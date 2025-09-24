Введите ваш ник на сайте
«Зальцбург» – «Порту»: прогноз и ставки на матч 25 сентября 2025 с коэффициентом 1.80

24 сентября 2025 8:41
Зальцбург - Порту
25 сент. 2025, четверг 22:00 | Лига Европы, 1 тур
Перейти в онлайн матча
1.80
Победа «Порту»
Сделать ставку

25 сентября на «Зальцбург Арене» стартует новый еврокубковый сезон для австрийского «Зальцбурга» и португальского «Порту». Обе команды подходят к игре с разным настроем: хозяева переживают не лучший период в национальном чемпионате, тогда как гости демонстрируют впечатляющую стабильность и идут с серией побед.

«Зальцбург»

Австрийский коллектив привык к роли фаворита на внутренней арене, но сейчас находится в нестабильной форме. В последних пяти встречах команда забила 9 мячей, но и пропустила 8. Особенно тревожат поражения от «Штурма» (0:2) и «Вольфсберга» (1:3), где оборона выглядела слишком уязвимой. При этом «Зальцбург» сохраняет атакующий потенциал: средний показатель результативности – 1.8 гола за игру. Ключевой плюс хозяев – умение забивать в домашних матчах, где команда действует активнее и чаще доминирует.

«Порту»

Португальский клуб пребывает в отличной форме и подходит к матчу с серией из 9 побед подряд. Команда показывает надeжную игру в обороне – всего один пропущенный мяч в последних пяти играх. При этом «Порту» стабильно результативен: 12 голов за тот же отрезок, средний показатель – 2.4 за игру. Особенно впечатляет статистика «сухих» матчей – 7 из 9 последних встреч. «Порту» не только уверенно выигрывает, но и сохраняет баланс между атакой и обороной, что делает его фаворитом предстоящей встречи.

Факты о командах

«Зальцбург»

  • В среднем: 1.8 забито, 1.6 пропущено (последние 5 игр).
  • Забивает в 7 из 9 последних матчей.
  • Пропускает в 4 последних встречах подряд.
  • Недавние поражения в чемпионате от «Штурма» и «Вольфсберга».

«Порту»

  • В среднем: 2.4 забито, 0.2 пропущено (последние 5 игр).
  • Серия из 9 побед подряд.
  • Не пропускает в 7 из 9 последних матчей.
  • Забивает в 11 играх подряд.

Прогноз на матч «Зальцбург» – «Порту»

Учитывая текущую форму, «Порту» выглядит фаворитом. Португальцы показывают максимально сбалансированную игру, совмещая результативность в атаке с надeжной обороной. «Зальцбург» на своeм поле способен создать опасные моменты, однако слабая защита вряд ли устоит перед напором гостей. Наиболее вероятный сценарий – победа «Порту» с возможным обменом голами, если хозяева смогут реализовать свой атакующий потенциал.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Порту» – коэффициент 1.80
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.95

1.80
Победа «Порту»
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Миронов Николай
Лига Европы Порту Зальцбург
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
