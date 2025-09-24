25 сентября на «Вилла Парк» состоится матч 1 тура группового этапа Лиги Европы, где «Астон Вилла» примет итальянскую «Болонью». Обе команды стартуют в турнире с разными ожиданиями: англичане стремятся прервать серию неудач, а итальянцы рассчитывают закрепиться в еврокубках после уверенного прошлого сезона.

«Астон Вилла»

Английский клуб переживает непростую серию – команда не выигрывает шесть матчей подряд. В последних пяти играх «Астон Вилла» забила всего 2 мяча, при этом пропустила 6. Особенно тревожит слабая реализация в атаке: средний показатель – 0.4 гола за матч. Несмотря на дисциплинированную игру в обороне против «Эвертона» и «Сандерленда», где удалось не проиграть, в целом клуб испытывает трудности в созидании. Главная надежда – поддержка болельщиков на «Вилла Парк» и способность сыграть прагматично против соперника, который также не отличается высокой результативностью.

«Болонья»

Итальянская команда выглядит более уверенной, хотя и нестабильной. В последних пяти матчах «Болонья» забила 5 голов и пропустила 7. Есть победы над «Комо» (1:0) и «Дженоа» (2:1), но поражения от «Милана» и «Ромы» показали, что против топовых соперников клубу тяжело удерживать темп. Средняя результативность составляет 1 гол за игру, при этом пропускает «Болонья» чаще, чем хотелось бы – 1.4 мяча за матч. Команда умеет грамотно обороняться на отрезках, но нередко допускает ошибки в концовках.

Факты о командах

«Астон Вилла»

Не выигрывает 6 матчей подряд.

Средний показатель: 0.4 забитого и 1.2 пропущенного за игру (последние 5 матчей).

Сыграла вничью два матча подряд («Сандерленд», «Брентфорд»).

Сохраняет шансы в оборонительных дуэлях, но испытывает дефицит голов.

«Болонья»

Победы в 2 из 4 последних матчей Серии А.

Средний показатель: 1.0 забитого и 1.4 пропущенного за игру (последние 5 матчей).

Забивает в 3 из 4 последних матчей.

Трудности против топовых команд, но стабильность против равных соперников.

Прогноз на матч «Астон Вилла» – «Болонья»

Обе команды подходят к матчу не в оптимальной форме, и вероятно, игра получится осторожной. «Астон Вилла» на своeм поле будет пытаться контролировать мяч и искать шанс через быстрые атаки, тогда как «Болонья» может сделать ставку на плотную оборону и контратаки. С учeтом низкой результативности команд, логично ожидать матч с ограниченным числом голов. «Болонья» выглядит чуть стабильнее, но фактор домашнего стадиона у «Астон Виллы» способен уравнять силы.

