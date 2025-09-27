28 сентября 2025 года в 19:00 состоится поединок 5-го тура чемпионата Италии. «Лечче» будет принимать грозную «Болонью» Винченцо Итальяно.

«Лечче»

«Лечче» переживает катастрофический старт в Серии А, набрав всего одно очко в первых четырех турах и делит последнее место с такими же неудачниками («Пиза»). Атакующий потенциал «джаллоросси» вызывает особое беспокойство: всего два забитых гола при восьми пропущенных формируют разницу мячей минус шесть, что красноречиво отражает их текущие проблемы.

Под руководством Эусебио Ди Франческо, известного своим атакующим подходом и тактической гибкостью, «Лечче» не удается эффективно воплотить задуманный стиль игры.

Последние три игры:

Милан – Лечче 3:0

Лечче – Кальяри 1:2

Аталанта – Лечче 4:1

«Болонья»

«Болонья» представляет собой разительный контраст своему сопернику, набрав шесть очков в четырех матчах Серии А. На неделе «россоблу» провели непростой матч в Лиге Европы, уступив в Бирмингеме «Астон Вилле» (0:1).

Последние три игры:

Астон Вилла – Болонья 1:0

Болонья – Дженоа 2:1

Милан – Болонья 1:0

Очные встречи

Лечче – Болонья 0:0

Болонья – Лечче 1:0

Болонья – Лечче 4:0

Прогноз на матч «Лечче» – «Болонья»

«Болонья» пока не набрала ни одного очка на чужом поле, потерпев поражения в обоих гостевых матчах в рамках Серии А (+ провал в ЛЕ). Выезд к кризисному «Лечче» – отменная возможность сломать неприятную тенденцию.

Прогноз: победа «Болоньи» с форой 0, кеф – 1.45. Прогноз на счет – 1:2.