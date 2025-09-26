Победа «Ливерпуля» и тотал меньше 4,5

27 сентября 2025 года в 17:00 состоится поединок 6-го тура английской Премьер-Лиги. В Южном Лондоне «Кристал Пэлас» будет принимать действующего чемпиона – «Ливерпуль».

«Кристал Пэлас»

«Орлы» продолжают утверждаться в статусе грозы авторитетов АПЛ. Невзирая на потерю Эберечи Эзе (ныне выступает за «Арсенал»), команда Оливера Гласнера прекрасно чувствует себя и в новом сезоне, занимая пятое место в таблице после пяти туров.

Последние три игры:

Вест Хэм – Кристал Пэлас 1:2

Кристал Пэлас – Миллуолл 1:1 (победа в серии пенальти, Кубок лиги)

Кристал Пэлас – Сандерленд 0:0

«Ливерпуль»

«Красные» самым лучшим образом начинают защиту титула чемпионов АПЛ – 5 побед в 5 турах и заслуженное место на вершине таблицы.

На неделе «Ливерпуль» отбегал непростой поединок Кубка Лиги с «Саутгемптоном». Свой первый гол в составе «красных» забил самый дорогостоящий футболист в истории АПЛ – Александер Исак.

Последние три игры:

Ливерпуль – Саутгемптон 2:1 (Кубок лиги)

Ливерпуль – Эвертон 2:1

Ливерпуль – Атлетико 3:2

Прогноз на матч «Кристал Пэлас» – «Ливерпуль»

«Ливерпулю» не стоит ждать легкой прогулки на «Селхерст Парк». «Орлы» умеют цепляться за результат в играх с кем-угодно и чемпионам придется попотеть, чтобы набрать три очка. Впрочем, у «красных» хватает ресурсов, чтобы рассчитывать на максимум в Южном Лондоне.

Прогноз: победа «Ливерпуля» и тотал меньше 4,5. Кеф – 2.37. Прогноз на счет – 0:2