«Наполи» - «Дженоа»: прогноз и ставки на матч 5 октября 2027 с коэффициентом 1.83

04 октября 2025 8:33
Наполи - Дженоа
05 окт. 2025, воскресенье 19:00 | Италия. Серия А, 6 тур
Перейти в онлайн матча
5 октября 2025 года в 19:00 состоится поединок 6-го тура чемпионата Италии. Действующий чемпион «Наполи» встретится с «Дженоа».

«Наполи»

Чемпион Серии А отлично выступил на неделе в ЛЧ – команда Антонио Конте одержала непростую победу в противостоянии со «Спортингом» из Лиссабона. Оба мяча в составе «адзурри» провел новобранец Расмус Хойлунд, который прибыл заменить Лукаку из «Манчестер Юнайтед».

На внутренней арене парни Конте идут в группе лидеров, набрав 12 баллов (столько же у «Милана» и «Ромы» Джан Пьеро Гасперини).

Последние три игры:

  • Наполи – Спортинг 2:1
  • Милан – Наполи 2:1
  • Наполи – Пиза 3:2

«Дженоа»

«Грифоны» с треском проваливают первый отрезок новой кампании в чемпионате Италии. «Дженоа» осела на предпоследнем месте в таблице и в воздухе запахло отставкой тренера Патрика Виейра. Французу не удается связать воедино многочисленных новичков «грифонов».

Последние три игры:

  • Дженоа – Лацио 0:3
  • Дженоа – Эмполи 3:1
  • Болонья – Дженоа 2:1

Очные встречи

  • Наполи – Дженоа 2:2
  • Дженоа – Наполи 1:2
  • Наполи – Дженоа 1:1

Прогноз на матч «Наполи» – «Дженоа»

«Адзурри» провели энергозатратный поединок в Лиге чемпионов, но так или иначе должны набирать максимум в поединке с откровенно хромающим «Дженоа». Ждем победы команды Конте, в традиционном для «Наполи» консервативном стиле.

Прогноз: победа «Наполи» и ТМ 3,5. Коэффициент – 1.83. Прогноз на счет – 2:0.

Автор: Орлов Максим
Италия. Серия А Дженоа Наполи
Рекомендуем
