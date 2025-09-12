Введите ваш ник на сайте
«Хайденхайм» – «Боруссия Д»: прогноз и ставки на матч 13 сентября 2025 с коэффициентом 1.76

12 сентября 2025 9:24
Хайденхайм - Боруссия Д
13 сент. 2025, суббота 16:30 | Германия. Бундеслига, 3 тур
Перейти в онлайн матча
Победа «Боруссии Д» и тотал больше 2.5 голов
13 сентября на «Фойт-Арене» в рамках третьего тура Бундеслиги состоится матч между «Хайденхаймом» и дортмундской «Боруссией». Обе команды подходят к поединку в разных игровых кондициях: хозяева в поисках стабильности, а гости продолжают набирать форму после летнего межсезонья и уже демонстрируют результат.

«Хайденхайм»

Команда начала сезон с трeх поражений подряд в чемпионате, включая недавний выезд в Лейпциг, где уступила со счeтом 0:2. Несмотря на неудачные результаты, «Хайденхайм» показывает приличную результативность: в пяти последних встречах команда забила 11 мячей, в среднем по 2.20 за игру. При этом оборона остаeтся уязвимой – 8 пропущенных голов за тот же период. Особенно заметны проблемы против команд, играющих с фланговыми атаками и высоким прессингом. Однако дома «Хайденхайм» традиционно старается играть агрессивно, что может привести к интересному сценарию матча.

«Боруссия Д»

«Боруссия» после ничьей с «Санкт-Паули» (3:3) уверенно обыграла «Унион Берлин» со счeтом 3:0. Команда не проигрывает в 10 матчах Бундеслиги и стабильно забивает – 11 голов в последних 5 играх (в среднем 2.20 за игру). В то же время, защита дортмундцев не без изъянов – 7 пропущенных мячей за тот же отрезок. «Боруссия» успешно преодолевает старт сезона и при этом сохраняет атакующий потенциал, особенно на фоне нестабильной игры соперников из нижней части таблицы. Преимущество в классе и глубине состава может стать решающим фактором.

Факты о командах

«Хайденхайм»

  • 3 поражения подряд в Бундеслиге
  • В среднем: 2.20 забито, 1.60 пропущено (последние 5 игр)
  • Пропускает в 3 матчах подряд
  • Забивает в 10 из 12 последних матчей

«Боруссия Д»

  • Не проигрывает в 10 матчах Бундеслиги
  • В среднем: 2.20 забито, 1.40 пропущено (последние 5 игр)
  • Забивает в 10 матчах подряд
  • 4 победы в 6 последних играх во всех турнирах

Личные встречи
0% (0)
40% (2)
60% (3)
8
Забитых мячей
12
1.6
В среднем за матч
2.4
Крупнейшая победа
4:3
Самый результативный матч:  3:4
Самая крупная ничья:  2:2
Германия. Бундеслига, 20 тур
Хайденхайм
1 : 2
01.02.2025
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 3 тур
Боруссия Д
4 : 2
13.09.2024
Хайденхайм
Германия. Бундеслига, 20 тур
Хайденхайм
0 : 0
02.02.2024
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 3 тур
Боруссия Д
2 : 2
01.09.2023
Хайденхайм
Товарищеские матчи,
Хайденхайм
3 : 4
19.07.2014
Боруссия Д

Прогноз на матч

И «Хайденхайм», и «Боруссия» обладают атакующим потенциалом, который они успешно реализуют: обе команды стабильно забивают более двух мячей в среднем. Однако при этом у обеих есть слабости в защите. «Хайденхайм» обязательно постарается зацепиться за очки на домашнем стадионе, но класс и текущая форма «Боруссии» позволяют ожидать результативную победу гостей. Скорее всего, матч получится открытым и богатым на голы.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Боруссии Д» и тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.45
  • Обе забьют – коэффициент 1.76

Автор: Ланьков Роман
Германия. Бундеслига Боруссия Д Хайденхайм
