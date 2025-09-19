Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ АПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Акрон» – «Рубин»: прогноз и ставки на матч 20 августа 2025 с коэффициентом 9.50

19 сентября 2025 10:22
Акрон - Рубин
20 сент. 2025, суббота 16:45 | Россия. Премьер-лига, 9 тур
Перейти в онлайн матча
9.50
Победа «Рубина» со счетом 2:1
Сделать ставку

В субботу, 20 сентября, в 9-м туре РПЛ сыграют «Акрон» и «Рубин». Матч пройдет в Самаре, начало – в 16:45 (мск).

«Акрон»

Команда Заура Тедеева находится на 14-й позиции в РПЛ, набрав 6 очков. «Акрон» добыл 1 победу, 3 раза сыграли вничью и потерпели 4 поражения, разница мячей – 10:12.

Последние результаты «Акрона»:

  • 16.09.25 «Акрон» – «Локомотив» – 1:3 Кубок России;
  • 13.09.25 «Краснодар» – «Акрон» – 2:1 РПЛ;
  • 31.08.25 «Акрон» – «Балтика» – 0:2 РПЛ.

«Рубин»

«Рубин» набрал 14 очков и занимает 5-е место в таблице. Подопечные Рашида Рахимова добыли 4 победы, 2 раза сыграли вничью и потерпели 2 поражения, разница мячей – 11:12.

Предыдущие результаты «Рубина»:

  • 16.09.25 «Оренбург» – «Рубин» – 0:0, пен. 4:2 Кубок России;
  • 12.09.25 «Рубин» – «Динамо» Мх – 1:0 РПЛ;
  • 30.08.25 «Оренбург» – «Рубин» – 2:2 РПЛ.

Очные встречи

  • 22.11.24 «Рубин» – «Акрон» – 3:0 РПЛ;
  • 23.10.24 «Акрон» – «Рубин» – 0:1 Кубок России;
  • 19.08.24 «Акрон» – «Рубин» – 1:2 РПЛ;
  • 30.07.24 «Рубин» – «Акрон» – 4:0 Кубок России;
  • 13.05.23 «Рубин» – «Акрон» – 3:2 Первая лига.

Прогноз на матч «Акрон» – «Рубин»

Череда поражений «Акрона» продолжится. Самарский клуб – постоянный «клиент» казанского. Прогноз – счет 1:2 с коэффициентом 9.50.

9.50
Победа «Рубина» со счетом 2:1
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Мещеряков Денис
Россия. Премьер-лига Рубин Акрон
Другие прогнозы
20.09.2025
09:45
1.55
Россия. PARI Первая лига, 11 тур
Енисей - Факел
Тотал меньше 2.5 голов
20.09.2025
12:00
1.85
Россия. PARI Первая лига, 11 тур
Урал - Ротор
Обе команды забьют
20.09.2025
14:00
1.95
Казахстан. Премьер-лига, 18 тур
Улытау - Актобе
Победа «Актобе»
20.09.2025
14:00
2.95
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 10 тур
Текстильщик - Велес
Победа «Велеса»
20.09.2025
14:30
2.44
Англия. Премьер-лига, 5 тур
Ливерпуль - Эвертон
Победа «Ливерпуля» и ТМ 3,5
20.09.2025
14:30
7.00
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Пари НН - Ахмат
Прогноз – счет 1:1
Рекомендуем
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 