28 сентября 2025 года в 19:00 состоится поединок 5-го тура чемпионата Италии. «Лечче» будет принимать грозную «Болонью» Винченцо Итальяно.
«Лечче»
«Лечче» переживает катастрофический старт в Серии А, набрав всего одно очко в первых четырех турах и делит последнее место с такими же неудачниками («Пиза»). Атакующий потенциал «джаллоросси» вызывает особое беспокойство: всего два забитых гола при восьми пропущенных формируют разницу мячей минус шесть, что красноречиво отражает их текущие проблемы.
Под руководством Эусебио Ди Франческо, известного своим атакующим подходом и тактической гибкостью, «Лечче» не удается эффективно воплотить задуманный стиль игры.
Последние три игры:
- Милан – Лечче 3:0
- Лечче – Кальяри 1:2
- Аталанта – Лечче 4:1
«Болонья»
«Болонья» представляет собой разительный контраст своему сопернику, набрав шесть очков в четырех матчах Серии А. На неделе «россоблу» провели непростой матч в Лиге Европы, уступив в Бирмингеме «Астон Вилле» (0:1).
Последние три игры:
- Астон Вилла – Болонья 1:0
- Болонья – Дженоа 2:1
- Милан – Болонья 1:0
Очные встречи
- Лечче – Болонья 0:0
- Болонья – Лечче 1:0
- Болонья – Лечче 4:0
Прогноз на матч «Лечче» – «Болонья»
«Болонья» пока не набрала ни одного очка на чужом поле, потерпев поражения в обоих гостевых матчах в рамках Серии А (+ провал в ЛЕ). Выезд к кризисному «Лечче» – отменная возможность сломать неприятную тенденцию.
Прогноз: победа «Болоньи» с форой 0, кеф – 1.45. Прогноз на счет – 1:2.