Россия – Боливия: прогноз и ставки на матч 14 октября 2025 с коэффициентом 1.9

14 октября на «ВТБ Арене» в Москве сборная России проведeт товарищеский матч против Боливии. Для хозяев это продолжение успешной серии домашних встреч, а для гостей – важная проверка в игре против более организованного соперника.

Россия

Сборная России продолжает впечатляющую серию без поражений – 21 матч подряд. В последней встрече команда обыграла Иран (2:1), вновь показав уверенную игру в атаке. За последние пять матчей россияне забили 11 голов при среднем показателе 2.2 за игру и пропустили лишь 4. Команда действует разнообразно, используя быстрые фланговые атаки и контроль мяча. Главная сила – глубина состава и высокая плотность в обороне, где игроки действуют слаженно и редко допускают ошибки. На своeм поле Россия традиционно доминирует и с первых минут навязывает высокий темп, вынуждая соперника ошибаться.

Боливия

Боливия постепенно выходит из кризиса, но пока остаeтся нестабильной. Последняя победа над Иорданией (1:0) стала хорошим сигналом, однако в целом команда чередует успехи с поражениями. За последние пять встреч забито 4 мяча и пропущено 5, средняя результативность – 0.8 гола за игру. Боливийцы умеют действовать компактно в обороне, но против команд с высоким темпом часто теряют позиции. Главной проблемой остаeтся ограниченность атакующих ресурсов и слабая реализация моментов. На выезде Боливия испытывает трудности с контролем мяча, а прессинг соперников приводит к потерям на своей половине поля.

Факты о командах

Россия

Не проигрывает 21 матч подряд

В среднем: 2.20 забито, 0.80 пропущено

11 голов за 5 последних игр

Забивает в 19 из 21 последних встреч

Победы в 3 из 4 последних матчей

Боливия

Победа в 2 из 5 последних матчей

В среднем: 0.80 забито, 1.00 пропущено

4 гола за 5 последних встреч

Часто теряет концентрацию в концовках

Не выигрывает на выезде с марта 2024 года

Прогноз на матч Россия – Боливия

Россия подходит к матчу в оптимальном состоянии и на домашней арене должна контролировать игру. Команда стабильно реализует моменты и уверенно чувствует себя в позиционном нападении. Боливия может создать отдельные эпизоды, но вряд ли выдержит высокий темп на протяжении всей встречи. Вероятнее всего, россияне забьют как минимум дважды и доведут матч до уверенной победы.

Рекомендованные ставки