5 октября 2025 года в 19:00 состоится поединок 6-го тура чемпионата Италии. Действующий чемпион «Наполи» встретится с «Дженоа».
«Наполи»
Чемпион Серии А отлично выступил на неделе в ЛЧ – команда Антонио Конте одержала непростую победу в противостоянии со «Спортингом» из Лиссабона. Оба мяча в составе «адзурри» провел новобранец Расмус Хойлунд, который прибыл заменить Лукаку из «Манчестер Юнайтед».
На внутренней арене парни Конте идут в группе лидеров, набрав 12 баллов (столько же у «Милана» и «Ромы» Джан Пьеро Гасперини).
Последние три игры:
- Наполи – Спортинг 2:1
- Милан – Наполи 2:1
- Наполи – Пиза 3:2
«Дженоа»
«Грифоны» с треском проваливают первый отрезок новой кампании в чемпионате Италии. «Дженоа» осела на предпоследнем месте в таблице и в воздухе запахло отставкой тренера Патрика Виейра. Французу не удается связать воедино многочисленных новичков «грифонов».
Последние три игры:
- Дженоа – Лацио 0:3
- Дженоа – Эмполи 3:1
- Болонья – Дженоа 2:1
Очные встречи
- Наполи – Дженоа 2:2
- Дженоа – Наполи 1:2
- Наполи – Дженоа 1:1
Прогноз на матч «Наполи» – «Дженоа»
«Адзурри» провели энергозатратный поединок в Лиге чемпионов, но так или иначе должны набирать максимум в поединке с откровенно хромающим «Дженоа». Ждем победы команды Конте, в традиционном для «Наполи» консервативном стиле.
Прогноз: победа «Наполи» и ТМ 3,5. Коэффициент – 1.83. Прогноз на счет – 2:0.