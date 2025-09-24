Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ АПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Астон Вилла» – «Болонья»: прогноз и ставки на матч 25 сентября 2025 с коэффициентом 2.05

24 сентября 2025 8:00
Астон Вилла - Болонья
25 сент. 2025, четверг 22:00 | Лига Европы, 1 тур
Перейти в онлайн матча
2.05
Тотал меньше 2.5 голов
Сделать ставку

25 сентября на «Вилла Парк» состоится матч 1 тура группового этапа Лиги Европы, где «Астон Вилла» примет итальянскую «Болонью». Обе команды стартуют в турнире с разными ожиданиями: англичане стремятся прервать серию неудач, а итальянцы рассчитывают закрепиться в еврокубках после уверенного прошлого сезона.

«Астон Вилла»

Английский клуб переживает непростую серию – команда не выигрывает шесть матчей подряд. В последних пяти играх «Астон Вилла» забила всего 2 мяча, при этом пропустила 6. Особенно тревожит слабая реализация в атаке: средний показатель – 0.4 гола за матч. Несмотря на дисциплинированную игру в обороне против «Эвертона» и «Сандерленда», где удалось не проиграть, в целом клуб испытывает трудности в созидании. Главная надежда – поддержка болельщиков на «Вилла Парк» и способность сыграть прагматично против соперника, который также не отличается высокой результативностью.

«Болонья»

Итальянская команда выглядит более уверенной, хотя и нестабильной. В последних пяти матчах «Болонья» забила 5 голов и пропустила 7. Есть победы над «Комо» (1:0) и «Дженоа» (2:1), но поражения от «Милана» и «Ромы» показали, что против топовых соперников клубу тяжело удерживать темп. Средняя результативность составляет 1 гол за игру, при этом пропускает «Болонья» чаще, чем хотелось бы – 1.4 мяча за матч. Команда умеет грамотно обороняться на отрезках, но нередко допускает ошибки в концовках.

Факты о командах

«Астон Вилла»

  • Не выигрывает 6 матчей подряд.
  • Средний показатель: 0.4 забитого и 1.2 пропущенного за игру (последние 5 матчей).
  • Сыграла вничью два матча подряд («Сандерленд», «Брентфорд»).
  • Сохраняет шансы в оборонительных дуэлях, но испытывает дефицит голов.

«Болонья»

  • Победы в 2 из 4 последних матчей Серии А.
  • Средний показатель: 1.0 забитого и 1.4 пропущенного за игру (последние 5 матчей).
  • Забивает в 3 из 4 последних матчей.
  • Трудности против топовых команд, но стабильность против равных соперников.

Прогноз на матч «Астон Вилла» – «Болонья»

Обе команды подходят к матчу не в оптимальной форме, и вероятно, игра получится осторожной. «Астон Вилла» на своeм поле будет пытаться контролировать мяч и искать шанс через быстрые атаки, тогда как «Болонья» может сделать ставку на плотную оборону и контратаки. С учeтом низкой результативности команд, логично ожидать матч с ограниченным числом голов. «Болонья» выглядит чуть стабильнее, но фактор домашнего стадиона у «Астон Виллы» способен уравнять силы.

Рекомендованные ставки

  • Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.70
  • Ничья – коэффициент 2.05

2.05
Тотал меньше 2.5 голов
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Миронов Николай
Лига Европы Болонья Астон Вилла
Другие прогнозы
24.09.2025
18:00
8.00
Россия. Кубок, 4 раунд
Фанком - Уфа
Победа «Уфы» со счетом 2:0
24.09.2025
18:30
7.00
Россия. Кубок, 4 раунд
Знамя Труда - Чайка
Ничья со счетом 1:1
24.09.2025
19:00
6.20
Беларусь. Высшая лига, 17 тур
Гомель - Неман
Победа «Гомеля»
24.09.2025
19:00
1.90
Россия. Кубок, 4 раунд
Кристалл-МЭЗТ - Торпедо
Победа «Кристалл-МЭЗТ»
24.09.2025
19:30
1.65
Россия. Кубок, 4 раунд
Текстильщик - Факел
Тотал меньше 2.5 голов
24.09.2025
19:45
1.92
Лига Европы, 1 тур
ПАОК - Маккаби
Обе команды забьют
Рекомендуем
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 