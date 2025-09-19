В субботу, 20 сентября, в 9-м туре РПЛ сыграют «Акрон» и «Рубин». Матч пройдет в Самаре, начало – в 16:45 (мск).

«Акрон»

Команда Заура Тедеева находится на 14-й позиции в РПЛ, набрав 6 очков. «Акрон» добыл 1 победу, 3 раза сыграли вничью и потерпели 4 поражения, разница мячей – 10:12.

Последние результаты «Акрона»:

16.09.25 «Акрон» – «Локомотив» – 1:3 Кубок России;

13.09.25 «Краснодар» – «Акрон» – 2:1 РПЛ;

31.08.25 «Акрон» – «Балтика» – 0:2 РПЛ.

«Рубин»

«Рубин» набрал 14 очков и занимает 5-е место в таблице. Подопечные Рашида Рахимова добыли 4 победы, 2 раза сыграли вничью и потерпели 2 поражения, разница мячей – 11:12.

Предыдущие результаты «Рубина»:

16.09.25 «Оренбург» – «Рубин» – 0:0, пен. 4:2 Кубок России;

12.09.25 «Рубин» – «Динамо» Мх – 1:0 РПЛ;

30.08.25 «Оренбург» – «Рубин» – 2:2 РПЛ.

Очные встречи

22.11.24 «Рубин» – «Акрон» – 3:0 РПЛ;

23.10.24 «Акрон» – «Рубин» – 0:1 Кубок России;

19.08.24 «Акрон» – «Рубин» – 1:2 РПЛ;

30.07.24 «Рубин» – «Акрон» – 4:0 Кубок России;

13.05.23 «Рубин» – «Акрон» – 3:2 Первая лига.

Прогноз на матч «Акрон» – «Рубин»

Череда поражений «Акрона» продолжится. Самарский клуб – постоянный «клиент» казанского. Прогноз – счет 1:2 с коэффициентом 9.50.