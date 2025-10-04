Введите ваш ник на сайте
«Торпедо» – «Черноморец»: прогноз и ставки на матч 5 октября 2027 с коэффициентом 1.93

04 октября 2025 9:20
Торпедо - Черноморец
05 окт. 2025, воскресенье 16:00 | Россия. PARI Первая лига, 13 тур
1.93
Победа «Торпедо»
В воскресенье, 5 октября, в 13-м туре Первой лиги сыграют «Торпедо» и «Черноморец». Матч пройдет в Химках, начало – в 16:00 (мск).

«Торпедо» М

Команда Дмитрия Парфенова находится на 16-й позиции, набрав 9 очков. «Торпедо» добыло 2 победы, 3 раза сыграло вничью и потерпело 7 поражений, разница мячей – 7:16.

Последние результаты «Торпедо»:

  • 29.09.25 «Енисей» – «Торпедо» – 0:1;
  • 24.09.25 «Кристалл» – «Торпедо» – 1:3 Кубок России;
  • 20.09.25 «Сокол» – «Торпедо» – 1:0.

«Черноморец»

«Черноморец» набрал 12 очков и занимает 12-е место в таблице. Подопечные Вадима Евсеева добыли 3 победы, 3 раза сыграли вничью и потерпели 6 поражений, разница мячей – 14:16.

Предыдущие результаты «Черноморца»:

  • 29.09.25 «Черноморец» – КАМАЗ – 1:0;
  • 24.09.25 «Астрахань» – «Черноморец» – 0:2 Кубок России;
  • 21.09.25 СКА Хабаровск – «Черноморец» – 1:0.

Очные встречи

  • 01.03.25 «Черноморец» – «Торпедо» – 2:0;
  • 25.08.24 «Торпедо» – «Черноморец» – 1:1;
  • 04.05.24 «Черноморец» – «Торпедо» – 1:2;
  • 30.07.23 «Торпедо» – «Черноморец» – 1:1.

Прогноз на матч «Торпедо» – «Черноморец»

Команда Парфенова добыла 2 победы подряд и готова продлить успешную серию против неудачно играющего в гостях «Черноморца».

  • Основной прогноз – П1 с кф. 1.93
  • Прогноз на точный счет – 1:0 с кф. 6.00.

1.93
Победа «Торпедо»
Автор: Миронов Николай
Россия. PARI Первая лига Черноморец Торпедо
