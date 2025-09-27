«Милан» – «Наполи»: прогноз и ставки на матч Серии А 28 сентября 2025 с коэффициентом 2.20

28 сентября на «Сан-Сиро» состоится центральный матч 5-го тура итальянской Серии А – «Милан» примет «Наполи». Встреча двух лидеров турнира обещает стать настоящим украшением уикенда, ведь обе команды находятся в отличной форме и претендуют на самые высокие места.

«Милан»

Команда Стефано Пиоли продолжает уверенный старт в чемпионате. После четырех туров «россонери» набрали 9 очков и идут на 3-й позиции. В последних трех матчах Серии А «Милан» неизменно побеждал, а также не пропускает уже 3 тура подряд. Особо стоит отметить оборону, которая пропустила лишь 2 гола в пяти последних встречах.

В атаке ведущую роль играет Кристиан Пулишич, ставший главным бомбардиром команды (5 голов в 6 матчах). «Милан» забивает в каждом из последних 9 матчей Серии А и выглядит достаточно сбалансированно: 10 голов за 5 последних встреч при всего 2 пропущенных.

«Наполи»

Неаполитанцы еще мощнее начали сезон и после четырех туров возглавляют таблицу с 12 очками. «Наполи» идет на серии из 5 побед подряд в чемпионате, а в атаке демонстрирует стабильность – 9 голов в последних 5 играх. Лидером атаки является Кевин де Брюйне, оформивший 2 мяча за 5 матчей, но при этом играющий ключевую роль в организации атак.

Главная проблема команды – оборона: в 5 последних встречах она пропустила 5 раз. Несмотря на результативность, в матче против «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов «Наполи» не сумел забить и выглядел уязвимым при быстрых атаках.

Факты о командах

«Милан»

3 победы подряд в Серии А.

В среднем: 2.00 гола забито, 0.40 пропущено (последние 5 игр).

Забивает в 10 матчах подряд.

«Наполи»

5 побед подряд в Серии А.

В среднем: 1.80 гола забито, 1.00 пропущено (последние 5 игр).

Забивает в 10 из 12 последних матчей.

Прогноз на матч «Милан» – «Наполи»

Обе команды находятся в топовой форме и подойдут к матчу в статусе фаворитов Серии А. «Милан» сейчас выглядит надежнее в обороне, в то время как «Наполи» ставит на атакующую мощь. Хозяева умеют закрывать зоны и использовать быстрые переходы в атаку, что может стать решающим фактором. Гости же вряд ли уйдут с поля без забитого гола, но их оборонительные огрехи дают «Милану» хороший шанс продлить победную серию.

