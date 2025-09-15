Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ АПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Реал» – «Марсель»: прогноз и ставки на матч 16 сентября 2025 с коэффициентом 1.55

15 сентября 2025 8:36
Реал - Марсель
16 сент. 2025, вторник 22:00 | Лига чемпионов, 1 тур
Перейти в онлайн матча
1.55
Победа «Реала»
Сделать ставку

16 сентября на «Сантьяго Бернабеу» пройдет матч 1-го тура Лиги чемпионов, в котором «Реал» примет «Марсель». Хозяева находятся в отличной форме и считаются фаворитами, но гости демонстрируют активный атакующий футбол, что обещает результативное противостояние.

«Реал»

Мадридский клуб уверенно начал сезон: пять побед подряд, включая триумфы в Ла Лиге и товарищеских матчах. За последние пять встреч команда забила 12 голов (в среднем 2.40 за игру) и пропустила лишь 2. В то же время «Реал» пропускает в четырех последних матчах Лиги чемпионов, что указывает на уязвимость в обороне. Однако реализация в атаке остается на высоком уровне, и коллектив показывает, что может справляться с любым соперником на домашнем поле.

«Марсель»

Французская команда подходит к матчу в неоднозначной форме: разгром «Парижа» (5:2) и «Лорьяна» (4:0) сменяются поражениями от «Лиона» и «Ренна». За последние пять встреч «Марсель» забил 12 голов (в среднем 2.40 за игру), но и пропустил 5, что говорит о проблемах в обороне. Особенно заметно, что в 6 из 8 последних матчей команда неизменно пропускает. Тем не менее, атакующая линия способна создать трудности даже для «Реала».

Факты о командах

«Реал»

  • Победа в 5 последних матчах.
  • В среднем: 2.40 забитого и 0.40 пропущенного за 5 игр.
  • Забивает во всех последних матчах.

«Марсель»

  • В среднем: 2.40 забитого и 1.00 пропущенного за 5 игр.
  • Пропускает в 6 из 8 последних матчей.
  • Победа над «Парижем» (5:2) и «Лорьяном» (4:0).

Прогноз на матч «Реал» – «Марсель»

Обе команды подходят к встрече с ярко выраженным атакующим потенциалом. «Реал» стабильно побеждает и практически не дает соперникам много шансов у своих ворот, но в Лиге чемпионов команда регулярно пропускает. «Марсель» обладает сильной атакой, однако нестабилен в обороне, что может привести к большому количеству моментов у их ворот. Вероятнее всего, хозяева возьмут три очка, а зрители увидят голы с обеих сторон.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Реала» – коэффициент 1.55
  • Обе забьют – коэффициент 1.95

1.55
Победа «Реала»
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Гроховский Сергей
Лига чемпионов Марсель Реал
Другие прогнозы
13.09.2025
03:00
1.75
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 23 тур
Родина-М - Салют
Победа «Салюта»
13.09.2025
03:00
1.70
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 23 тур
Квант - Динамо СПб
Победа «Динамо СПб»
13.09.2025
03:00
1.85
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 23 тур
Спартак Т - Знамя Труда
Победа «Спартака Тамбов»
15.09.2025
17:00
1.80
Россия. PARI Первая лига, 10 тур
Уфа - Урал
Победа «Урала»
15.09.2025
17:00
1.80
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 23 тур
Балтика-2 - Торпедо Вл
Победа «Балтики-2»
15.09.2025
18:30
2.25
Россия. PARI Первая лига, 10 тур
Нефтехимик - Енисей
Победа «Енисея»
Рекомендуем
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 