15 сентября на стадионе «Марк Антонио Бентегоди» в Вероне пройдет матч третьего тура Серии А, в котором «Верона» примет «Кремонезе». Обе команды начали сезон по-разному: хозяева уже успели столкнуться с трудностями, а гости приятно удивили результатами на старте.

«Верона»

Клуб с севера Италии находится в непростой ситуации. В последнем туре «Верона» потерпела крупное поражение от «Лацио» (0:4), что стало продолжением нестабильной серии. Команда пропускает уже в восьми матчах Серии А подряд, а в атаке демонстрирует ограниченную результативность – всего 4 забитых мяча за последние пять встреч. Средний показатель результативности составляет 0.8 гола за игру, а в обороне – 1.8 пропущенного. Кроме того, команда не выигрывает дома уже шесть матчей подряд, что оказывает давление на игроков и болельщиков.

«Кремонезе»

Гости начали чемпионат более ярко. После победы над «Миланом» (2:1) и результативной встречи с «Сассуоло» (3:2) команда показывает уверенную игру впереди. В последних пяти матчах «Кремонезе» забила 8 голов и пропустила лишь 3, что говорит о надежности в обороне и умении реализовывать моменты. Средняя результативность – 1.6 гола за игру, а пропускает команда всего 0.6, что является сильным показателем для середняка Серии А.

Факты о командах

«Верона»

Не выигрывает дома в 6 последних матчах Серии А

В среднем: 0.80 гола забито и 1.80 пропущено за 5 игр

Пропускает в 8 матчах подряд

Всего 1 победа в 5 последних встречах во всех турнирах

«Кремонезе»

В среднем: 1.60 гола забито и 0.60 пропущено за 5 игр

Забивает в 5 из 6 последних матчей

Победы над «Миланом» и «Сассуоло» в чемпионате

Уверенный баланс голов: 8 забито и 3 пропущено за 5 игр

Прогноз на матч «Верона» – «Кремонезе»

Сравнивая текущие показатели, можно отметить, что «Кремонезе» выглядит предпочтительнее: команда сбалансирована, стабильно забивает и надежна в обороне. «Верона» же находится в кризисе – проблемы с реализацией и регулярные ошибки в защите снижают шансы хозяев на успех. При этом дома клуб все же способен создать давление и рассчитывать хотя бы на гол. Оптимальными ставками выглядят исход в пользу гостей с подстраховкой и вариант на результативный матч.

Рекомендованные ставки