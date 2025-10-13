Введите ваш ник на сайте
Япония – Бразилия: прогноз и ставки на матч 14 октября 2025 с коэффициентом 1.85

13 октября 2025 9:58
Япония - Бразилия
14 окт. 2025, вторник 13:30 | Товарищеские матчи. Сборные
Перейти в онлайн матча
1.85
Победа Бразилии и тотал больше 2.5 голов
Сделать ставку

14 октября на стадионе Ajinomoto Stadium в Токио состоится товарищеский матч между сборными Японии и Бразилии. Обе команды находятся в активной фазе подготовки к отбору чемпионата мира, однако подойдут к игре в разном состоянии. Япония старается восстановить форму после серии ничьих, а Бразилия продолжает демонстрировать стабильность и мощный атакующий потенциал.

Япония

Сборная Японии переживает не лучший период: три матча подряд без побед. Последний поединок против Парагвая завершился результативной ничьей 2:2 – команда показала желание атаковать, но вновь допустила ошибки в обороне. За последние пять игр японцы забили 5 мячей и пропустили 4. Средняя результативность – 1 гол за игру, что для команды с высоким темпом выглядит скромно. Тренерский штаб продолжает делать ставку на контроль мяча и быстрые фланги, но реализация моментов остаeтся слабым местом. При этом Япония традиционно сильна дома – команда уверенно играет на своем поле и редко позволяет сопернику доминировать на протяжении всей встречи.

Бразилия

Бразилия подходит к матчу в отличной форме: победа над Южной Кореей со счeтом 5:0 стала пятым подряд успешным результатом. Восемь последних встреч команда неизменно забивает, что подтверждает стабильность атакующей линии. В последних пяти матчах бразильцы забили 9 мячей и пропустили лишь 1 – выдающийся баланс. Средняя результативность – 1.8 гола за игру при фантастической надeжности обороны (0.2 пропущенных). Команда действует уверенно даже на выезде: высокая плотность в центре поля, быстрые переходы в атаку и разнообразие комбинаций делают Бразилию фаворитом в любой встрече.

Факты о командах

Япония

  • Не побеждает в 3 матчах подряд
  • В среднем: 1.00 забито, 0.80 пропущено
  • 5 голов за 5 последних встреч
  • 2 ничьи подряд
  • Уверенная игра дома

Бразилия

  • Не проигрывает в 5 матчах подряд
  • В среднем: 1.80 забито, 0.20 пропущено
  • 9 голов за 5 последних игр
  • Забивает в 8 матчах подряд
  • Пропускает лишь 1 раз за 5 матчей

Личные встречи
0% (0)
0% (0)
100% (6)
2
Забитых мячей
19
0.33
В среднем за матч
3.17
Крупнейшая победа
4:1
Самый результативный матч:  1:4
Товарищеские матчи. Сборные,
Япония
0 : 1
06.06.2022
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные,
Япония
1 : 3
10.11.2017
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные,
Япония
0 : 4
14.10.2014
Бразилия
Кубок Конфедераций, 1 тур
Бразилия
3 : 0
15.06.2013
Япония
Товарищеские матчи. Сборные,
Япония
0 : 4
16.10.2012
Бразилия
Чемпионат мира, 3 тур
Япония
1 : 4
22.06.2006
Бразилия
Показать все

Прогноз на матч Япония – Бразилия

Бразилия заслуженно идeт фаворитом. Команда Тите демонстрирует высокий уровень взаимодействия между линиями и почти не допускает ошибок. Япония может доставить проблемы за счeт скорости и дисциплины, однако оборона противников уровня Бразилии – серьeзное испытание. Вероятнее всего, гости будут контролировать игру и создавать моменты с первых минут. При этом японцы способны ответить контратаками, но шансы на победу минимальны. С учeтом статистики, матч обещает быть результативным, но преимущество должно остаться за южноамериканцами.

Рекомендованные ставки

  • Победа Бразилии и тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.85
  • Обе забьют – коэффициент 2.05

1.85
Победа Бразилии и тотал больше 2.5 голов
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Бестужев Павел
Товарищеские матчи. Сборные Бразилия Япония
