25 сентября на «Зальцбург Арене» стартует новый еврокубковый сезон для австрийского «Зальцбурга» и португальского «Порту». Обе команды подходят к игре с разным настроем: хозяева переживают не лучший период в национальном чемпионате, тогда как гости демонстрируют впечатляющую стабильность и идут с серией побед.

«Зальцбург»

Австрийский коллектив привык к роли фаворита на внутренней арене, но сейчас находится в нестабильной форме. В последних пяти встречах команда забила 9 мячей, но и пропустила 8. Особенно тревожат поражения от «Штурма» (0:2) и «Вольфсберга» (1:3), где оборона выглядела слишком уязвимой. При этом «Зальцбург» сохраняет атакующий потенциал: средний показатель результативности – 1.8 гола за игру. Ключевой плюс хозяев – умение забивать в домашних матчах, где команда действует активнее и чаще доминирует.

«Порту»

Португальский клуб пребывает в отличной форме и подходит к матчу с серией из 9 побед подряд. Команда показывает надeжную игру в обороне – всего один пропущенный мяч в последних пяти играх. При этом «Порту» стабильно результативен: 12 голов за тот же отрезок, средний показатель – 2.4 за игру. Особенно впечатляет статистика «сухих» матчей – 7 из 9 последних встреч. «Порту» не только уверенно выигрывает, но и сохраняет баланс между атакой и обороной, что делает его фаворитом предстоящей встречи.

Факты о командах

«Зальцбург»

В среднем: 1.8 забито, 1.6 пропущено (последние 5 игр).

Забивает в 7 из 9 последних матчей.

Пропускает в 4 последних встречах подряд.

Недавние поражения в чемпионате от «Штурма» и «Вольфсберга».

«Порту»

В среднем: 2.4 забито, 0.2 пропущено (последние 5 игр).

Серия из 9 побед подряд.

Не пропускает в 7 из 9 последних матчей.

Забивает в 11 играх подряд.

Прогноз на матч «Зальцбург» – «Порту»

Учитывая текущую форму, «Порту» выглядит фаворитом. Португальцы показывают максимально сбалансированную игру, совмещая результативность в атаке с надeжной обороной. «Зальцбург» на своeм поле способен создать опасные моменты, однако слабая защита вряд ли устоит перед напором гостей. Наиболее вероятный сценарий – победа «Порту» с возможным обменом голами, если хозяева смогут реализовать свой атакующий потенциал.

