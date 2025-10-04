5 октября на стадионе «Орталык» в Алматы состоится матч 24-го тура чемпионата Казахстана, где «Кайрат» примет «Жетысу». Хозяева продолжают борьбу за чемпионство, а гости ведут сражение за выживание. Разница в уровне и задачах между командами заметна, но «Кайрат» подходит к игре после трудного еврокубкового графика.

«Кайрат»

Алматинцы идут вторыми и уверенно претендуют на место в зоне Лиги чемпионов. В Премьер-лиге команда набрала отличный ход – три победы подряд и 13 матчей с забитыми голами. В последнем туре «Кайрат» разгромил «Женис» (3:1), показав привычную агрессию впереди. Главная угроза для соперников – лидер атаки Дастан Сатпаев, забивший 12 мячей за сезон. Однако в обороне не всe стабильно: в пяти последних матчах команда пропустила десять голов, включая крупные поражения в Европе. Несмотря на усталость после еврокубков, «Кайрат» имеет глубокий состав и преимущество в классе.

«Жетысу»

Гости проводят сезон нестабильно, но борются за сохранение прописки. После 23 туров команда занимает 10-е место, а побед не знает уже три матча подряд. В последнем туре «Жетысу» сыграл вничью с «Кайсаром» (1:1). Слабым местом остаeтся атака – всего четыре гола за пять последних встреч и низкая реализация моментов. Дмитрий Шмидт остаeтся главным бомбардиром с двумя мячами, что подчeркивает трудности в нападении. На выезде команда играет осторожно, стараясь действовать вторым номером, но пропускает регулярно – семь голов в пяти матчах.

Факты о командах

«Кайрат»

Побеждает в 3 последних матчах

Забивает в 13 матчах подряд

В среднем: 1.20 гола забито и 2.00 пропущено за 5 игр

«Жетысу»

Не выигрывает 3 тура подряд

В среднем: 0.80 гола забито и 1.40 пропущено за 5 игр

Проигрывает в 3 последних выездных матчах

Прогноз на матч «Кайрат» – «Жетысу»

«Кайрат» остаeтся фаворитом встречи и обязан брать три очка, несмотря на плотный график. Команда превосходит соперника по всем ключевым показателям – от реализации до контроля мяча. «Жетысу» редко создаeт опасные моменты и нередко допускает ошибки в защите, что даeт алматинцам пространство для манeвра. При этом команда из Алматы часто теряет концентрацию в концовках, поэтому игра может не стать сухой. Ожидается уверенная победа хозяев с возможным голом гостей.

Рекомендованные ставки