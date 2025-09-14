15 сентября на стадионе «Центральный» в Новороссийске состоится матч десятого тура Первой лиги, в котором «Черноморец» примет «Чайку». Обе команды находятся в нижней части таблицы и испытывают серьезные трудности с набором очков. Встреча станет важной с точки зрения борьбы за выживание, ведь соперники идут по соседству и рискуют надолго закрепиться в зоне аутсайдеров.

«Черноморец»

Хозяева занимают 15-е место с 6 очками и в прошлом туре сумели одержать важную победу над «Уфой» (3:2). Это позволило немного улучшить положение, но проблемы в обороне остаются: команда пропускает в каждом из последних 12 матчей. В атаке ситуация нестабильна – всего 4 гола за 5 туров. Однако настрой после победы может помочь «Черноморцу» развить успех на своем поле, где болельщики ждут второй виктории подряд.

«Чайка»

Гости идут на 17-й строчке, имея в активе 6 очков. В последних турах они демонстрируют кризисную форму: поражение 0:6 от «Ротора» стало настоящим ударом по уверенности. «Чайка» не побеждает уже 10 матчей подряд, а защита выглядит одной из самых слабых в лиге – 16 пропущенных мячей в пяти последних встречах. В атаке также большие проблемы: всего один забитый мяч за аналогичный отрезок.

Факты о командах

«Черноморец»

Победа над «Уфой» 3:2 в последнем туре

В среднем: 0.80 забито и 1.40 пропущено за 5 игр

Не выигрывает в 11 последних матчах

Пропускает в каждом из последних 12 матчей

«Чайка»

Не выигрывает в 10 последних матчах

В среднем: 0.20 забито и 3.20 пропущено за 5 игр

Пропускает в 7 последних встречах

Крупное поражение от «Ротора» 0:6 в недавнем туре

Прогноз на матч «Черноморец» – «Чайка»

Обе команды находятся в кризисе, однако состояние гостей выглядит значительно хуже: они практически перестали создавать моменты в атаке и регулярно допускают провалы в обороне. «Черноморец» тоже не отличается стабильностью, но на своем поле способен использовать слабые стороны соперника. Вероятность победы хозяев выше, особенно если удастся повторить уровень игры в атаке, показанный против «Уфы».

Рекомендованные ставки