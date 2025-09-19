20 сентября на стадионе «Анжи-Арена» состоится матч 9 тура Российской Премьер-лиги между «Динамо Махачкала» и «Локомотивом». Хозяева пока борются за место в середине таблицы, а гости стремятся закрепиться в зоне Лиги чемпионов.

«Динамо Махачкала»

Команда из Дагестана после 8 туров занимает 12-е место с 8 очками. «Динамо Махачкала» забивает нечасто, в последних пяти матчах на счету всего 6 голов, при этом команда пропускает регулярно – 7 мячей за тот же период. Главным оружием остается нападающий Гамид Агаларов, оформивший 4 гола в 10 встречах. Положительным моментом для хозяев является серия без поражений дома – 5 матчей подряд на «Анжи-Арене» они не уступают. Однако команда страдает от нестабильности: она способна обыграть «Динамо» или «Ростов» в Кубке, но в чемпионате часто теряет очки.

«Локомотив»

Железнодорожники уверенно стартовали в сезоне и идут третьими с 16 очками после 8 туров. В последних матчах РПЛ они часто играют вничью (4 раза подряд), но демонстрируют высокую результативность – 11 голов в 5 встречах. Лидером атаки является Алексей Батраков, забивший уже 10 мячей в 11 играх. При этом команда не отличается надежностью в обороне: пропустила 6 мячей за 5 последних игр. Несмотря на это, «Локомотив» не проигрывает уже 10 матчей и стабильно находит путь к воротам соперника.

Факты о командах

«Динамо Махачкала»

Не проигрывает в 5 последних домашних матчах.

В среднем: 1.20 забито и 1.40 пропущено за последние 5 игр.

Забивает в 3 матчах подряд.

Пропускает в 7 из 9 последних встреч.

«Локомотив»

Не проигрывает в 10 последних матчах.

Забивает в 14 матчах подряд.

В среднем: 2.20 забито и 1.20 пропущено за последние 5 игр.

Сыграл вничью в 4 последних турах.

Прогноз на матч «Динамо Махачкала» – «Локомотив»

Встреча обещает быть напряженной. «Динамо Махачкала» будет опираться на дисциплину и поддержку трибун, однако их оборона уязвима. «Локомотив» выглядит предпочтительнее за счет более мощной атаки, но нестабильность в защите и частые ничьи заставляют предполагать, что матч пройдет в упорной борьбе. Наиболее вероятным сценарием видится обмен голами и результативная игра.

