 2
27.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 7 тур
РБ Лейпциг
4 : 0
24.10.2026
Эльверсберг
Гамбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Падерборн
1 : 0
24.10.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 6 тур
Гамбург
1 : 0
17.10.2026
Штутгарт
Информация о матче
Стадион:
Ред Булл Арена
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 3
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