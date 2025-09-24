Введите ваш ник на сайте
«Лилль» – «Бранн»: прогноз и ставки на матч 25 сентября 2025 с коэффициентом 1.43

24 сентября 2025 8:56
Лилль - Бранн
25 сент. 2025, четверг 19:45 | Лига Европы, 1 тур
1.43
Победа «Лилля»
25 сентября в Лиге Европы французский «Лилль» принимает норвежский «Бранн». Обе команды подходят к встрече с результативными сериями, что обещает зрелищный футбол с обилием опасных моментов. Французский клуб стремится подтвердить статус фаворита на домашнем стадионе, а гости рассчитывают продолжить яркое выступление в еврокубках.

«Лилль»

Французский коллектив показывает яркую атакующую игру: в последних пяти матчах команда забила 13 мячей. Особенно выделяется разгром «Лорьяна» со счeтом 7:1, который подтвердил атакующую мощь «Лилля». Средний показатель результативности – 2.6 гола за матч. В то же время оборона остаeтся уязвимой: 8 пропущенных мячей за 5 игр, включая поражение 0:3 от «Ланса». Тем не менее на своeм поле команда действует стабильно, одержав 4 победы подряд. «Лилль» забивает в 9 из 11 последних матчей, что делает его главным фаворитом встречи.

«Бранн»

Норвежский клуб пребывает в отличной форме, особенно в атаке: 17 забитых мячей в 5 последних матчах и впечатляющая победа 4:0 над АЕК Ларнака в Лиге Европы. Команда идeт с серией из трeх побед подряд, а в среднем забивает 3.4 гола за игру. Однако оборона не всегда стабильна – 5 пропущенных мячей за тот же отрезок. Важный фактор – «Бранн» забивает в 7 матчах подряд, что подтверждает его высокий атакующий потенциал даже в играх против соперников выше классом.

Факты о командах

«Лилль»

  • В среднем: 2.6 забито, 1.6 пропущено (последние 5 игр).
  • Победы в 4 последних матчах дома.
  • Забивает в 9 из 11 последних матчей.
  • Пропускает в 3 последних встречах.

«Бранн»

  • В среднем: 3.4 забито, 1.0 пропущено (последние 5 игр).
  • Победа 4:0 над АЕК Ларнака в Лиге Европы.
  • Серия из 3 побед подряд.
  • Забивает в 7 последних матчах.

Прогноз на матч «Лилль» – «Бранн»

Обе команды подходят к матчу с сильными атакующими сериями. «Лилль» является фаворитом благодаря уровню чемпионата и стабильности на своeм поле, однако «Бранн» способен доставить немало проблем обороне французов. Сценарий с большим количеством голов выглядит наиболее вероятным. Хозяева должны использовать преимущество домашнего поля и индивидуальный класс футболистов, но и гости вполне способны отличиться.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Лилля» – коэффициент 1.43
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.85

1.43
Победа «Лилля»
Автор: Миронов Николай
Лига Европы Бранн Лилль
Рекомендуем
