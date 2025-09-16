Введите ваш ник на сайте
«Олимпиакос» – «Пафос»: прогноз и ставки на матч 17 сентября 2025 с коэффициентом 1.70

16 сентября 2025 8:34
Олимпиакос - Пафос
17 сент. 2025, среда 19:45 | Лига чемпионов, 1 тур
Перейти в онлайн матча
1.70
Победа «Олимпиакоса»
Сделать ставку

17 сентября на стадионе «Георгиос Караискакис» в Афинах «Олимпиакос» примет «Пафос» в рамках 1 тура Лиги чемпионов. Обе команды находятся в хорошей форме и подходят к матчу с разными, но яркими сериями, что делает игру принципиальной и напряжeнной.

«Олимпиакос»

Греческий клуб показывает уверенный старт сезона. В трех последних официальных матчах команда выиграла, причeм дважды сохранила ворота в неприкосновенности: 2:0 с «Волосом» и 2:0 с «Астерасом». Последняя игра против «Пансеррайкоса» завершилась разгромом 5:0, что ещe раз подчеркнуло атакующий потенциал. В последних пяти встречах «Олимпиакос» забил 10 голов и пропустил лишь 4, а средний показатель результативности составляет 2 забитых мяча за игру. Кроме того, клуб не пропускает три матча подряд и стабильно реализует свои шансы в атаке.

«Пафос»

Кипрский клуб продолжает удивлять в Лиге чемпионов. На предыдущей стадии «Пафос» прошeл «Црвену Звезду», сыграв дома 1:1 и выиграв в гостях 2:1. В еврокубках команда отличается стабильностью: не проигрывает в шести матчах подряд и в каждом из них обязательно забивает. В последних пяти матчах «Пафос» забил 6 мячей и пропустил всего 3. Однако в национальном чемпионате результаты скромнее – поражение от «Аполлона» (0:1) и минимальная победа над АПОЭЛ (1:0). Средний показатель голов у команды – 1.2 за игру, что указывает на прагматичную манеру игры.

Факты о командах

«Олимпиакос»

  • Победы в 3 последних матчах
  • Забивает в 3 играх подряд
  • В среднем: 2.00 забито, 0.80 пропущено (последние 5 игр)
  • Не пропускает в 3 матчах подряд

«Пафос»

  • Не проигрывает в 11 из 13 последних матчей
  • Забивает в 6 матчах Лиги чемпионов подряд
  • В среднем: 1.20 забито, 0.60 пропущено (последние 5 игр)
  • Пропускает менее 1 гола за матч в еврокубках

Прогноз на матч «Олимпиакос» – «Пафос»

Греческий клуб выглядит более убедительно в атаке и заметно прибавил в обороне, что делает его фаворитом. Однако «Пафос» умеет играть прагматично и редко уходит с поля без забитого гола. Можно ожидать, что «Олимпиакос» возьмет инициативу, но гости попытаются наказать за ошибки в защите. Вероятен сценарий с голами обеих сторон и результативным итогом встречи.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Олимпиакоса» – коэффициент 1.70
  • Обе забьют – коэффициент 2.10

1.70
Победа «Олимпиакоса»
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Воронцов Егор
Лига чемпионов Пафос Олимпиакос
