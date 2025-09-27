Введите ваш ник на сайте
«Милан» – «Наполи»: прогноз и ставки на матч Серии А 28 сентября 2025 с коэффициентом 2.20

27 сентября 2025 9:17
Милан - Наполи
28 сент. 2025, воскресенье 21:45 | Италия. Серия А, 5 тур
Перейти в онлайн матча
2.20
Победа «Милана»
Сделать ставку

28 сентября на «Сан-Сиро» состоится центральный матч 5-го тура итальянской Серии А – «Милан» примет «Наполи». Встреча двух лидеров турнира обещает стать настоящим украшением уикенда, ведь обе команды находятся в отличной форме и претендуют на самые высокие места.

«Милан»

Команда Стефано Пиоли продолжает уверенный старт в чемпионате. После четырех туров «россонери» набрали 9 очков и идут на 3-й позиции. В последних трех матчах Серии А «Милан» неизменно побеждал, а также не пропускает уже 3 тура подряд. Особо стоит отметить оборону, которая пропустила лишь 2 гола в пяти последних встречах.

В атаке ведущую роль играет Кристиан Пулишич, ставший главным бомбардиром команды (5 голов в 6 матчах). «Милан» забивает в каждом из последних 9 матчей Серии А и выглядит достаточно сбалансированно: 10 голов за 5 последних встреч при всего 2 пропущенных.

«Наполи»

Неаполитанцы еще мощнее начали сезон и после четырех туров возглавляют таблицу с 12 очками. «Наполи» идет на серии из 5 побед подряд в чемпионате, а в атаке демонстрирует стабильность – 9 голов в последних 5 играх. Лидером атаки является Кевин де Брюйне, оформивший 2 мяча за 5 матчей, но при этом играющий ключевую роль в организации атак.

Главная проблема команды – оборона: в 5 последних встречах она пропустила 5 раз. Несмотря на результативность, в матче против «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов «Наполи» не сумел забить и выглядел уязвимым при быстрых атаках.

Факты о командах

«Милан»

  • 3 победы подряд в Серии А.
  • В среднем: 2.00 гола забито, 0.40 пропущено (последние 5 игр).
  • Забивает в 10 матчах подряд.

«Наполи»

  • 5 побед подряд в Серии А.
  • В среднем: 1.80 гола забито, 1.00 пропущено (последние 5 игр).
  • Забивает в 10 из 12 последних матчей.

Личные встречи
28% (11)
33% (13)
38% (15)
50
Забитых мячей
54
1.28
В среднем за матч
1.38
5:2
Крупнейшая победа
4:0
Самый результативный матч:  5:2
Самая крупная ничья:  2:2
Италия. Серия А, 30 тур
Наполи
2 : 1
30.03.2025
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
0 : 2
29.10.2024
Наполи
Италия. Серия А, 24 тур
Милан
1 : 0
11.02.2024
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Наполи
2 : 2
29.10.2023
Милан
Лига чемпионов, 1/4 финала
Наполи
1 : 1
18.04.2023
Милан
Лига чемпионов, 1/4 финала
Милан
1 : 0
12.04.2023
Наполи
Италия. Серия А, 28 тур
Наполи
0 : 4
02.04.2023
Милан
Италия. Серия А, 7 тур
Милан
1 : 2
18.09.2022
Наполи
Италия. Серия А, 28 тур
Наполи
0 : 1
06.03.2022
Милан
Италия. Серия А, 18 тур
Милан
0 : 1
19.12.2021
Наполи
Италия. Серия А, 27 тур
Милан
0 : 1
14.03.2021
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
1 : 3
22.11.2020
Милан
Италия. Серия А, 32 тур
Наполи
2 : 2
12.07.2020
Милан
Италия. Серия А, 13 тур
Милан
1 : 1
23.11.2019
Наполи
Италия. Кубок, 1/4 финала
Милан
2 : 0
29.01.2019
Наполи
Италия. Серия А, 21 тур
Милан
0 : 0
26.01.2019
Наполи
Италия. Серия А, 2 тур
Наполи
3 : 2
25.08.2018
Милан
Италия. Серия А, 32 тур
Милан
0 : 0
15.04.2018
Наполи
Италия. Серия А, 13 тур
Наполи
2 : 1
18.11.2017
Милан
Италия. Серия А, 21 тур
Милан
1 : 2
21.01.2017
Наполи
Италия. Серия А, 2 тур
Наполи
4 : 2
27.08.2016
Милан
Италия. Серия А, 26 тур
Наполи
1 : 1
22.02.2016
Милан
Италия. Серия А, 7 тур
Милан
0 : 4
04.10.2015
Наполи
Италия. Серия А, 34 тур
Наполи
3 : 0
03.05.2015
Милан
Италия. Серия А, 15 тур
Милан
2 : 0
14.12.2014
Наполи
Италия. Серия А, 23 тур
Наполи
3 : 1
08.02.2014
Милан
Италия. Серия А, 4 тур
Милан
1 : 2
22.09.2013
Наполи
Италия. Серия А, 32 тур
Милан
1 : 1
14.04.2013
Наполи
Италия. Серия А, 13 тур
Наполи
2 : 2
17.11.2012
Милан
Италия. Серия А, 22 тур
Милан
0 : 0
05.02.2012
Наполи
Италия. Серия А, 3 тур
Наполи
3 : 1
18.09.2011
Милан
Италия. Серия А, 27 тур
Милан
3 : 0
28.02.2011
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
1 : 2
25.10.2010
Милан
Италия. Серия А, 29 тур
Милан
1 : 1
21.03.2010
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Наполи
2 : 2
28.10.2009
Милан
Италия. Серия А, 29 тур
Наполи
0 : 0
22.03.2009
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
1 : 0
02.11.2008
Наполи
Италия. Серия А, 37 тур
Наполи
3 : 1
11.05.2008
Милан
Италия. Серия А, 18 тур
Милан
5 : 2
13.01.2008
Наполи
Показать все

Прогноз на матч «Милан» – «Наполи»

Обе команды находятся в топовой форме и подойдут к матчу в статусе фаворитов Серии А. «Милан» сейчас выглядит надежнее в обороне, в то время как «Наполи» ставит на атакующую мощь. Хозяева умеют закрывать зоны и использовать быстрые переходы в атаку, что может стать решающим фактором. Гости же вряд ли уйдут с поля без забитого гола, но их оборонительные огрехи дают «Милану» хороший шанс продлить победную серию.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Милана» – коэффициент 2.20
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.90

2.20
Победа «Милана»
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Орлов Максим
Италия. Серия А Наполи Милан
