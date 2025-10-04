Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ АПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Ямаль Головин Миранчук Батраков
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Шахтер» – «ЛНЗ»: прогноз и ставки на матч 5 октября 2025 с коэффициентом 1.87

04 октября 2025 11:39
Шахтер - ЛНЗ
05 окт. 2025, воскресенье 18:00 | Украина. Премьер-лига, 8 тур
Перейти в онлайн матча
1.87
Победа «Шахтера» и тотал меньше 3.5 голов
Сделать ставку

5 октября на «Арене Львов» пройдет матч 8-го тура украинской Премьер-лиги, в котором «Шахтер» примет «ЛНЗ». Донецкий клуб продолжает уверенно возглавлять таблицу, демонстрируя стабильную игру и лидерский стиль, тогда как гости постараются вновь удивить более статусного соперника, как это им удавалось в предыдущих турах.

«Шахтер»

Команда показывает впечатляющую серию – 12 матчей без поражений в чемпионате. В последнем туре «горняки» разгромили «Рух» 4:0, а несколькими днями ранее добились важной победы в Лиге конференций, обыграв «Абердин» 3:2. Главный бомбардир Кауан Элиаз набрал отличную форму, забив пять мячей в сезоне. «Шахтер» уверенно контролирует ход матчей и эффективно использует стандарты, при этом редко позволяет соперникам создавать моменты. За пять последних игр команда забила десять мячей и пропустила лишь три.

«ЛНЗ»

Гости из Черкасс в этом сезоне показывают характер и дисциплинированную игру. После семи туров у команды 11 очков, и она располагается в середине таблицы. В прошлом туре «ЛНЗ» сыграл 0:0 с «Кривбассом» – это уже третий матч подряд, где команда не пропускает. Впрочем, в атаке есть спад: за пять игр – только пять голов. Основной голевой упор делается на П. Обаха, но ему не всегда удается реализовывать созданные моменты. Несмотря на это, «ЛНЗ» остается неприятным соперником благодаря плотной обороне и умению навязать борьбу в центре поля.

Факты о командах

«Шахтер»

  • Победа в 4 последних матчах
  • В среднем: 2.00 забито, 0.60 пропущено (последние 5 игр)
  • Не проигрывает 12 матчей подряд в лиге

«ЛНЗ»

  • Не проигрывает в 8 из 10 последних матчей в гостях
  • В среднем: 1.00 забито, 1.40 пропущено (последние 5 игр)
  • Не пропускает 3 матча подряд

Личные встречи
80% (4)
0% (0)
20% (1)
16
Забитых мячей
6
3.2
В среднем за матч
1.2
5:1
Крупнейшая победа
4:1
Самый результативный матч:  5:1
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Шахтер
1 : 4
05.10.2025
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 24 тур
ЛНЗ
1 : 4
11.04.2025
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Шахтер
5 : 1
06.10.2024
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 26 тур
ЛНЗ
0 : 3
27.04.2024
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
3 : 0
21.10.2023
ЛНЗ

Прогноз на матч «Шахтер» – «ЛНЗ»

«Шахтер» подходит к матчу в оптимальной форме, показывая уверенный атакующий футбол и стабильность в обороне. У «ЛНЗ» хорошая защита, но на фоне высокой интенсивности игры донецкого клуба ей будет сложно выдержать давление весь матч. Гости могут рассчитывать на контратаки, однако преимущество в классе и глубине состава на стороне «Шахтера». Вероятен сценарий, при котором хозяева добьются очередной победы, при этом «ЛНЗ» вряд ли сумеет забить.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Шахтера» и тотал меньше 3.5 голов – коэффициент 1.87
  • Индивидуальный тотал «ЛНЗ» меньше 0.5 голов – коэффициент 2.05

1.87
Победа «Шахтера» и тотал меньше 3.5 голов
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Миронов Николай
Украина. Премьер-лига ЛНЗ Шахтер
Другие прогнозы
06.10.2025
19:30
1.80
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
КАМАЗ - Урал
Победа «Урала» с форой (0)
Рекомендуем
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 