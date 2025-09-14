Введите ваш ник на сайте
«Черноморец» – «Чайка»: прогноз и ставки на матч 15 сентября 2025 с коэффициентом 1.75

14 сентября 2025 9:43
Черноморец - Чайка
15 сент. 2025, понедельник 19:00 | Россия. PARI Первая лига, 10 тур
Перейти в онлайн матча
1.75
Победа «Черноморца»
Сделать ставку

15 сентября на стадионе «Центральный» в Новороссийске состоится матч десятого тура Первой лиги, в котором «Черноморец» примет «Чайку». Обе команды находятся в нижней части таблицы и испытывают серьезные трудности с набором очков. Встреча станет важной с точки зрения борьбы за выживание, ведь соперники идут по соседству и рискуют надолго закрепиться в зоне аутсайдеров.

«Черноморец»

Хозяева занимают 15-е место с 6 очками и в прошлом туре сумели одержать важную победу над «Уфой» (3:2). Это позволило немного улучшить положение, но проблемы в обороне остаются: команда пропускает в каждом из последних 12 матчей. В атаке ситуация нестабильна – всего 4 гола за 5 туров. Однако настрой после победы может помочь «Черноморцу» развить успех на своем поле, где болельщики ждут второй виктории подряд.

«Чайка»

Гости идут на 17-й строчке, имея в активе 6 очков. В последних турах они демонстрируют кризисную форму: поражение 0:6 от «Ротора» стало настоящим ударом по уверенности. «Чайка» не побеждает уже 10 матчей подряд, а защита выглядит одной из самых слабых в лиге – 16 пропущенных мячей в пяти последних встречах. В атаке также большие проблемы: всего один забитый мяч за аналогичный отрезок.

Факты о командах

«Черноморец»

  • Победа над «Уфой» 3:2 в последнем туре
  • В среднем: 0.80 забито и 1.40 пропущено за 5 игр
  • Не выигрывает в 11 последних матчах
  • Пропускает в каждом из последних 12 матчей

«Чайка»

  • Не выигрывает в 10 последних матчах
  • В среднем: 0.20 забито и 3.20 пропущено за 5 игр
  • Пропускает в 7 последних встречах
  • Крупное поражение от «Ротора» 0:6 в недавнем туре

Личные встречи
36% (5)
21% (3)
43% (6)
14
Забитых мячей
16
1
В среднем за матч
1.14
3:1
Крупнейшая победа
3:1
Самый результативный матч:  3:1
Самая крупная ничья:  2:2
Россия. Первая лига, 25 тур
Чайка
0 : 2
23.03.2025
Черноморец
Россия. Первая лига, 2 тур
Черноморец
1 : 2
21.07.2024
Чайка
Россия. Вторая лига. Группа 1, 2 тур
Черноморец
0 : 1
14.05.2023
Чайка
Россия. Вторая лига. Группа 1, 17 тур
Чайка
1 : 2
09.11.2022
Черноморец
Россия. Вторая лига. Группа 1, 5 тур
Черноморец
0 : 2
21.08.2022
Чайка
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 20 тур
Черноморец
3 : 1
23.03.2022
Чайка
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 4 тур
Чайка
1 : 0
15.08.2021
Черноморец
Россия. ПФЛ. Зона Юг, 27 тур
Чайка
3 : 1
13.05.2019
Черноморец
Россия. ПФЛ. Зона Юг, 13 тур
Черноморец
2 : 2
14.10.2018
Чайка
Россия. ПФЛ. Зона Юг, 31 тур
Черноморец
1 : 0
11.05.2018
Чайка
Россия. ПФЛ. Зона Юг, 15 тур
Чайка
2 : 0
21.10.2017
Черноморец
Россия. ПФЛ. Зона Юг, 27 тур
Черноморец
1 : 1
14.05.2017
Чайка
Россия. ПФЛ. Зона Юг, 13 тур
Чайка
0 : 0
23.10.2016
Черноморец
Россия. Кубок, 1/128 финала
Чайка
0 : 1
24.07.2016
Черноморец
Показать все

Прогноз на матч «Черноморец» – «Чайка»

Обе команды находятся в кризисе, однако состояние гостей выглядит значительно хуже: они практически перестали создавать моменты в атаке и регулярно допускают провалы в обороне. «Черноморец» тоже не отличается стабильностью, но на своем поле способен использовать слабые стороны соперника. Вероятность победы хозяев выше, особенно если удастся повторить уровень игры в атаке, показанный против «Уфы».

Рекомендованные ставки

  • Победа «Черноморца» – коэффициент 1.75
  • Индивидуальный тотал «Чайки» меньше 1 – коэффициент 1.60

1.75
Победа «Черноморца»
Сделать ставку
Автор: Гроховский Сергей
Россия. PARI Первая лига Чайка Черноморец
