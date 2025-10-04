В воскресенье, 5 октября, в 13-м туре Первой лиги сыграют «Торпедо» и «Черноморец». Матч пройдет в Химках, начало – в 16:00 (мск).

«Торпедо» М

Команда Дмитрия Парфенова находится на 16-й позиции, набрав 9 очков. «Торпедо» добыло 2 победы, 3 раза сыграло вничью и потерпело 7 поражений, разница мячей – 7:16.

Последние результаты «Торпедо»:

29.09.25 «Енисей» – «Торпедо» – 0:1;

24.09.25 «Кристалл» – «Торпедо» – 1:3 Кубок России;

20.09.25 «Сокол» – «Торпедо» – 1:0.

«Черноморец»

«Черноморец» набрал 12 очков и занимает 12-е место в таблице. Подопечные Вадима Евсеева добыли 3 победы, 3 раза сыграли вничью и потерпели 6 поражений, разница мячей – 14:16.

Предыдущие результаты «Черноморца»:

29.09.25 «Черноморец» – КАМАЗ – 1:0;

24.09.25 «Астрахань» – «Черноморец» – 0:2 Кубок России;

21.09.25 СКА Хабаровск – «Черноморец» – 1:0.

Очные встречи

01.03.25 «Черноморец» – «Торпедо» – 2:0;

25.08.24 «Торпедо» – «Черноморец» – 1:1;

04.05.24 «Черноморец» – «Торпедо» – 1:2;

30.07.23 «Торпедо» – «Черноморец» – 1:1.

Прогноз на матч «Торпедо» – «Черноморец»

Команда Парфенова добыла 2 победы подряд и готова продлить успешную серию против неудачно играющего в гостях «Черноморца».