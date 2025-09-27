Введите ваш ник на сайте
«Лечче» - «Болонья»: прогноз и ставки на матч 28 сентября 2027 с коэффициентом 1.45

27 сентября 2025 9:22
Лечче - Болонья
28 сент. 2025, воскресенье 19:00 | Италия. Серия А, 5 тур
1.45
Победа «Болоньи» с форой 0
28 сентября 2025 года в 19:00 состоится поединок 5-го тура чемпионата Италии. «Лечче» будет принимать грозную «Болонью» Винченцо Итальяно.

«Лечче»

«Лечче» переживает катастрофический старт в Серии А, набрав всего одно очко в первых четырех турах и делит последнее место с такими же неудачниками («Пиза»). Атакующий потенциал «джаллоросси» вызывает особое беспокойство: всего два забитых гола при восьми пропущенных формируют разницу мячей минус шесть, что красноречиво отражает их текущие проблемы.

Под руководством Эусебио Ди Франческо, известного своим атакующим подходом и тактической гибкостью, «Лечче» не удается эффективно воплотить задуманный стиль игры.

Последние три игры:

  • Милан – Лечче 3:0
  • Лечче – Кальяри 1:2
  • Аталанта – Лечче 4:1

«Болонья»

«Болонья» представляет собой разительный контраст своему сопернику, набрав шесть очков в четырех матчах Серии А. На неделе «россоблу» провели непростой матч в Лиге Европы, уступив в Бирмингеме «Астон Вилле» (0:1).

Последние три игры:

  • Астон Вилла – Болонья 1:0
  • Болонья – Дженоа 2:1
  • Милан – Болонья 1:0

Очные встречи

  • Лечче – Болонья 0:0
  • Болонья – Лечче 1:0
  • Болонья – Лечче 4:0

Прогноз на матч «Лечче» – «Болонья»

«Болонья» пока не набрала ни одного очка на чужом поле, потерпев поражения в обоих гостевых матчах в рамках Серии А (+ провал в ЛЕ). Выезд к кризисному «Лечче» – отменная возможность сломать неприятную тенденцию.

Прогноз: победа «Болоньи» с форой 0, кеф – 1.45. Прогноз на счет – 1:2.

1.45
Победа «Болоньи» с форой 0
Автор: Рассказов Михаил
Италия. Серия А Болонья Лечче
