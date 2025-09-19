Введите ваш ник на сайте
«Верона» - «Ювентус»: прогноз и ставки на матч 20 августа 2025 с коэффициентом 1.76

19 сентября 2025 11:29
Верона - Ювентус
20 сент. 2025, суббота 19:00 | Италия. Серия А, 4 тур
Перейти в онлайн матча
20 сентября 2025 года в 19:00 по Москве состоится матч четвертого тура чемпионата Италии. «Ювентус» отправится в гости к кризисной «Вероне».

«Верона»

«Мастифы» Паоло Дзанетти неуверенно стартовали в новой кампании, набрав 2 очка в 3 турах. На прошлой неделе «Верона» провела очень слабый домашний матч со скромным «Кремонезе», что лишь подтверждает – команде, которая растеряла чуть ли не всех лидеров минувшим летом, придется бороться за выживание и далеко не факт, что «Верона» сможет задержаться в Серии А.

Последние три игры:

  • Верона – Кремонезе 0:0
  • Лацио – Верона 4:0
  • Удинезе – Верона 1:1

«Ювентус»

«Юве» Игора Тудора выдал два подряд крайне веселых поединка, забив суммарно 8 (!) мячей в ворота «Интера» и дортмундской «Боруссии», но при этом и пропустив 7. Разумеется, «Вероне» не стоит рассчитывать на подобный аттракцион щедрости от «бьянконери».

Последние три игры:

  • Ювентус – Боруссия Д 4:4
  • Ювентус – Интер 4:3
  • Дженоа – Ювентус 0:1

Очные встречи:

  • Ювентус – Верона 2:0
  • Верона – Ювентус 0:3
  • Верона – Ювентус 2:2

Прогноз на матч «Верона» – «Ювентус»

«Мастифам» будет крайне проблематично зацепиться за результат против основательно разогнавшегося молодого и задорного нападения «Юве». Туринцы, в свою очередь, могут несколько снизить обороты и забрать победу на классе.

Прогноз: победа «Юве» и тотал меньше 4,5. Кеф –1.76. Прогноз на счет – 0:2.

Автор: Рассказов Михаил
Италия. Серия А Ювентус Верона
