13 сентября на «Фойт-Арене» в рамках третьего тура Бундеслиги состоится матч между «Хайденхаймом» и дортмундской «Боруссией». Обе команды подходят к поединку в разных игровых кондициях: хозяева в поисках стабильности, а гости продолжают набирать форму после летнего межсезонья и уже демонстрируют результат.

«Хайденхайм»

Команда начала сезон с трeх поражений подряд в чемпионате, включая недавний выезд в Лейпциг, где уступила со счeтом 0:2. Несмотря на неудачные результаты, «Хайденхайм» показывает приличную результативность: в пяти последних встречах команда забила 11 мячей, в среднем по 2.20 за игру. При этом оборона остаeтся уязвимой – 8 пропущенных голов за тот же период. Особенно заметны проблемы против команд, играющих с фланговыми атаками и высоким прессингом. Однако дома «Хайденхайм» традиционно старается играть агрессивно, что может привести к интересному сценарию матча.

«Боруссия Д»

«Боруссия» после ничьей с «Санкт-Паули» (3:3) уверенно обыграла «Унион Берлин» со счeтом 3:0. Команда не проигрывает в 10 матчах Бундеслиги и стабильно забивает – 11 голов в последних 5 играх (в среднем 2.20 за игру). В то же время, защита дортмундцев не без изъянов – 7 пропущенных мячей за тот же отрезок. «Боруссия» успешно преодолевает старт сезона и при этом сохраняет атакующий потенциал, особенно на фоне нестабильной игры соперников из нижней части таблицы. Преимущество в классе и глубине состава может стать решающим фактором.

Факты о командах

«Хайденхайм»

3 поражения подряд в Бундеслиге

В среднем: 2.20 забито, 1.60 пропущено (последние 5 игр)

Пропускает в 3 матчах подряд

Забивает в 10 из 12 последних матчей

«Боруссия Д»

Не проигрывает в 10 матчах Бундеслиги

В среднем: 2.20 забито, 1.40 пропущено (последние 5 игр)

Забивает в 10 матчах подряд

4 победы в 6 последних играх во всех турнирах

Прогноз на матч

И «Хайденхайм», и «Боруссия» обладают атакующим потенциалом, который они успешно реализуют: обе команды стабильно забивают более двух мячей в среднем. Однако при этом у обеих есть слабости в защите. «Хайденхайм» обязательно постарается зацепиться за очки на домашнем стадионе, но класс и текущая форма «Боруссии» позволяют ожидать результативную победу гостей. Скорее всего, матч получится открытым и богатым на голы.

Рекомендованные ставки