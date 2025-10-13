Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Россия - Боливия Матчи РПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Ямаль Головин Миранчук Батраков
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Россия – Боливия: прогноз и ставки на матч 14 октября 2025 с коэффициентом 1.9

13 октября 2025 9:29
Россия - Боливия
14 окт. 2025, вторник 20:00 | Товарищеские матчи. Сборные
Перейти в онлайн матча
1.90
Победа России с форой (-1.5)
Сделать ставку

14 октября на «ВТБ Арене» в Москве сборная России проведeт товарищеский матч против Боливии. Для хозяев это продолжение успешной серии домашних встреч, а для гостей – важная проверка в игре против более организованного соперника.

Россия

Сборная России продолжает впечатляющую серию без поражений – 21 матч подряд. В последней встрече команда обыграла Иран (2:1), вновь показав уверенную игру в атаке. За последние пять матчей россияне забили 11 голов при среднем показателе 2.2 за игру и пропустили лишь 4. Команда действует разнообразно, используя быстрые фланговые атаки и контроль мяча. Главная сила – глубина состава и высокая плотность в обороне, где игроки действуют слаженно и редко допускают ошибки. На своeм поле Россия традиционно доминирует и с первых минут навязывает высокий темп, вынуждая соперника ошибаться.

Боливия

Боливия постепенно выходит из кризиса, но пока остаeтся нестабильной. Последняя победа над Иорданией (1:0) стала хорошим сигналом, однако в целом команда чередует успехи с поражениями. За последние пять встреч забито 4 мяча и пропущено 5, средняя результативность – 0.8 гола за игру. Боливийцы умеют действовать компактно в обороне, но против команд с высоким темпом часто теряют позиции. Главной проблемой остаeтся ограниченность атакующих ресурсов и слабая реализация моментов. На выезде Боливия испытывает трудности с контролем мяча, а прессинг соперников приводит к потерям на своей половине поля.

Факты о командах

Россия

  • Не проигрывает 21 матч подряд
  • В среднем: 2.20 забито, 0.80 пропущено
  • 11 голов за 5 последних игр
  • Забивает в 19 из 21 последних встреч
  • Победы в 3 из 4 последних матчей

Боливия

  • Победа в 2 из 5 последних матчей
  • В среднем: 0.80 забито, 1.00 пропущено
  • 4 гола за 5 последних встреч
  • Часто теряет концентрацию в концовках
  • Не выигрывает на выезде с марта 2024 года

Прогноз на матч Россия – Боливия

Россия подходит к матчу в оптимальном состоянии и на домашней арене должна контролировать игру. Команда стабильно реализует моменты и уверенно чувствует себя в позиционном нападении. Боливия может создать отдельные эпизоды, но вряд ли выдержит высокий темп на протяжении всей встречи. Вероятнее всего, россияне забьют как минимум дважды и доведут матч до уверенной победы.

Рекомендованные ставки

  • Победа России с форой (-1.5) – коэффициент 1.9
  • Индивидуальный тотал России больше 2 голов – коэффициент 1.90

1.90
Победа России с форой (-1.5)
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Ланьков Роман
Товарищеские матчи. Сборные Боливия Россия
Другие прогнозы
14.10.2025
13:30
1.85
Товарищеские матчи. Сборные
Япония - Бразилия
Победа Бразилии и тотал больше 2.5 голов
14.10.2025
14:00
1.90
Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея - Парагвай
Тотал голов меньше 2.5
14.10.2025
15:00
1.75
Товарищеские матчи. Сборные, Group Stage
Иран - Танзания
Победа Ирана с форой (-1.5)
14.10.2025
19:00
1.97
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа I, 8 тур
Эстония - Молдавия
Победа Эстонии
14.10.2025
20:00
1.90
Товарищеские матчи. Сборные
Россия - Боливия
Победа России с форой (-1.5)
14.10.2025
20:00
1.80
Товарищеские матчи. Сборные
Албания - Иордания
Победа Албании и тотал меньше 2.5 голов
Рекомендуем
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 