«Штутгарт» – «Санкт-Паули»: прогноз и ставки на матч 19 сентября 2025 с коэффициентом 1.82

18 сентября 2025 8:18
Штутгарт - Санкт-Паули
19 сент. 2025, пятница 21:30 | Германия. Бундеслига, 4 тур
1.82
Обе команды забьют
19 сентября в рамках 4 тура Бундеслиги на «МХП-Арене» «Штутгарт» примет «Санкт-Паули». Оба клуба начали сезон с разной динамикой: хозяева пока нестабильны, а гости сумели закрепиться в верхней части таблицы.

«Штутгарт»

Команда после трех туров располагается на 12-й позиции с тремя очками. «Штутгарт» выиграл у «Боруссии М» (1:0), но проиграл «Униону» и «Фрайбургу». Проблемы кроются в обороне: 11 пропущенных мячей за пять встреч говорят о слабом взаимодействии линии защиты. При этом атака действует уверенно – 13 голов за пять игр, с лидером нападения Эрмедином Демировичем, забившим 3 раза в последних пяти матчах. Важно отметить, что команда забивает в шести подряд встречах, но при этом регулярно позволяет сопернику отличиться.

«Санкт-Паули»

Новичок Бундеслиги показывает яркий старт и уже занимает 4-е место с семью очками. В последнем туре «Санкт-Паули» обыграл «Аугсбург» (2:1), ранее уверенно справился с «Гамбургом» (2:0) и сыграл в результативную ничью с дортмундской «Боруссией» (3:3). Лидер атак – Андреа Унтонджи, оформивший три мяча в четырех матчах. Команда не проигрывает на протяжении восьми игр, а оборона пропускает всего 0.8 гола за встречу. При этом клуб стабильно отличается в атаке, забивая как минимум раз в каждом матче.

Факты о командах

«Штутгарт»

  • В среднем: 2.60 забитых и 2.20 пропущенных за игру (последние 5 встреч)
  • Забивает в 6 подряд матчах
  • Пропускает в 9 из 11 последних игр
  • Демирович – лучший бомбардир с 3 мячами

«Санкт-Паули»

  • В среднем: 1.60 забитых и 0.80 пропущенных за игру (последние 5 встреч)
  • Не проигрывает в 8 матчах
  • Забивает в каждом из 3 туров Бундеслиги
  • Унтонджи – лидер атаки (3 гола)

Личные встречи
80% (4)
0% (0)
20% (1)
8
Забитых мячей
2
1.6
В среднем за матч
0.4
3:0
Крупнейшая победа
1:0
Самый результативный матч:  3:0
Германия. Бундеслига, 32 тур
Санкт-Паули
0 : 1
03.05.2025
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 15 тур
Штутгарт
0 : 1
21.12.2024
Санкт-Паули
Германия. Кубок, 2 раунд
Штутгарт
3 : 0
31.10.2012
Санкт-Паули
Германия. Бундеслига, 26 тур
Санкт-Паули
1 : 2
13.03.2011
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
2 : 0
24.10.2010
Санкт-Паули

Прогноз на матч «Штутгарт» – «Санкт-Паули»

Обе команды демонстрируют высокую результативность и стремление играть первым номером. «Штутгарт» опасен в атаке, но его уязвимая оборона против дисциплинированного «Санкт-Паули» может снова дать сбой. Гости выглядят стабильнее и реже теряют концентрацию в концовках матчей. Вероятно, игра будет открытой и богатой на голы, но в текущей форме «Санкт-Паули» способен увезти очки из Штутгарта. Оптимальным выбором выглядит ставка на обмен голами и тотал больше.

Рекомендованные ставки

  • Обе команды забьют – коэффициент 1.65
  • Тотал больше 2.5 – коэффициент 1.82

1.82
Обе команды забьют
Автор: Гроховский Сергей
Германия. Бундеслига Санкт-Паули Штутгарт
