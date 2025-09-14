Введите ваш ник на сайте
«Верона» – «Кремонезе»: прогноз и ставки на матч 15 сентября 2025 с коэффициентом 2.10

14 сентября 2025 9:52
Верона - Кремонезе
15 сент. 2025, понедельник 19:30 | Италия. Серия А, 3 тур
Перейти в онлайн матча
2.10
Победа «Кремонезе» с форой (0)
Сделать ставку

15 сентября на стадионе «Марк Антонио Бентегоди» в Вероне пройдет матч третьего тура Серии А, в котором «Верона» примет «Кремонезе». Обе команды начали сезон по-разному: хозяева уже успели столкнуться с трудностями, а гости приятно удивили результатами на старте.

«Верона»

Клуб с севера Италии находится в непростой ситуации. В последнем туре «Верона» потерпела крупное поражение от «Лацио» (0:4), что стало продолжением нестабильной серии. Команда пропускает уже в восьми матчах Серии А подряд, а в атаке демонстрирует ограниченную результативность – всего 4 забитых мяча за последние пять встреч. Средний показатель результативности составляет 0.8 гола за игру, а в обороне – 1.8 пропущенного. Кроме того, команда не выигрывает дома уже шесть матчей подряд, что оказывает давление на игроков и болельщиков.

«Кремонезе»

Гости начали чемпионат более ярко. После победы над «Миланом» (2:1) и результативной встречи с «Сассуоло» (3:2) команда показывает уверенную игру впереди. В последних пяти матчах «Кремонезе» забила 8 голов и пропустила лишь 3, что говорит о надежности в обороне и умении реализовывать моменты. Средняя результативность – 1.6 гола за игру, а пропускает команда всего 0.6, что является сильным показателем для середняка Серии А.

Факты о командах

«Верона»

  • Не выигрывает дома в 6 последних матчах Серии А
  • В среднем: 0.80 гола забито и 1.80 пропущено за 5 игр
  • Пропускает в 8 матчах подряд
  • Всего 1 победа в 5 последних встречах во всех турнирах

«Кремонезе»

  • В среднем: 1.60 гола забито и 0.60 пропущено за 5 игр
  • Забивает в 5 из 6 последних матчей
  • Победы над «Миланом» и «Сассуоло» в чемпионате
  • Уверенный баланс голов: 8 забито и 3 пропущено за 5 игр

Личные встречи
50% (2)
25% (1)
25% (1)
7
Забитых мячей
3
1.75
В среднем за матч
0.75
3:0
Крупнейшая победа
2:1
Самый результативный матч:  1:2
Самая крупная ничья:  1:1
Италия. Серия А, 32 тур
Кремонезе
1 : 1
30.04.2023
Верона
Италия. Серия А, 17 тур
Верона
2 : 0
09.01.2023
Кремонезе
Италия. Кубок, 1/32 финала
Верона
1 : 2
18.08.2019
Кремонезе
Италия. Кубок, 3 раунд
Верона
3 : 0
24.08.2014
Кремонезе

Прогноз на матч «Верона» – «Кремонезе»

Сравнивая текущие показатели, можно отметить, что «Кремонезе» выглядит предпочтительнее: команда сбалансирована, стабильно забивает и надежна в обороне. «Верона» же находится в кризисе – проблемы с реализацией и регулярные ошибки в защите снижают шансы хозяев на успех. При этом дома клуб все же способен создать давление и рассчитывать хотя бы на гол. Оптимальными ставками выглядят исход в пользу гостей с подстраховкой и вариант на результативный матч.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Кремонезе» с форой (0) – коэффициент 2.10
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.95

2.10
Победа «Кремонезе» с форой (0)
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Миронов Николай
Италия. Серия А Кремонезе Верона
Рекомендуем
