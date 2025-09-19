Введите ваш ник на сайте
«Динамо Махачкала» – «Локомотив»: прогноз и ставки на матч 20 сентября 2025 с коэффициентом 1.80

19 сентября 2025 8:50
Динамо Мх - Локомотив
20 сент. 2025, суббота 19:30 | Россия. Премьер-лига, 9 тур
Перейти в онлайн матча
1.80
Обе команды забьют
Сделать ставку

20 сентября на стадионе «Анжи-Арена» состоится матч 9 тура Российской Премьер-лиги между «Динамо Махачкала» и «Локомотивом». Хозяева пока борются за место в середине таблицы, а гости стремятся закрепиться в зоне Лиги чемпионов.

«Динамо Махачкала»

Команда из Дагестана после 8 туров занимает 12-е место с 8 очками. «Динамо Махачкала» забивает нечасто, в последних пяти матчах на счету всего 6 голов, при этом команда пропускает регулярно – 7 мячей за тот же период. Главным оружием остается нападающий Гамид Агаларов, оформивший 4 гола в 10 встречах. Положительным моментом для хозяев является серия без поражений дома – 5 матчей подряд на «Анжи-Арене» они не уступают. Однако команда страдает от нестабильности: она способна обыграть «Динамо» или «Ростов» в Кубке, но в чемпионате часто теряет очки.

«Локомотив»

Железнодорожники уверенно стартовали в сезоне и идут третьими с 16 очками после 8 туров. В последних матчах РПЛ они часто играют вничью (4 раза подряд), но демонстрируют высокую результативность – 11 голов в 5 встречах. Лидером атаки является Алексей Батраков, забивший уже 10 мячей в 11 играх. При этом команда не отличается надежностью в обороне: пропустила 6 мячей за 5 последних игр. Несмотря на это, «Локомотив» не проигрывает уже 10 матчей и стабильно находит путь к воротам соперника.

Факты о командах

«Динамо Махачкала»

  • Не проигрывает в 5 последних домашних матчах.
  • В среднем: 1.20 забито и 1.40 пропущено за последние 5 игр.
  • Забивает в 3 матчах подряд.
  • Пропускает в 7 из 9 последних встреч.

«Локомотив»

  • Не проигрывает в 10 последних матчах.
  • Забивает в 14 матчах подряд.
  • В среднем: 2.20 забито и 1.20 пропущено за последние 5 игр.
  • Сыграл вничью в 4 последних турах.

Личные встречи
0% (0)
33% (1)
67% (2)
2
Забитых мячей
5
0.67
В среднем за матч
1.67
Крупнейшая победа
2:0
Самый результативный матч:  1:2
Самая крупная ничья:  1:1
Россия. Кубок, Путь регионов 1/4 финала. 2 этап
Динамо Мх
1 : 2
11.03.2025
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 19 тур
Динамо Мх
1 : 1
28.02.2025
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 4 тур
Локомотив
2 : 0
10.08.2024
Динамо Мх

Прогноз на матч «Динамо Махачкала» – «Локомотив»

Встреча обещает быть напряженной. «Динамо Махачкала» будет опираться на дисциплину и поддержку трибун, однако их оборона уязвима. «Локомотив» выглядит предпочтительнее за счет более мощной атаки, но нестабильность в защите и частые ничьи заставляют предполагать, что матч пройдет в упорной борьбе. Наиболее вероятным сценарием видится обмен голами и результативная игра.

Рекомендованные ставки

  • Обе команды забьют – коэффициент 1.80
  • Фора 0 на «Локомотив» – коэффициент 1.65
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.05

1.80
Обе команды забьют
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Бестужев Павел
Россия. Премьер-лига Локомотив Динамо Мх
