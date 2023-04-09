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Расписание матчей
Чемпионат Казахстана по футболу 2026
Кайрат - Жетысу
Кайрат - Жетысу: обзор матча 09 апреля 2023
Кайрат
09.04.2023, воскресенье, 14:00
Казахстан. Премьер-лига, 5 тур
2 : 3
Завершен
Жетысу
37'
В. Васин
74'
А. Ульшин
54'
Р. Ардазишвили
80'
М. Хасейн
90'
Р. Теверов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кайрат - Жетысу
90'
ГОЛ! 2:3!
Р. Теверов
80'
ГОЛ! 2:2!
М. Хасейн
Желтая карточка
В. Васин
78'
ГОЛ! 2:1!
А. Ульшин
74'
72'
Замена
П. Назаренко
️️️️
И. Амирсеитов
Замена
Г. Алыкулов
️️️️
Ж. Пауло
71'
Желтая карточка
В. Швырев
69'
63'
Замена
М. Хасейн
️️️️
Н. Чучкич
63'
Замена
Ф. Зидан
️️️️
Б. Турысбек
54'
ГОЛ! 1:1!
Р. Ардазишвили
45'
Желтая карточка
И. Амирсеитов
ГОЛ! 1:0!
В. Васин
37'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кайрат
44
Данил Устименко
ВР
4
Сергей Кейлер
ЛЗ
4
Дамир Касабулат
ЦЗ
15
Офри Арад
ЦЗ
5
Виктор Васин
ЦЗ
6
Адилет Садыбеков
ЦЗ
29
Антон Крачковский
ЦП
11
Артур Шушеначев
ЦФ
18
Вячеслав Швырев
ЦФ
11
Жоао Пауло
ЦФ
22
Еркебулан Сейдахмет
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Кекер
Жетысу
20
Андрей Пасеченко
ВР
23
Асхат Балтабеков
ЛЗ
23
Ильяс Амирсеитов
ЦЗ
21
Дидье Кадио
ЦЗ
26
Илиас Хассани
ЦЗ
5
Мате Цинцадзе
ОП
11
Рати Ардазишвили
АП
24
Никола Чучкич
АП
9
Аслан Адиль
ПВ
15
Бауыржан Турысбек
ЦФ
9
Руслан Теверов
ЦФ
Главный тренер
Алмас Кулшинбаев
Кайрат
1
Вадим Ульянов
ВР
2
Егор Ткаченко
ЦЗ
5
Лев Кургин
ЦЗ
25
Александр Широбоков
ЦЗ
24
Александр Мрынский
ЦЗ
11
Гулжигит Алыкулов
ЛВ
18
Дмитрий Сергеев
ОП
11
Мирас Кобеев
ЦП
77
Сэйф Попов
ЦП
23
Андрей Ульшин
ЦП
23
Галымжан Кенжебек
ЦП
20
Арсен Буранчиев
ЦП
Жетысу
1
Андрей Шабанов
ВР
6
Эрболат Рустемов
ЛЗ
2
Рафкат Аслан
ЦЗ
91
Павел Назаренко
ЦЗ
25
Данило Алексич
ЦЗ
20
Максат Амирханов
ЦЗ
67
Равиль Атыханов
ЛВ
8
Мади Хасейн
ОП
17
Давид Есимбеков
ЦП
5
Рауан Орынбасар
ЦФ
77
Фади Зидан
ЦФ
3-2-1-4
44
Устименко
15
Арад
5
Васин
6
Садыбеков
4
Кейлер
4
Касабулат
29
Крачковский
11
Шушеначев
22
Сейдахмет
11
Пауло
18
Швырев
4-1-3-2
20
Пасеченко
23
Амирсеитов
21
Кадио
26
Хассани
23
Балтабеков
5
Цинцадзе
9
Адиль
24
Чучкич
11
Ардазишвили
9
Теверов
15
Турысбек
11
Пауло
11
Алыкулов
11
Алыкулов
11
Пауло
23
Амирсеитов
91
Назаренко
91
Назаренко
23
Амирсеитов
24
Чучкич
8
Хасейн
8
Хасейн
24
Чучкич
15
Турысбек
77
Зидан
77
Зидан
15
Турысбек
Остались в запасе
Кайрат
Жетысу
1
Вадим Ульянов
ВР
2
Егор Ткаченко
ЦЗ
5
Лев Кургин
ЦЗ
25
Александр Широбоков
ЦЗ
24
Александр Мрынский
ЦЗ
18
Дмитрий Сергеев
ОП
11
Мирас Кобеев
ЦП
77
Сэйф Попов
ЦП
23
Андрей Ульшин
ЦП
23
Галымжан Кенжебек
ЦП
20
Арсен Буранчиев
ЦП
Главный тренер
Кирилл Кекер
1
Андрей Шабанов
ВР
6
Эрболат Рустемов
ЛЗ
2
Рафкат Аслан
ЦЗ
25
Данило Алексич
ЦЗ
20
Максат Амирханов
ЦЗ
17
Давид Есимбеков
ЦП
67
Равиль Атыханов
ЛВ
5
Рауан Орынбасар
ЦФ
Главный тренер
Алмас Кулшинбаев
Остались в запасе
1
Вадим Ульянов
ВР
2
Егор Ткаченко
ЦЗ
5
Лев Кургин
ЦЗ
25
Александр Широбоков
ЦЗ
24
Александр Мрынский
ЦЗ
18
Дмитрий Сергеев
ОП
11
Мирас Кобеев
ЦП
77
Сэйф Попов
ЦП
23
Андрей Ульшин
ЦП
23
Галымжан Кенжебек
ЦП
20
Арсен Буранчиев
ЦП
Остались в запасе
1
Андрей Шабанов
ВР
6
Эрболат Рустемов
ЛЗ
2
Рафкат Аслан
ЦЗ
25
Данило Алексич
ЦЗ
20
Максат Амирханов
ЦЗ
17
Давид Есимбеков
ЦП
67
Равиль Атыханов
ЛВ
5
Рауан Орынбасар
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Кекер
Главный тренер
Алмас Кулшинбаев
Статистика матча Кайрат - Жетысу
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Кайрат
Лига конференций, 5 тур
Кайрат
- : -
10.12.2026
Университатя
Лига конференций, 4 тур
Кайрат
1 : 0
26.11.2026
Мьеллбю
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Кайрат
1 : 1
31.10.2026
Алтай
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Актобе
2 : 2
25.10.2026
Кайрат
Лига конференций, 2 тур
Кайрат
1 : 5
22.10.2026
Панатинаикос
Жетысу
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Жетысу
2 : 2
31.10.2026
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Жетысу
1 : 1
24.10.2026
Тобол
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Жетысу
2 : 1
17.10.2026
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
Кайрат
0 : 0
10.10.2026
Жетысу
Казахстан. Премьер-лига, 27 тур
Жетысу
0 : 1
18.09.2026
Каспий
Информация о матче
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