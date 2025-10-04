Введите ваш ник на сайте
«Кайрат» – «Жетысу»: прогноз и ставки на матч 5 октября 2025 с коэффициентом 1.72

04 октября 2025 12:12
Кайрат - Жетысу
05 окт. 2025, воскресенье 14:00 | Казахстан. Премьер-лига, 24 тур
1.72
Победа «Кайрата» с форой (-1)
5 октября на стадионе «Орталык» в Алматы состоится матч 24-го тура чемпионата Казахстана, где «Кайрат» примет «Жетысу». Хозяева продолжают борьбу за чемпионство, а гости ведут сражение за выживание. Разница в уровне и задачах между командами заметна, но «Кайрат» подходит к игре после трудного еврокубкового графика.

«Кайрат»

Алматинцы идут вторыми и уверенно претендуют на место в зоне Лиги чемпионов. В Премьер-лиге команда набрала отличный ход – три победы подряд и 13 матчей с забитыми голами. В последнем туре «Кайрат» разгромил «Женис» (3:1), показав привычную агрессию впереди. Главная угроза для соперников – лидер атаки Дастан Сатпаев, забивший 12 мячей за сезон. Однако в обороне не всe стабильно: в пяти последних матчах команда пропустила десять голов, включая крупные поражения в Европе. Несмотря на усталость после еврокубков, «Кайрат» имеет глубокий состав и преимущество в классе.

«Жетысу»

Гости проводят сезон нестабильно, но борются за сохранение прописки. После 23 туров команда занимает 10-е место, а побед не знает уже три матча подряд. В последнем туре «Жетысу» сыграл вничью с «Кайсаром» (1:1). Слабым местом остаeтся атака – всего четыре гола за пять последних встреч и низкая реализация моментов. Дмитрий Шмидт остаeтся главным бомбардиром с двумя мячами, что подчeркивает трудности в нападении. На выезде команда играет осторожно, стараясь действовать вторым номером, но пропускает регулярно – семь голов в пяти матчах.

Факты о командах

«Кайрат»

  • Побеждает в 3 последних матчах
  • Забивает в 13 матчах подряд
  • В среднем: 1.20 гола забито и 2.00 пропущено за 5 игр

«Жетысу»

  • Не выигрывает 3 тура подряд
  • В среднем: 0.80 гола забито и 1.40 пропущено за 5 игр
  • Проигрывает в 3 последних выездных матчах

Личные встречи
54% (14)
27% (7)
19% (5)
46
Забитых мячей
24
1.77
В среднем за матч
0.92
5:0
Крупнейшая победа
3:0
Самый результативный матч:  2:4
Самая крупная ничья:  3:3
Казахстан. Премьер-лига, 24 тур
Кайрат
5 : 0
05.10.2025
Жетысу
Казахстан. Премьер-лига, 12 тур
Жетысу
2 : 2
14.06.2025
Кайрат
Казахстан. Премьер-лига, 24 тур
Жетысу
1 : 2
26.10.2024
Кайрат
Казахстан. Премьер-лига, 4 тур
Кайрат
0 : 0
06.04.2024
Жетысу
Казахстан. Премьер-лига, 22 тур
Жетысу
1 : 2
17.09.2023
Кайрат
Казахстан. Премьер-лига, 5 тур
Кайрат
2 : 3
09.04.2023
Жетысу
Казахстан. Премьер-лига, 26 тур
Жетысу
0 : 0
30.10.2021
Кайрат
Казахстан. Премьер-лига, 1 тур
Кайрат
2 : 0
13.03.2021
Жетысу
Казахстан. Премьер-лига, 13 тур
Жетысу
2 : 4
18.10.2020
Кайрат
Казахстан. Премьер-лига, 3 тур
Кайрат
3 : 0
21.03.2020
Жетысу
Казахстан. Премьер-лига, 26 тур
Кайрат
4 : 1
15.09.2019
Жетысу
Казахстан. Премьер-лига, 15 тур
Кайрат
0 : 0
23.06.2019
Жетысу
Казахстан. Премьер-лига, 5 тур
Жетысу
3 : 0
14.04.2019
Кайрат
Казахстан. Премьер-лига, 27 тур
Жетысу
1 : 0
22.09.2018
Кайрат
Казахстан. Премьер-лига, 18 тур
Кайрат
2 : 1
15.07.2018
Жетысу
Казахстан. Премьер-лига, 8 тур
Жетысу
1 : 3
05.05.2018
Кайрат
Казахстан. Премьер-Лига, 19 тур
Жетысу
1 : 1
03.07.2016
Кайрат
Казахстан. Премьер-Лига, 9 тур
Кайрат
2 : 0
05.05.2016
Жетысу
Казахстан. Премьер-Лига, 13 тур
Жетысу
0 : 3
24.05.2015
Кайрат
Казахстан. Премьер-Лига, 3 тур
Кайрат
2 : 0
15.03.2015
Жетысу
Казахстан. Премьер-Лига, 12 тур
Кайрат
2 : 1
18.05.2014
Жетысу
Казахстан. Премьер-Лига, 2 тур
Жетысу
1 : 0
22.03.2014
Кайрат
Казахстан. Премьер-лига, 22 тур
Жетысу
0 : 0
04.08.2013
Кайрат
Казахстан. Премьер-лига, 1 тур
Кайрат
3 : 3
09.03.2013
Жетысу
Казахстан. Премьер-Лига, 20 тур
Жетысу
2 : 1
19.08.2012
Кайрат
Казахстан. Премьер-Лига, 8 тур
Кайрат
1 : 0
29.04.2012
Жетысу
Показать все

Прогноз на матч «Кайрат» – «Жетысу»

«Кайрат» остаeтся фаворитом встречи и обязан брать три очка, несмотря на плотный график. Команда превосходит соперника по всем ключевым показателям – от реализации до контроля мяча. «Жетысу» редко создаeт опасные моменты и нередко допускает ошибки в защите, что даeт алматинцам пространство для манeвра. При этом команда из Алматы часто теряет концентрацию в концовках, поэтому игра может не стать сухой. Ожидается уверенная победа хозяев с возможным голом гостей.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Кайрата» с форой (-1) – коэффициент 1.72
  • Обе забьют – коэффициент 1.95

1.72
Победа «Кайрата» с форой (-1)
Автор: Орлов Максим
Казахстан. Премьер-лига Жетысу Кайрат
Рекомендуем
18+
  • Читайте нас: 