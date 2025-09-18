19 сентября в рамках 4 тура Бундеслиги на «МХП-Арене» «Штутгарт» примет «Санкт-Паули». Оба клуба начали сезон с разной динамикой: хозяева пока нестабильны, а гости сумели закрепиться в верхней части таблицы.
«Штутгарт»
Команда после трех туров располагается на 12-й позиции с тремя очками. «Штутгарт» выиграл у «Боруссии М» (1:0), но проиграл «Униону» и «Фрайбургу». Проблемы кроются в обороне: 11 пропущенных мячей за пять встреч говорят о слабом взаимодействии линии защиты. При этом атака действует уверенно – 13 голов за пять игр, с лидером нападения Эрмедином Демировичем, забившим 3 раза в последних пяти матчах. Важно отметить, что команда забивает в шести подряд встречах, но при этом регулярно позволяет сопернику отличиться.
«Санкт-Паули»
Новичок Бундеслиги показывает яркий старт и уже занимает 4-е место с семью очками. В последнем туре «Санкт-Паули» обыграл «Аугсбург» (2:1), ранее уверенно справился с «Гамбургом» (2:0) и сыграл в результативную ничью с дортмундской «Боруссией» (3:3). Лидер атак – Андреа Унтонджи, оформивший три мяча в четырех матчах. Команда не проигрывает на протяжении восьми игр, а оборона пропускает всего 0.8 гола за встречу. При этом клуб стабильно отличается в атаке, забивая как минимум раз в каждом матче.
Факты о командах
«Штутгарт»
- В среднем: 2.60 забитых и 2.20 пропущенных за игру (последние 5 встреч)
- Забивает в 6 подряд матчах
- Пропускает в 9 из 11 последних игр
- Демирович – лучший бомбардир с 3 мячами
«Санкт-Паули»
- В среднем: 1.60 забитых и 0.80 пропущенных за игру (последние 5 встреч)
- Не проигрывает в 8 матчах
- Забивает в каждом из 3 туров Бундеслиги
- Унтонджи – лидер атаки (3 гола)
Прогноз на матч «Штутгарт» – «Санкт-Паули»
Обе команды демонстрируют высокую результативность и стремление играть первым номером. «Штутгарт» опасен в атаке, но его уязвимая оборона против дисциплинированного «Санкт-Паули» может снова дать сбой. Гости выглядят стабильнее и реже теряют концентрацию в концовках матчей. Вероятно, игра будет открытой и богатой на голы, но в текущей форме «Санкт-Паули» способен увезти очки из Штутгарта. Оптимальным выбором выглядит ставка на обмен голами и тотал больше.
Рекомендованные ставки
- Обе команды забьют – коэффициент 1.65
- Тотал больше 2.5 – коэффициент 1.82