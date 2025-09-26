На стадионе «Сити Граунд» пройдeт матч 6-го тура Английской Премьер-лиги, в котором «Ноттингем Форест» примет «Сандерленд». Обе команды подходят к этой встрече в разных игровых тонусах: хозяева ищут выход из кризиса, тогда как гости набирают стабильность в последних турах.

«Ноттингем Форест»

После пяти туров команда имеет всего 5 очков и располагается на 15-м месте. В последней встрече в чемпионате «Форест» сыграл вничью с «Бернли» (1:1). Проблема очевидна – слабая оборона: за пять матчей коллектив пропустил 12 мячей, что делает его одной из самых пробиваемых линий в лиге. При этом есть и положительные моменты: Игор Жезус стал лучшим бомбардиром с четырьмя голами, а команда забивает в трeх последних матчах подряд. Домашний фактор также играет роль: «Форест» традиционно набирает очки на своeм поле.

«Сандерленд»

Клуб с севера Англии уверенно начал сезон, имея 8 очков и находясь на 7-й позиции. Последний результат – ничья с «Астон Виллой» (1:1). «Сандерленд» сделал ставку на плотную оборону и контратаки. Вильзон Изидор набрал хорошую форму, забив трижды в шести встречах. Команда пропустила всего пять голов в пяти матчах, что показывает надeжность защитных порядков. При этом результативность пока невысокая: всего четыре забитых гола за тот же период.

Факты о командах

«Ноттингем Форест»

Не выигрывает в 4 последних матчах

Пропускает в 13 играх подряд

Средний показатель – 2.4 пропущенных гола за 90 минут

Забивает в трeх последних встречах

«Сандерленд»

Не проигрывает три тура подряд

Пропускает в среднем 1 гол за матч

Забивает в 3 из 5 последних игр

Изидор – главный источник голов

Прогноз на матч «Ноттингем Форест» – «Сандерленд»

Хозяева будут играть первым номером, стараясь навязать атакующий футбол при поддержке трибун, однако их уязвимость в обороне может стать решающим фактором. «Сандерленд» способен грамотно использовать ошибки соперника, но сам редко проводит результативные матчи. В этой встрече ожидается упорная борьба, где атакующая активность «Фореста» и выверенная игра «Сандерленда» в защите могут привести к минимальной разнице на табло. Наиболее логичными кажутся ставки на осторожный исход с акцентом на низкий тотал и баланс в игре.

Рекомендованные ставки