«Ноттингем Форест» – «Сандерленд»: прогноз и ставки на матч 27 сентября 2025 с коэффициентом 1.85

26 сентября 2025 8:20
Ноттингем Форест - Сандерленд
27 сент. 2025, суббота 19:30 | Англия. Премьер-лига, 6 тур
1.85
Тотал меньше 2.5
На стадионе «Сити Граунд» пройдeт матч 6-го тура Английской Премьер-лиги, в котором «Ноттингем Форест» примет «Сандерленд». Обе команды подходят к этой встрече в разных игровых тонусах: хозяева ищут выход из кризиса, тогда как гости набирают стабильность в последних турах.

«Ноттингем Форест»

После пяти туров команда имеет всего 5 очков и располагается на 15-м месте. В последней встрече в чемпионате «Форест» сыграл вничью с «Бернли» (1:1). Проблема очевидна – слабая оборона: за пять матчей коллектив пропустил 12 мячей, что делает его одной из самых пробиваемых линий в лиге. При этом есть и положительные моменты: Игор Жезус стал лучшим бомбардиром с четырьмя голами, а команда забивает в трeх последних матчах подряд. Домашний фактор также играет роль: «Форест» традиционно набирает очки на своeм поле.

«Сандерленд»

Клуб с севера Англии уверенно начал сезон, имея 8 очков и находясь на 7-й позиции. Последний результат – ничья с «Астон Виллой» (1:1). «Сандерленд» сделал ставку на плотную оборону и контратаки. Вильзон Изидор набрал хорошую форму, забив трижды в шести встречах. Команда пропустила всего пять голов в пяти матчах, что показывает надeжность защитных порядков. При этом результативность пока невысокая: всего четыре забитых гола за тот же период.

Факты о командах

«Ноттингем Форест»

  • Не выигрывает в 4 последних матчах
  • Пропускает в 13 играх подряд
  • Средний показатель – 2.4 пропущенных гола за 90 минут
  • Забивает в трeх последних встречах

«Сандерленд»

  • Не проигрывает три тура подряд
  • Пропускает в среднем 1 гол за матч
  • Забивает в 3 из 5 последних игр
  • Изидор – главный источник голов

Личные встречи
33% (1)
0% (0)
67% (2)
2
Забитых мячей
3
0.67
В среднем за матч
1
1:0
Крупнейшая победа
2:1
Самый результативный матч:  1:2
Англия. Чемпионшип, 25 тур
Ноттингем Форест
0 : 1
30.12.2017
Сандерленд
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Сандерленд
0 : 1
12.09.2017
Ноттингем Форест
Кубок Английской лиги,
Ноттингем Форест
1 : 2
27.08.2008
Сандерленд

Прогноз на матч «Ноттингем Форест» – «Сандерленд»

Хозяева будут играть первым номером, стараясь навязать атакующий футбол при поддержке трибун, однако их уязвимость в обороне может стать решающим фактором. «Сандерленд» способен грамотно использовать ошибки соперника, но сам редко проводит результативные матчи. В этой встрече ожидается упорная борьба, где атакующая активность «Фореста» и выверенная игра «Сандерленда» в защите могут привести к минимальной разнице на табло. Наиболее логичными кажутся ставки на осторожный исход с акцентом на низкий тотал и баланс в игре.

Рекомендованные ставки

  • Тотал меньше 2.5 – коэффициент 1.85
  • Ничья или победа «Сандерленда» (X2) – коэффициент 1.70

1.85
Тотал меньше 2.5
Автор: Ланьков Роман
Англия. Премьер-лига Сандерленд Ноттингем Форест
