«ПСВ» – «Юнион»: прогноз и ставки на матч 16 сентября 2025 с коэффициентом 1.90

15 сентября 2025 7:51
ПСВ - Юнион СЖ
16 сент. 2025, вторник 19:45 | Лига чемпионов, 1 тур
1.90
Обе забьют
16 сентября на «Филипс Стадионе» в Эйндховене пройдет матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов, где «ПСВ» примет бельгийский «Юнион». Обе команды в хорошей форме, но играют в разных стилях: хозяева делают ставку на яркий атакующий футбол, тогда как гости больше полагаются на дисциплинированную оборону.

«ПСВ»

Клуб из Эйндховена подходит к старту группового этапа с впечатляющей статистикой. В последних пяти матчах команда забила 17 мячей и пропустила 8. Особенно яркой получилась победа над НЕК (5:3), где снова проявилась атакующая мощь, но также и проблемы в защите. «ПСВ» традиционно активно использует фланги и быстрый переход в атаку, однако частые ошибки в обороне могут создать напряжение против соперников более высокого уровня. Стоит отметить, что команда забивает в 15 из 17 последних матчей, что подтверждает ее атакующую стабильность.

«Юнион»

Бельгийский клуб впечатляет надежной игрой в защите. В последних пяти матчах команда забила 9 мячей и пропустила всего 2. Более того, в четырех матчах подряд «Юнион» сохраняет ворота сухими. При этом атака также демонстрирует эффективность: в среднем 1.80 гола за игру за последние недели. «Юнион» предпочитает действовать компактно в обороне и использовать быстрые контратаки, что делает его крайне неудобным соперником для атакующей команды вроде «ПСВ».

Факты о командах

«ПСВ»

  • В среднем: 3.40 забитого и 1.60 пропущенного за 5 игр.
  • Забивает в 15 из 17 последних матчей.
  • Пропускает в 5 играх подряд в Лиге чемпионов.

«Юнион»

  • В среднем: 1.80 забитого и 0.40 пропущенного за 5 игр.
  • Не проигрывает 7 матчей подряд.
  • Не пропускает в 4 последних встречах.

Личные встречи
0% (0)
0% (0)
100% (1)
1
Забитых мячей
3
1
В среднем за матч
3
Крупнейшая победа
3:1
Самый результативный матч:  1:3
Лига чемпионов, 1 тур
ПСВ
1 : 3
16.09.2025
Юнион СЖ

Прогноз на матч «ПСВ» – «Юнион»

Встреча обещает стать противостоянием атакующего футбола хозяев и организованной обороны гостей. «ПСВ» почти всегда забивает, но и регулярно позволяет соперникам создавать моменты. «Юнион» же демонстрирует удивительную надежность в обороне и может рассчитывать на гол в контратаках. Вероятнее всего, матч получится результативным, а обе команды отличатся. Однако преимущество за хозяевами, которые будут действовать первым номером.

Рекомендованные ставки

  • Обе забьют – коэффициент 1.90
  • Победа «ПСВ» – коэффициент 2.00

1.90
Обе забьют
Автор: Воронцов Егор
Лига чемпионов Юнион СЖ ПСВ
Рекомендуем
