«Интер» – «Сассуоло»: прогноз и ставки на матч 21 сентября 2025 с коэффициентом 1.65

20 сентября 2025 9:31
Интер - Сассуоло
21 сент. 2025, воскресенье 21:45 | Италия. Серия А, 4 тур
Перейти в онлайн матча
1.65
Победа «Интера»


21 сентября на «Сан-Сиро» «Интер» встретится с «Сассуоло» в рамках 4-го тура Серии А. Обе команды набрали по 3 очка после стартовых туров, но подходят к матчу с разным качеством игры и ожиданиями.

«Интер»

«Интер» начал чемпионат нестабильно, одержав лишь одну победу и потерпев два поражения. Последняя игра против «Ювентуса» закончилась поражением 3:4, но команда продемонстрировала яркий атакующий футбол. Лучший бомбардир – Маркус Тюрам, на счету которого уже 5 мячей в шести матчах.

Команда отличается высокой результативностью: в последних пяти матчах «Интер» забил 13 голов. Однако уязвимость обороны остаeтся проблемой – за тот же период «нерадзурри» пропустили 6 мячей. Тем не менее, «Интер» стабильно забивает в Серии А – голы приходят в каждом из последних семи матчей.

«Сассуоло»

«Сассуоло» также имеет 3 очка после трeх туров, но выглядит менее уверенно. Победа над «Лацио» (1:0) чередуется с поражениями от «Кремонезе» и «Наполи». Лучший бомбардир – Джош Дойг, но его показатели скромнее по сравнению с лидерами соперников.

В последних пяти матчах «Сассуоло» отличался пять раз и пропустил шесть мячей. Команда демонстрирует средние результаты в атаке и обороне, что делает еe зависимой от ошибок соперников и стандартных положений. При этом в гостевых матчах команда традиционно играет смело: в 5 из 7 последних выездов в Серии А она не проигрывала.

Факты о командах

«Интер»

  • 11-е место после трeх туров, 3 очка.
  • Лучший бомбардир – Маркус Тюрам (5 голов).
  • В последних 5 матчах: 13 забитых и 6 пропущенных.
  • Забивает в 7 последних играх подряд.

«Сассуоло»

  • 14-е место, 3 очка после трeх туров.
  • Победа над «Лацио» в последнем туре.
  • В последних 5 матчах: 5 голов забито и 6 пропущено.
  • В среднем 1.00 гола за матч.

Прогноз на матч

Учитывая атакующий потенциал «Интера» и более слабую оборону «Сассуоло», хозяева выглядят фаворитами встречи. При этом команда гостей способна забить, особенно на фоне ошибок обороны миланцев. Наиболее вероятным сценарием видится победа «Интера» в результативном матче, где обе команды смогут отличиться.

Рекомендации для ставок

  • Победа «Интера» – коэффициент 1.65
  • Обе команды забьют – коэффициент 1.80
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.70

1.65
Победа «Интера»

Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Миронов Николай
Италия. Серия А Сассуоло Интер
