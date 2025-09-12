Введите ваш ник на сайте
«Атырау» – «Тобол»: прогноз и ставки на матч 13 сентября 2025 с коэффициентом 1.68

12 сентября 2025 10:37
Атырау - Тобол
13 сент. 2025, суббота 15:00 | Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Перейти в онлайн матча
1.68
Победа Тобола
Сделать ставку

Очередной тур Премьер-лиги Казахстана сведет команды из противоположных концов таблицы. «Атырау» борется за выживание, а «Тобол» решает задачу попадания в еврокубки. Матч обещает быть непростым – хозяева крепко держатся за каждое очко, а гости находятся в хорошей форме и регулярно побеждают.

«Атырау»

Клуб замыкает турнирную таблицу, набрав лишь 12 очков после 22 туров. Однако стоит отметить определенную стабильность в последних матчах: команда сыграла вничью четыре раза подряд, в том числе против крепких соперников, таких как «Ордабасы» и «Жетысу». При этом «Атырау» показывает аккуратную игру в обороне – только три пропущенных мяча в пяти последних турах. В атаке же ситуация менее оптимистична – 4 гола за тот же период. Константин Дорофеев остаeтся лучшим бомбардиром, но забил лишь дважды. Несмотря на результаты, команда способна доставить проблемы любому оппоненту за счeт плотной игры в центре поля и строгости в защите.

«Тобол»

Команда из Костаная уверенно держится на третьем месте с 44 очками и демонстрирует хорошие показатели как в атаке, так и в обороне. В последних трeх турах «Тобол» побеждает, забивая не менее двух мячей за игру. Лидером атаки остаeтся Ислам Чесноков с 7 голами в 22 матчах. Общая результативность – 9 голов за последние пять игр, а вот защита немного сдает – 6 пропущенных мячей. Несмотря на осечку в Кубке против «Жениса», в чемпионате команда играет агрессивно и уверенно, особенно в матчах с аутсайдерами.

Факты о командах

«Атырау»

  • 4 ничьи подряд в Премьер-лиге
  • В последних 5 матчах забито 4 и пропущено 3 мяча
  • Средняя результативность – 0.80 гола за игру

«Тобол»

  • Побеждает в 3 матчах подряд
  • Забивает в 5 последних матчах
  • 9 голов и 6 пропущенных в последних 5 турах
  • Средняя результативность – 1.80 гола за игру

Личные встречи
29% (10)
26% (9)
46% (16)
31
Забитых мячей
44
0.89
В среднем за матч
1.26
4:0
Крупнейшая победа
5:0
Самый результативный матч:  5:0
Самая крупная ничья:  2:2
Казахстан. Премьер-лига, 11 тур
Тобол
5 : 0
30.05.2025
Атырау
Казахстан. Премьер-лига, 19 тур
Тобол
1 : 1
31.08.2024
Атырау
Казахстан. Премьер-лига, 12 тур
Атырау
0 : 0
23.06.2024
Тобол
Казахстан. Кубок, 1/2 финала
Атырау
4 : 0
19.06.2024
Тобол
Казахстан. Премьер-лига, 14 тур
Тобол
1 : 0
02.07.2023
Атырау
Казахстан. Премьер-лига, 13 тур
Атырау
3 : 0
24.06.2023
Тобол
Казахстан. Премьер-лига, 19 тур
Тобол
0 : 2
10.09.2022
Атырау
Казахстан. Премьер-лига, 7 тур
Атырау
2 : 1
22.04.2022
Тобол
Казахстан. Премьер-лига, 22 тур
Атырау
0 : 1
27.09.2021
Тобол
Казахстан. Премьер-лига, 10 тур
Тобол
2 : 0
09.05.2021
Атырау
Казахстан. Премьер-лига, 24 тур
Тобол
2 : 0
24.08.2019
Атырау
Казахстан. Премьер-лига, 21 тур
Атырау
0 : 1
04.08.2019
Тобол
Казахстан. Премьер-лига, 11 тур
Тобол
3 : 0
18.05.2019
Атырау
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Атырау
2 : 1
18.08.2018
Тобол
Казахстан. Премьер-лига, 14 тур
Атырау
0 : 2
17.06.2018
Тобол
Казахстан. Премьер-лига, 4 тур
Тобол
3 : 2
07.04.2018
Атырау
Казахстан. Премьер-лига, 33 тур
Тобол
2 : 0
05.11.2017
Атырау
Казахстан. Премьер-лига, 22 тур
Атырау
1 : 0
29.07.2017
Тобол
Казахстан. Премьер-лига, 1 тур
Тобол
3 : 0
08.03.2017
Атырау
Казахстан. Финальный раунд, 32 тур
Атырау
3 : 0
29.10.2016
Тобол
Казахстан. Финальный раунд, 23 тур
Тобол
0 : 0
14.08.2016
Атырау
Казахстан. Премьер-Лига, 2 тур
Атырау
0 : 0
29.06.2016
Тобол
Казахстан. Премьер-Лига, 12 тур
Тобол
1 : 2
21.05.2016
Атырау
Казахстан. Премьер-Лига, 16 тур
Тобол
2 : 2
20.06.2015
Атырау
Казахстан. Премьер-Лига, 6 тур
Атырау
1 : 2
11.04.2015
Тобол
Казахстан. Финальный раунд, 10 тур
Атырау
0 : 3
09.11.2014
Тобол
Казахстан. Финальный раунд, 1 тур
Тобол
1 : 2
23.08.2014
Атырау
Казахстан. Премьер-Лига, 12 тур
Тобол
0 : 0
18.05.2014
Атырау
Казахстан. Премьер-Лига, 2 тур
Атырау
0 : 0
22.03.2014
Тобол
Казахстан. Финальный раунд, 6 тур
Атырау
0 : 0
29.09.2013
Тобол
Казахстан. Финальный раунд, 2 тур
Тобол
3 : 1
24.08.2013
Атырау
Казахстан. Премьер-лига, 12 тур
Тобол
2 : 1
22.05.2013
Атырау
Казахстан. Премьер-лига, 2 тур
Атырау
1 : 0
15.03.2013
Тобол
Казахстан. Премьер-Лига, 17 тур
Тобол
1 : 0
15.07.2012
Атырау
Казахстан. Премьер-Лига, 5 тур
Атырау
1 : 1
08.04.2012
Тобол
Показать все

Прогноз на матч «Атырау» – «Тобол»

Несмотря на последнее место в таблице, «Атырау» стабильно набирает очки за счeт ничьих. Команда хорошо держится в обороне, что может затруднить быстрый взлом защитных редутов. Однако «Тобол» сейчас на ходу и обладает заметно большей атакующей мощью. Учитывая текущую форму гостей и низкую результативность хозяев, можно ожидать аккуратного начала, но с преимуществом «Тобола» в созидании. Важно учитывать и то, что «Атырау» играет плотно и может рассчитывать на свой шанс в атаке, особенно во втором тайме. Прогноз склоняется к результативной игре с перевесом гостей.

Рекомендованные ставки:

  • Победа Тобола – 1.53
  • Обе команды забьют – 1.68

1.68
Победа Тобола
Сделать ставку
Автор: Мещеряков Денис
Казахстан. Премьер-лига Тобол Атырау
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
