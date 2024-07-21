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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Черноморец - Чайка
Черноморец - Чайка: обзор матча 21 июля 2024
Черноморец
21.07.2024, воскресенье, 19:30
Россия. Первая лига, 2 тур
1 : 2
Завершен
Чайка
82'
А. Хабалов
63'
В. Руденко
90+2'
А. Хохлачев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Черноморец - Чайка
90'
+2
ГОЛ! 1:2!
А. Хохлачев
ГОЛ! 1:1!
А. Хабалов
82'
Замена
М. Мусалов
️️️️
О. Красильниченко
79'
78'
Желтая карточка
Д. Пивоваров
Желтая карточка
О. Красильниченко
76'
71'
Замена
К. Ибрагимов
️️️️
С. Библик
69'
Желтая карточка
Н. Маляров
63'
ГОЛ! 0:1!
В. Руденко
Замена
В. Кротов
️️️️
Е. Иванов
63'
Замена
Д. Фомин
️️️️
В. Стежко
60'
59'
Замена
Н. Маляров
️️️️
Д. Янов
54'
Замена
В. Руденко
️️️️
М. Бамматгереев
Желтая карточка
И. Енин
49'
Замена
А. Хабалов
️️️️
А. Безчаснюк
46'
Замена
М. Уридия
️️️️
А. Окладников
46'
43'
Желтая карточка
А. Нестеров
31'
Желтая карточка
Э. Зарыпбеков
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Черноморец
1
Даниил Фролкин
ВР
3
Олег Красильниченко
ЛЗ
44
Анри Чичинадзе
ЦЗ
5
Виталий Стежко
ЦЗ
40
Александр Безчаснюк
ПЗ
64
Олег Ланин
ОП
35
Иван Енин
ОП
8
Егор Иванов
ЦП
77
Антон Антонов
ЦП
18
Илья Родионов
АП
75
Андрей Окладников
ЦФ
Главный тренер
Вадим Гаранин
Чайка
1
Михаил Штепа
ВР
32
Дмитрий Пивоваров
ЛЗ
45
Никита Кармаев
ЦЗ
2
Александр Нестеров
ЦЗ
2
Данил Пелих
ПЗ
11
Святослав Кожедуб
ЛВ
10
Эльдияр Зарыпбеков
ОП
10
Муслим Бамматгереев
ЦП
13
Данила Янов
АП
77
Станислав Библик
ЦФ
7
Александр Хохлачев
ЦФ
Черноморец
22
Дмитрий Ребров
ВР
75
Иван Будачев
ВР
5
Магомед Мусалов
ЛЗ
4
Никола Кумбурович
ЦЗ
17
Денис Фомин
ЦЗ
15
Алан Хабалов
ЛВ
20
Кирилл Столбов
ЦП
57
Вячеслав Кротов
АП
18
Даниил Гурченко
ПВ
23
Никита Никифоров
ЦФ
11
Дмитрий Яковлев
ЦФ
25
Мераби Уридия
ЦФ
Чайка
95
Андрей Ходанович
ВР
24
Андрей Ивашин
ЛЗ
4
Камиль Ибрагимов
ЦЗ
99
Андрей Евдокимов
ЦЗ
11
Олег Николаев
ЛВ
78
Даниил Черняков
ЦП
7
Никита Маляров
ЦП
8
Дмитрий Котов
ПВ
19
Владислав Руденко
ЦФ
4-2-2-1-1
1
Фролкин
3
Красильниченко
44
Чичинадзе
5
Стежко
40
Безчаснюк
64
Ланин
35
Енин
8
Иванов
77
Антонов
18
Родионов
75
Окладников
4-1-1-2-2
1
Штепа
2
Пелих
45
Кармаев
2
Нестеров
32
Пивоваров
10
Зарыпбеков
10
Бамматгереев
13
Янов
11
Кожедуб
7
Хохлачев
77
Библик
8
Иванов
57
Кротов
57
Кротов
8
Иванов
3
Красильниченко
5
Мусалов
5
Мусалов
3
Красильниченко
5
Стежко
17
Фомин
17
Фомин
5
Стежко
40
Безчаснюк
15
Хабалов
15
Хабалов
40
Безчаснюк
75
Окладников
25
Уридия
25
Уридия
75
Окладников
77
Библик
4
Ибрагимов
4
Ибрагимов
77
Библик
13
Янов
7
Маляров
7
Маляров
13
Янов
10
Бамматгереев
19
Руденко
19
Руденко
10
Бамматгереев
Остались в запасе
Черноморец
Чайка
22
Дмитрий Ребров
ВР
75
Иван Будачев
ВР
4
Никола Кумбурович
ЦЗ
20
Кирилл Столбов
ЦП
18
Даниил Гурченко
ПВ
23
Никита Никифоров
ЦФ
11
Дмитрий Яковлев
ЦФ
Главный тренер
Вадим Гаранин
95
Андрей Ходанович
ВР
24
Андрей Ивашин
ЛЗ
99
Андрей Евдокимов
ЦЗ
78
Даниил Черняков
ЦП
11
Олег Николаев
ЛВ
8
Дмитрий Котов
ПВ
Остались в запасе
22
Дмитрий Ребров
ВР
75
Иван Будачев
ВР
4
Никола Кумбурович
ЦЗ
20
Кирилл Столбов
ЦП
18
Даниил Гурченко
ПВ
23
Никита Никифоров
ЦФ
11
Дмитрий Яковлев
ЦФ
Остались в запасе
95
Андрей Ходанович
ВР
24
Андрей Ивашин
ЛЗ
99
Андрей Евдокимов
ЦЗ
78
Даниил Черняков
ЦП
11
Олег Николаев
ЛВ
8
Дмитрий Котов
ПВ
Главный тренер
Вадим Гаранин
Статистика матча Черноморец - Чайка
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Черноморец
Россия. PARI Первая лига, 34 тур
Черноморец
2 : 1
16.05.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 33 тур
Чайка
0 : 2
08.05.2026
Черноморец
Россия. PARI Первая лига, 32 тур
Черноморец
1 : 3
02.05.2026
Родина
Россия. PARI Первая лига, 31 тур
Черноморец
0 : 1
26.04.2026
Сокол
Россия. PARI Первая лига, 30 тур
Нефтехимик
4 : 0
22.04.2026
Черноморец
Чайка
Россия. Кубок, 1/16 финала
Чайка
0 : 3
12.08.2026
Нефтяник
Россия. PARI Первая лига, 34 тур
Ротор
5 : 0
16.05.2026
Чайка
Россия. PARI Первая лига, 33 тур
Чайка
0 : 2
08.05.2026
Черноморец
Россия. PARI Первая лига, 32 тур
Чайка
0 : 2
03.05.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 31 тур
КАМАЗ
2 : 1
26.04.2026
Чайка
Информация о матче
Главный судья:
Станислав Матвеев
(Троицк)
Помощники судьи:
Артем Перов (Москва)
Руслан Шекемов (Нальчик)
Резервный судья:
Эмир Привалов (Сочи)
Делегат:
Владимир Карпович (Москва)
Инспектор:
Николай Левников (Сочи)
Стадион:
Центральный
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