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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Хайденхайм - Боруссия Д
Хайденхайм - Боруссия Д: обзор матча 02 февраля 2024
Хайденхайм
02.02.2024, пятница, 22:30
Германия. Бундеслига, 20 тур
0 : 0
Завершен
Боруссия Д
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хайденхайм - Боруссия Д
90'
+5
Желтая карточка
Д. Мален
Замена
А. Бек
️️️️
Т. Кляйнденст
89'
80'
Желтая карточка
Я. Матсен
75'
Замена
Р. Бенсебаини
️️️️
Ю. Мукоко
Замена
Ф. Пик
️️️️
Я. Бесте
70'
Замена
Ш. Шиммер
️️️️
М. Пьеринджер
61'
Замена
К. Сесса
️️️️
Э. Динкчи
61'
Замена
М. Буш
️️️️
О. Траоре
61'
59'
Замена
О. Польман
️️️️
Д. Гиттенс
59'
Замена
М. Вольф
️️️️
Т. Менье
59'
Замена
Э. Джан
️️️️
С. Озкан
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хайденхайм
22
Кевин Мюллер
ВР
6
Патрик Майнка
(К)
ЦЗ
23
Бенедикт Гимбер
ЦЗ
15
Леннард Мэлони
ЦЗ
23
Омар Траоре
ПЗ
19
Ян-Никлас Бесте
ЛВ
3
Ян Шеппнер
ЦП
11
Тим Кляйнденст
ЦФ
18
Марвин Пьеринджер
ЦФ
18
Эрен Динкчи
ЦФ
19
Йонас Ференбах
ЦФ
Главный тренер
Франк Шмидт
Боруссия Д
33
Александер Майер
ВР
22
Ян Матсен
ЛЗ
25
Никлас Зюле
(К)
ЦЗ
4
Нико Шлоттербек
ЦЗ
12
Тома Менье
ПЗ
20
Марсель Забитцер
ЦП
6
Салих Озкан
ЦП
11
Джейми Гиттенс
ПВ
10
Никлас Фуллкруг
ЦФ
14
Дониелл Мален
ЦФ
14
Юссуфа Мукоко
ЦФ
Главный тренер
Эдин Терзич
Хайденхайм
22
Витус Эйхер
ВР
30
Норман Тайеркауф
ЛЗ
4
Тим Зирслебен
ЦЗ
20
Флориан Пик
ЦП
21
Адриан Бек
АП
30
Штефан Шиммер
ЦФ
2
Марнон Буш
ЦФ
8
Кевин Сесса
ЦФ
14
Никола Доведан
ЦФ
Боруссия Д
1
Марсель Лотка
ВР
5
Рами Бенсебаини
ЛЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
27
Мариус Вольф
ПЗ
3
Матеу Морей
ПЗ
23
Эмре Джан
ОП
29
Кьелл Вятьен
ЦП
10
Оле Польман
ЦП
27
Самуэль Бамба
ЦФ
4-1-1-4
22
Мюллер
6
Майнка
23
Гимбер
15
Мэлони
23
Траоре
3
Шеппнер
19
Бесте
11
Кляйнденст
19
Ференбах
18
Динкчи
18
Пьеринджер
4-2-1-3
33
Майер
12
Менье
25
Зюле
4
Шлоттербек
22
Матсен
20
Забитцер
6
Озкан
11
Гиттенс
14
Мукоко
14
Мален
10
Фуллкруг
19
Бесте
20
Пик
20
Пик
19
Бесте
11
Кляйнденст
21
Бек
21
Бек
11
Кляйнденст
18
Пьеринджер
30
Шиммер
30
Шиммер
18
Пьеринджер
23
Траоре
2
Буш
2
Буш
23
Траоре
18
Динкчи
8
Сесса
8
Сесса
18
Динкчи
14
Мукоко
5
Бенсебаини
5
Бенсебаини
14
Мукоко
12
Менье
27
Вольф
27
Вольф
12
Менье
6
Озкан
23
Джан
23
Джан
6
Озкан
11
Гиттенс
10
Польман
10
Польман
11
Гиттенс
Остались в запасе
Хайденхайм
Боруссия Д
22
Витус Эйхер
ВР
30
Норман Тайеркауф
ЛЗ
4
Тим Зирслебен
ЦЗ
14
Никола Доведан
ЦФ
Главный тренер
Франк Шмидт
1
Марсель Лотка
ВР
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
3
Матеу Морей
ПЗ
29
Кьелл Вятьен
ЦП
27
Самуэль Бамба
ЦФ
Главный тренер
Эдин Терзич
Остались в запасе
22
Витус Эйхер
ВР
30
Норман Тайеркауф
ЛЗ
4
Тим Зирслебен
ЦЗ
14
Никола Доведан
ЦФ
Остались в запасе
1
Марсель Лотка
ВР
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
3
Матеу Морей
ПЗ
29
Кьелл Вятьен
ЦП
27
Самуэль Бамба
ЦФ
Главный тренер
Франк Шмидт
Главный тренер
Эдин Терзич
Статистика матча Хайденхайм - Боруссия Д
2
Всего ударов по воротам
12
14
Удары в створ
0
5
Владение мячом %
30
70
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
4
6
Нарушения
7
7
Офсайды
2
3
Количество передач
291
694
Сейвы
5
0
Точность передач %
69
86
Удары мимо ворот
9
4
Блокированные удары
3
5
Удары из пределов штрафной
10
8
Удары из-за пределов штрафной
2
6
xG (ожидаемые голы)
1.12
0.67
Матчи команд
Хайденхайм
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Хайденхайм
- : -
27.11.2026
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Дармштадт
3 : 1
20.11.2026
Хайденхайм
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Хайденхайм
2 : 2
08.11.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Карлсруэ
2 : 1
31.10.2026
Хайденхайм
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Хайденхайм
1 : 1
24.10.2026
Энерги
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Вольфсбург
3 : 1
17.10.2026
Хайденхайм
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 11 тур
Боруссия Д
- : -
29.11.2026
Байер
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
1 : 1
24.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Информация о матче
Главный судья:
Бастиан Данкерт
(Росток)
Стадион:
Войс-Арена
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