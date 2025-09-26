Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ АПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия ЧМ-2026 Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Кристал Пэлас» - «Ливерпуль»: прогноз и ставки на матч 27 сентября 2027 с коэффициентом 2.37

26 сентября 2025 11:36
Кристал Пэлас - Ливерпуль
27 сент. 2025, суббота 17:00 | Англия. Премьер-лига, 6 тур
Перейти в онлайн матча
2.37
Победа «Ливерпуля» и тотал меньше 4,5
Сделать ставку

27 сентября 2025 года в 17:00 состоится поединок 6-го тура английской Премьер-Лиги. В Южном Лондоне «Кристал Пэлас» будет принимать действующего чемпиона – «Ливерпуль».

«Кристал Пэлас»

«Орлы» продолжают утверждаться в статусе грозы авторитетов АПЛ. Невзирая на потерю Эберечи Эзе (ныне выступает за «Арсенал»), команда Оливера Гласнера прекрасно чувствует себя и в новом сезоне, занимая пятое место в таблице после пяти туров.

Последние три игры:

  • Вест Хэм – Кристал Пэлас 1:2
  • Кристал Пэлас – Миллуолл 1:1 (победа в серии пенальти, Кубок лиги)
  • Кристал Пэлас – Сандерленд 0:0

«Ливерпуль»

«Красные» самым лучшим образом начинают защиту титула чемпионов АПЛ – 5 побед в 5 турах и заслуженное место на вершине таблицы.

На неделе «Ливерпуль» отбегал непростой поединок Кубка Лиги с «Саутгемптоном». Свой первый гол в составе «красных» забил самый дорогостоящий футболист в истории АПЛ – Александер Исак.

Последние три игры:

  • Ливерпуль – Саутгемптон 2:1 (Кубок лиги)
  • Ливерпуль – Эвертон 2:1
  • Ливерпуль – Атлетико 3:2

Прогноз на матч «Кристал Пэлас» – «Ливерпуль»

«Ливерпулю» не стоит ждать легкой прогулки на «Селхерст Парк». «Орлы» умеют цепляться за результат в играх с кем-угодно и чемпионам придется попотеть, чтобы набрать три очка. Впрочем, у «красных» хватает ресурсов, чтобы рассчитывать на максимум в Южном Лондоне.

Прогноз: победа «Ливерпуля» и тотал меньше 4,5. Кеф – 2.37. Прогноз на счет – 0:2

2.37
Победа «Ливерпуля» и тотал меньше 4,5
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Мещеряков Денис
Англия. Премьер-лига Ливерпуль Кристал Пэлас
Другие прогнозы
26.09.2025
18:00
1.95
Россия. Премьер-лига, 10 тур
Крылья Советов - Динамо
Обе команды забьют
26.09.2025
18:00
1.85
Украина. Премьер-лига, 7 тур
Кудровка - Эпицентр
Обе команды забьют
26.09.2025
18:30
3.00
Беларусь. Высшая лига, 23 тур
Арсенал - Минск
Победа «Минска»
26.09.2025
18:35
1.32
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 4 тур
Аль-Хазм - Аль-Ахли
Победа «Аль-Ахли»
26.09.2025
18:40
1.85
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 4 тур
Дамак - Аль-Иттифак
Оба забьют
26.09.2025
20:00
1.75
Турция. Суперлига, 7 тур
Аланьяспор - Галатасарай
Победа «Галатасарая» и тотал больше 2.5
Рекомендуем
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 