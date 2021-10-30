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Расписание матчей
Чемпионат Казахстана по футболу 2026
Жетысу - Кайрат
Жетысу - Кайрат: обзор матча 30 октября 2021
Жетысу
30.10.2021, суббота, 11:00
Казахстан. Премьер-лига, 26 тур
0 : 0
Завершен
Кайрат
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Жетысу - Кайрат
Замена
D. Kalybayev
️️️️
А. Жаксылыков
82'
80'
Замена
Д. Миканович
️️️️
К. Оганесян
Желтая карточка
А. Жаксылыков
77'
66'
Замена
Ж. Пауло
️️️️
Н. Косович
66'
Замена
А. Абикен
️️️️
Я. Горальски
46'
Замена
В. Лав
️️️️
Х. Канте
46'
Замена
Г. Алыкулов
️️️️
А. Шушеначев
Замена
A. Dzhanuzakov
️️️️
U. Oduenyi
46'
Желтая карточка
Д. Кавлинов
34'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Жетысу
59
Илья Колпачук
ЦЗ
6
Vladyslav Okhronchuk
ЦП
20
Тенгиз Цикаридзе
АП
78
Денис Кавлинов
ЦФ
16
Temur Partsvania
ЦФ
5
Rizvan Ablitarov
ЦФ
17
Нурберген Нурбол
ЦФ
8
Артем Дмитриев
ЦФ
67
Равиль Атыханов
ЦФ
40
Айбар Жаксылыков
ЦФ
0
Ugochukwu Oduenyi
ЦФ
Главный тренер
Ринат Алюетов
Кайрат
44
Данил Устименко
ВР
23
Денис Поляков
ЦЗ
3
Франк Баньяк
ЦЗ
20
Раде Дугалич
ЦЗ
13
Камо Оганесян
ПЗ
6
Яцек Горальски
ЦП
27
Небойса Косович
ЦП
11
Ян Вороговский
ЦП
16
Рикарду Алвеш
АП
11
Артур Шушеначев
ЦФ
24
Хосе Канте
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Жетысу
23
Асхат Балтабеков
ЦФ
1
Михаил Голубничий
ЦФ
9
Аслан Адиль
ЦФ
31
Sanzhar Batyrkhanov
ЦФ
5
Рауан Орынбасар
ЦФ
4
Максим Чалкин
ЦФ
0
G. Enache
ЦФ
2
Temirlan Adilkhanov
ЦФ
0
R. Dzhalilov
ЦФ
22
A. Dzhanuzakov
ЦФ
0
A. Mikhaylov
ЦФ
0
D. Kalybayev
ЦФ
Кайрат
24
Дино Миканович
ПЗ
11
Гулжигит Алыкулов
ЛВ
96
Айбол Абикен
ЦП
20
Арсен Буранчиев
ЦП
4
Сергей Кейлер
ЦФ
19
Вагнер Лав
ЦФ
11
Жоао Пауло
ЦФ
22
Еркебулан Сейдахмет
ЦФ
1-1-1-5
59
Колпачук
6
20
Цикаридзе
8
Дмитриев
0
40
Жаксылыков
67
Атыханов
17
Нурбол
4-3-1-2
44
Устименко
13
Оганесян
3
Баньяк
20
Дугалич
23
Поляков
6
Горальски
27
Косович
11
Вороговский
16
Алвеш
24
Канте
11
Шушеначев
0
22
22
0
40
Жаксылыков
0
0
40
Жаксылыков
13
Оганесян
24
Миканович
24
Миканович
13
Оганесян
6
Горальски
96
Абикен
96
Абикен
6
Горальски
11
Шушеначев
11
Алыкулов
11
Алыкулов
11
Шушеначев
24
Канте
19
Вагнер Лав
19
Вагнер Лав
24
Канте
27
Косович
11
Пауло
11
Пауло
27
Косович
Остались в запасе
Жетысу
Кайрат
23
Асхат Балтабеков
ЦФ
1
Михаил Голубничий
ЦФ
9
Аслан Адиль
ЦФ
31
Sanzhar Batyrkhanov
ЦФ
5
Рауан Орынбасар
ЦФ
4
Максим Чалкин
ЦФ
0
G. Enache
ЦФ
2
Temirlan Adilkhanov
ЦФ
0
R. Dzhalilov
ЦФ
0
A. Mikhaylov
ЦФ
Главный тренер
Ринат Алюетов
20
Арсен Буранчиев
ЦП
4
Сергей Кейлер
ЦФ
22
Еркебулан Сейдахмет
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Остались в запасе
23
Асхат Балтабеков
ЦФ
1
Михаил Голубничий
ЦФ
9
Аслан Адиль
ЦФ
31
Sanzhar Batyrkhanov
ЦФ
5
Рауан Орынбасар
ЦФ
4
Максим Чалкин
ЦФ
0
G. Enache
ЦФ
2
Temirlan Adilkhanov
ЦФ
0
R. Dzhalilov
ЦФ
0
A. Mikhaylov
ЦФ
Остались в запасе
20
Арсен Буранчиев
ЦП
4
Сергей Кейлер
ЦФ
22
Еркебулан Сейдахмет
ЦФ
Главный тренер
Ринат Алюетов
Главный тренер
Курбан Бердыев
Статистика матча Жетысу - Кайрат
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Жетысу
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Жетысу
2 : 2
31.10.2026
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Жетысу
1 : 1
24.10.2026
Тобол
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Жетысу
2 : 1
17.10.2026
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
Кайрат
0 : 0
10.10.2026
Жетысу
Казахстан. Премьер-лига, 27 тур
Жетысу
0 : 1
18.09.2026
Каспий
Кайрат
Лига конференций, 4 тур
Кайрат
- : -
26.11.2026
Мьеллбю
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Кайрат
1 : 1
31.10.2026
Алтай
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Актобе
2 : 2
25.10.2026
Кайрат
Лига конференций, 2 тур
Кайрат
1 : 5
22.10.2026
Панатинаикос
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Кайрат
5 : 0
18.10.2026
Иртыш
Информация о матче
Стадион:
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