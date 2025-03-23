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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Чайка - Черноморец
Чайка - Черноморец: обзор матча 23 марта 2025
Чайка
23.03.2025, воскресенье, 17:00
Россия. Первая лига, 25 тур
0 : 2
Завершен
Черноморец
17'
Е. Иванов
64'
Г. Гузина
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Чайка - Черноморец
86'
Замена
А. Хабалов
️️️️
М. Уридия
81'
Замена
М. Мусалов
️️️️
Е. Иванов
75'
Желтая карточка
Е. Иванов
Замена
Я. Арбузов
️️️️
Д. Пивоваров
69'
68'
Желтая карточка
О. Ланин
64'
ГОЛ! 0:2!
Г. Гузина
Замена
Н. Маляров
️️️️
Д. Пелих
57'
Желтая карточка
Д. Янов
37'
17'
ГОЛ! 0:1!
Е. Иванов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Чайка
95
Андрей Ходанович
ВР
32
Дмитрий Пивоваров
ЛЗ
4
Камиль Ибрагимов
ЦЗ
99
Андрей Евдокимов
ЦЗ
45
Никита Кармаев
ЦЗ
2
Данил Пелих
ПЗ
10
Муслим Бамматгереев
ЦП
77
Владислав Лазарев
АП
13
Данила Янов
АП
7
Александр Хохлачев
ЦФ
19
Владислав Руденко
ЦФ
Черноморец
25
Ростислав Солдатенко
ВР
17
Денис Фомин
ЦЗ
5
Виталий Стежко
ЦЗ
44
Стефан Милич
ЦЗ
71
Владислав Мастерной
ПЗ
64
Олег Ланин
ОП
35
Иван Енин
ОП
21
Павел Горелов
ОП
8
Егор Иванов
ЦП
25
Мераби Уридия
ЦФ
30
Гедеон Гузина
ЦФ
Главный тренер
Олег Василенко
Чайка
1
Михаил Штепа
ВР
97
Матвей Тороп
ЛВ
9
Олег Козаченко
ЦП
78
Даниил Черняков
ЦП
7
Никита Маляров
ЦП
19
Ярослав Арбузов
ПВ
77
Станислав Библик
ЦФ
Черноморец
1
Даниил Фролкин
ВР
28
Григорий Жилкин
ЛЗ
5
Магомед Мусалов
ЛЗ
15
Алан Хабалов
ЛВ
6
Заур Тарба
ЦП
3-2-1-2-2
95
Ходанович
4
Ибрагимов
99
Евдокимов
45
Кармаев
32
Пивоваров
2
Пелих
10
Бамматгереев
13
Янов
77
Лазарев
19
Руденко
7
Хохлачев
4-3-1-2
25
Солдатенко
71
Мастерной
5
Стежко
44
Милич
17
Фомин
64
Ланин
35
Енин
21
Горелов
8
Иванов
30
Гузина
25
Уридия
2
Пелих
7
Маляров
7
Маляров
2
Пелих
32
Пивоваров
19
Арбузов
19
Арбузов
32
Пивоваров
8
Иванов
5
Мусалов
5
Мусалов
8
Иванов
25
Уридия
15
Хабалов
15
Хабалов
25
Уридия
Остались в запасе
Чайка
Черноморец
1
Михаил Штепа
ВР
9
Олег Козаченко
ЦП
78
Даниил Черняков
ЦП
97
Матвей Тороп
ЛВ
77
Станислав Библик
ЦФ
1
Даниил Фролкин
ВР
28
Григорий Жилкин
ЛЗ
6
Заур Тарба
ЦП
Главный тренер
Олег Василенко
Остались в запасе
1
Михаил Штепа
ВР
9
Олег Козаченко
ЦП
78
Даниил Черняков
ЦП
97
Матвей Тороп
ЛВ
77
Станислав Библик
ЦФ
Остались в запасе
1
Даниил Фролкин
ВР
28
Григорий Жилкин
ЛЗ
6
Заур Тарба
ЦП
Главный тренер
Олег Василенко
Статистика матча Чайка - Черноморец
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Чайка
Россия. Кубок, 1/16 финала
Чайка
0 : 3
12.08.2026
Нефтяник
Россия. PARI Первая лига, 34 тур
Ротор
5 : 0
16.05.2026
Чайка
Россия. PARI Первая лига, 33 тур
Чайка
0 : 2
08.05.2026
Черноморец
Россия. PARI Первая лига, 32 тур
Чайка
0 : 2
03.05.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 31 тур
КАМАЗ
2 : 1
26.04.2026
Чайка
Черноморец
Россия. PARI Первая лига, 34 тур
Черноморец
2 : 1
16.05.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 33 тур
Чайка
0 : 2
08.05.2026
Черноморец
Россия. PARI Первая лига, 32 тур
Черноморец
1 : 3
02.05.2026
Родина
Россия. PARI Первая лига, 31 тур
Черноморец
0 : 1
26.04.2026
Сокол
Россия. PARI Первая лига, 30 тур
Нефтехимик
4 : 0
22.04.2026
Черноморец
Информация о матче
Стадион:
Центральный им. И.П. Чайки
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