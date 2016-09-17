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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Гамбург - РБ Лейпциг
Гамбург - РБ Лейпциг: обзор матча 17 сентября 2016
Гамбург
17.09.2016, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 3 тур
0 : 4
Завершен
РБ Лейпциг
66'
Э. Форсберг (П)
72'
Т. Вернер
77'
Т. Вернер
90+2'
Д. Зелке
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гамбург - РБ Лейпциг
90'
+2
ГОЛ! 0:4!
Д. Зелке
Пас отдал
Э. Форсберг
Замена
М. Грегоритч
️️️️
Ф. Костич
83'
80'
Замена
Д. Зелке
️️️️
Ю. Поульсен
77'
ГОЛ! 0:3!
Т. Вернер
Пас отдал
Э. Форсберг
75'
Желтая карточка
М. Комппер
72'
ГОЛ! 0:2!
Т. Вернер
Пас отдал
В. Орбан
Желтая карточка
Б. Вуд
70'
Замена
А. Халилович
️️️️
А. Хант
70'
Желтая карточка
Р. Адлер
67'
66'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Э. Форсберг
62'
Замена
Д. Кайзер
️️️️
М. Забитцер
Желтая карточка
Й. Джуру
51'
46'
Замена
Т. Вернер
️️️️
Н. Кейта
Желтая карточка
Э. Спахич
13'
Желтая карточка
Г. Сакаи
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гамбург
15
Рене Адлер
ВР
3
Дуглас Сантос
ЛЗ
2
Готоку Сакаи
ЦЗ
5
Йохан Джуру
ЦЗ
4
Эмир Спахич
ЦЗ
18
Филип Костич
ЛВ
9
Николай Мюллер
ЦП
90
Льюис Холтби
ЦП
14
Аарон Хант
АП
21
Джидеон Юнг
ПП
17
Бобби Вуд
ЦФ
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
РБ Лейпциг
25
Петер Гулачи
ВР
23
Марцель Хальстенберг
ЛЗ
13
Бернардо
ЦЗ
4
Вилли Орбан
ЦЗ
5
Марвин Комппер
ЦЗ
10
Эмиль Форсберг
ЛВ
8
Наби Кейта
ЦП
20
Марсель Забитцер
ЦП
31
Штефан Илсанкер
ЦП
6
Диего Демме
ЦП
15
Юссуф Поульсен
ЦФ
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Гамбург
26
Кристиан Матениа
ВР
22
Матиас Озтрзолек
ЦЗ
3
Клебер
ЦЗ
8
Альбин Экдаль
ЦП
10
Ален Халилович
АП
7
Лука Вальдшмидт
ЦФ
11
Михаэль Грегоритч
ЦФ
РБ Лейпциг
27
Мариус Мюллер
ВР
14
Кирякос Пападопулос
ЦЗ
22
Бенно Шмитц
ПЗ
13
Доминик Кайзер
ЦП
11
Тимо Вернер
ЦФ
9
Дави Зелке
ЦФ
7
Оливер Бурк
ЦФ
4-3-2-1
15
Адлер
3
Дуглас Сантос
5
Джуру
4
Спахич
2
Сакаи
9
Мюллер
90
Холтби
21
Юнг
18
Костич
14
Хант
17
Вуд
4-4-1-1
25
Гулачи
13
Бернардо
4
Орбан
5
Комппер
23
Хальстенберг
20
Забитцер
31
Илсанкер
6
Демме
8
Кейта
10
Форсберг
15
Поульсен
14
Хант
10
Халилович
10
Халилович
14
Хант
18
Костич
7
Вальдшмидт
7
Вальдшмидт
18
Костич
18
Костич
11
Грегоритч
11
Грегоритч
18
Костич
20
Забитцер
13
Кайзер
13
Кайзер
20
Забитцер
8
Кейта
11
Вернер
11
Вернер
8
Кейта
15
Поульсен
9
Зелке
9
Зелке
15
Поульсен
Остались в запасе
Гамбург
РБ Лейпциг
26
Кристиан Матениа
ВР
22
Матиас Озтрзолек
ЦЗ
3
Клебер
ЦЗ
8
Альбин Экдаль
ЦП
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
22
Бенно Шмитц
ПЗ
27
Мариус Мюллер
ВР
14
Кирякос Пападопулос
ЦЗ
7
Оливер Бурк
ЦФ
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Остались в запасе
26
Кристиан Матениа
ВР
22
Матиас Озтрзолек
ЦЗ
3
Клебер
ЦЗ
8
Альбин Экдаль
ЦП
Остались в запасе
22
Бенно Шмитц
ПЗ
27
Мариус Мюллер
ВР
14
Кирякос Пападопулос
ЦЗ
7
Оливер Бурк
ЦФ
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Статистика матча Гамбург - РБ Лейпциг
5
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
1
Матчи команд
Гамбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Падерборн
1 : 0
24.10.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 6 тур
Гамбург
1 : 0
17.10.2026
Штутгарт
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
- : -
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Рот-Вайсс
1 : 2
27.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 7 тур
РБ Лейпциг
4 : 0
24.10.2026
Эльверсберг
Информация о матче
Главный судья:
Роберт Кампка
(Майнц)
Стадион:
Фолькспаркштадион
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