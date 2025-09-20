21 сентября на «Сан-Сиро» «Интер» встретится с «Сассуоло» в рамках 4-го тура Серии А. Обе команды набрали по 3 очка после стартовых туров, но подходят к матчу с разным качеством игры и ожиданиями.

«Интер»

«Интер» начал чемпионат нестабильно, одержав лишь одну победу и потерпев два поражения. Последняя игра против «Ювентуса» закончилась поражением 3:4, но команда продемонстрировала яркий атакующий футбол. Лучший бомбардир – Маркус Тюрам, на счету которого уже 5 мячей в шести матчах.

Команда отличается высокой результативностью: в последних пяти матчах «Интер» забил 13 голов. Однако уязвимость обороны остаeтся проблемой – за тот же период «нерадзурри» пропустили 6 мячей. Тем не менее, «Интер» стабильно забивает в Серии А – голы приходят в каждом из последних семи матчей.

«Сассуоло»

«Сассуоло» также имеет 3 очка после трeх туров, но выглядит менее уверенно. Победа над «Лацио» (1:0) чередуется с поражениями от «Кремонезе» и «Наполи». Лучший бомбардир – Джош Дойг, но его показатели скромнее по сравнению с лидерами соперников.

В последних пяти матчах «Сассуоло» отличался пять раз и пропустил шесть мячей. Команда демонстрирует средние результаты в атаке и обороне, что делает еe зависимой от ошибок соперников и стандартных положений. При этом в гостевых матчах команда традиционно играет смело: в 5 из 7 последних выездов в Серии А она не проигрывала.

Факты о командах

«Интер»

11-е место после трeх туров, 3 очка.

Лучший бомбардир – Маркус Тюрам (5 голов).

В последних 5 матчах: 13 забитых и 6 пропущенных.

Забивает в 7 последних играх подряд.

«Сассуоло»

14-е место, 3 очка после трeх туров.

Победа над «Лацио» в последнем туре.

В последних 5 матчах: 5 голов забито и 6 пропущено.

В среднем 1.00 гола за матч.

Прогноз на матч

Учитывая атакующий потенциал «Интера» и более слабую оборону «Сассуоло», хозяева выглядят фаворитами встречи. При этом команда гостей способна забить, особенно на фоне ошибок обороны миланцев. Наиболее вероятным сценарием видится победа «Интера» в результативном матче, где обе команды смогут отличиться.

Рекомендации для ставок