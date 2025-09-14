Введите ваш ник на сайте
«Комо» – «Дженоа»: прогноз и ставки на матч 15 сентября 2025 с коэффициентом 1.82

14 сентября 2025 9:24
Комо - Дженоа
15 сент. 2025, понедельник 21:45 | Италия. Серия А, 3 тур
Перейти в онлайн матча
1.82
Тотал меньше 2.5
Сделать ставку

15 сентября на «Джузеппе Синигалья» «Комо» примет «Дженоа» в рамках 3 тура Серии А. Оба клуба начали сезон с переменным успехом и стараются закрепиться в середине таблицы, избегая раннего давления зоны вылета. Встреча обещает быть упорной и с осторожной игрой в атаке.

«Комо»

Хозяева сезона начали с победы над «Лацио» (2:0), но затем уступили «Болонье» 0:1. При этом команда в последних 5 встречах во всех турнирах забила 11 голов, а в обороне выглядит относительно надежно – всего 4 пропущенных. «Комо» делает ставку на быстрые фланги и контратаки, при этом дома традиционно играет осторожнее, что сказывается на результативности матчей.

«Дженоа»

Гости пока без побед в новом сезоне: нулевая ничья с «Лечче» и минимальное поражение от «Ювентуса» (0:1). При этом статистика последних 5 встреч во всех турнирах показывает 8 забитых и 5 пропущенных голов. «Дженоа» играет довольно организованно в обороне, предпочитая разрушать атаки соперника и искать свои шансы в позиционных атаках.

Факты о командах

«Комо»

  • В среднем 2.20 забитых и 0.80 пропущенных мяча за последние 5 матчей
  • Забивает в 6 из 8 последних встреч
  • Уверенная победа над «Лацио» в Серии А

«Дженоа»

  • В среднем 1.60 забитых и 1.00 пропущенного за последние 5 игр
  • Не проигрывает в 5 из 7 последних матчей
  • Пропускает не более 1 гола в 4 из 5 последних встреч

Личные встречи
50% (1)
50% (1)
0% (0)
2
Забитых мячей
1
1
В среднем за матч
0.5
1:0
Крупнейшая победа
Самый результативный матч:  1:0
Самая крупная ничья:  1:1
Италия. Серия А, 34 тур
Комо
1 : 0
27.04.2025
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Дженоа
1 : 1
07.11.2024
Комо

Прогноз на матч «Комо» – «Дженоа»

Обе команды демонстрируют плотную игру в обороне, а впереди полагаются на эпизоды. «Комо» больше полагается на контратаки, «Дженоа» действует осторожнее, и в их очной встрече ожидается низовая игра. Обороны обеих команд выглядят стабильнее атакующей линии, поэтому вероятность обилия голов невелика.

Рекомендованные ставки

  • Тотал меньше 2.5 – коэффициент 1.82
  • «Обе команды забьют – нет» – коэффициент 1.75

1.82
Тотал меньше 2.5
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Миронов Николай
Италия. Серия А Дженоа Комо
