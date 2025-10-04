04 октября 2025 9:20
Торпедо - Черноморец
05 окт. 2025, воскресенье 16:00 | Россия. PARI Первая лига, 13 турПерейти в онлайн матча
В воскресенье, 5 октября, в 13-м туре Первой лиги сыграют «Торпедо» и «Черноморец». Матч пройдет в Химках, начало – в 16:00 (мск).
«Торпедо» М
Команда Дмитрия Парфенова находится на 16-й позиции, набрав 9 очков. «Торпедо» добыло 2 победы, 3 раза сыграло вничью и потерпело 7 поражений, разница мячей – 7:16.
Последние результаты «Торпедо»:
- 29.09.25 «Енисей» – «Торпедо» – 0:1;
- 24.09.25 «Кристалл» – «Торпедо» – 1:3 Кубок России;
- 20.09.25 «Сокол» – «Торпедо» – 1:0.
«Черноморец»
«Черноморец» набрал 12 очков и занимает 12-е место в таблице. Подопечные Вадима Евсеева добыли 3 победы, 3 раза сыграли вничью и потерпели 6 поражений, разница мячей – 14:16.
Предыдущие результаты «Черноморца»:
- 29.09.25 «Черноморец» – КАМАЗ – 1:0;
- 24.09.25 «Астрахань» – «Черноморец» – 0:2 Кубок России;
- 21.09.25 СКА Хабаровск – «Черноморец» – 1:0.
Очные встречи
- 01.03.25 «Черноморец» – «Торпедо» – 2:0;
- 25.08.24 «Торпедо» – «Черноморец» – 1:1;
- 04.05.24 «Черноморец» – «Торпедо» – 1:2;
- 30.07.23 «Торпедо» – «Черноморец» – 1:1.
Прогноз на матч «Торпедо» – «Черноморец»
Команда Парфенова добыла 2 победы подряд и готова продлить успешную серию против неудачно играющего в гостях «Черноморца».
- Основной прогноз – П1 с кф. 1.93
- Прогноз на точный счет – 1:0 с кф. 6.00.
