16 сентября на «Сантьяго Бернабеу» пройдет матч 1-го тура Лиги чемпионов, в котором «Реал» примет «Марсель». Хозяева находятся в отличной форме и считаются фаворитами, но гости демонстрируют активный атакующий футбол, что обещает результативное противостояние.

«Реал»

Мадридский клуб уверенно начал сезон: пять побед подряд, включая триумфы в Ла Лиге и товарищеских матчах. За последние пять встреч команда забила 12 голов (в среднем 2.40 за игру) и пропустила лишь 2. В то же время «Реал» пропускает в четырех последних матчах Лиги чемпионов, что указывает на уязвимость в обороне. Однако реализация в атаке остается на высоком уровне, и коллектив показывает, что может справляться с любым соперником на домашнем поле.

«Марсель»

Французская команда подходит к матчу в неоднозначной форме: разгром «Парижа» (5:2) и «Лорьяна» (4:0) сменяются поражениями от «Лиона» и «Ренна». За последние пять встреч «Марсель» забил 12 голов (в среднем 2.40 за игру), но и пропустил 5, что говорит о проблемах в обороне. Особенно заметно, что в 6 из 8 последних матчей команда неизменно пропускает. Тем не менее, атакующая линия способна создать трудности даже для «Реала».

Факты о командах

«Реал»

Победа в 5 последних матчах.

В среднем: 2.40 забитого и 0.40 пропущенного за 5 игр.

Забивает во всех последних матчах.

«Марсель»

В среднем: 2.40 забитого и 1.00 пропущенного за 5 игр.

Пропускает в 6 из 8 последних матчей.

Победа над «Парижем» (5:2) и «Лорьяном» (4:0).

Прогноз на матч «Реал» – «Марсель»

Обе команды подходят к встрече с ярко выраженным атакующим потенциалом. «Реал» стабильно побеждает и практически не дает соперникам много шансов у своих ворот, но в Лиге чемпионов команда регулярно пропускает. «Марсель» обладает сильной атакой, однако нестабилен в обороне, что может привести к большому количеству моментов у их ворот. Вероятнее всего, хозяева возьмут три очка, а зрители увидят голы с обеих сторон.

Рекомендованные ставки