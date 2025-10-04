5 октября на «Арене Львов» пройдет матч 8-го тура украинской Премьер-лиги, в котором «Шахтер» примет «ЛНЗ». Донецкий клуб продолжает уверенно возглавлять таблицу, демонстрируя стабильную игру и лидерский стиль, тогда как гости постараются вновь удивить более статусного соперника, как это им удавалось в предыдущих турах.

«Шахтер»

Команда показывает впечатляющую серию – 12 матчей без поражений в чемпионате. В последнем туре «горняки» разгромили «Рух» 4:0, а несколькими днями ранее добились важной победы в Лиге конференций, обыграв «Абердин» 3:2. Главный бомбардир Кауан Элиаз набрал отличную форму, забив пять мячей в сезоне. «Шахтер» уверенно контролирует ход матчей и эффективно использует стандарты, при этом редко позволяет соперникам создавать моменты. За пять последних игр команда забила десять мячей и пропустила лишь три.

«ЛНЗ»

Гости из Черкасс в этом сезоне показывают характер и дисциплинированную игру. После семи туров у команды 11 очков, и она располагается в середине таблицы. В прошлом туре «ЛНЗ» сыграл 0:0 с «Кривбассом» – это уже третий матч подряд, где команда не пропускает. Впрочем, в атаке есть спад: за пять игр – только пять голов. Основной голевой упор делается на П. Обаха, но ему не всегда удается реализовывать созданные моменты. Несмотря на это, «ЛНЗ» остается неприятным соперником благодаря плотной обороне и умению навязать борьбу в центре поля.

Факты о командах

«Шахтер»

Победа в 4 последних матчах

В среднем: 2.00 забито, 0.60 пропущено (последние 5 игр)

Не проигрывает 12 матчей подряд в лиге

«ЛНЗ»

Не проигрывает в 8 из 10 последних матчей в гостях

В среднем: 1.00 забито, 1.40 пропущено (последние 5 игр)

Не пропускает 3 матча подряд

Прогноз на матч «Шахтер» – «ЛНЗ»

«Шахтер» подходит к матчу в оптимальной форме, показывая уверенный атакующий футбол и стабильность в обороне. У «ЛНЗ» хорошая защита, но на фоне высокой интенсивности игры донецкого клуба ей будет сложно выдержать давление весь матч. Гости могут рассчитывать на контратаки, однако преимущество в классе и глубине состава на стороне «Шахтера». Вероятен сценарий, при котором хозяева добьются очередной победы, при этом «ЛНЗ» вряд ли сумеет забить.

Рекомендованные ставки