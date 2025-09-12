Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Первая лига Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Атлетико» – «Вильярреал»: прогноз и ставки на матч 13 сентября 2025 с коэффициентом 1.83

12 сентября 2025 9:46
Атлетико - Вильярреал
13 сент. 2025, суббота 22:00 | Испания. Примера, 4 тур
Перейти в онлайн матча
1.83
Обе команды забьют
Сделать ставку

Матч 4-го тура Ла Лиги между «Атлетико» и «Вильярреалом» состоится 13 сентября на стадионе «Метрополитано». Команды подошли к очной встрече в разных кондициях: хозяева пока не знают побед в новом сезоне, а гости демонстрируют впечатляющий старт и лидируют по забитым мячам.

«Атлетико»

Старт сезона оказался неожиданно тяжeлым для мадридского клуба: всего 2 очка после трeх туров и 17-е место в таблице. Команда трижды подряд не смогла победить: ничьи с «Алавесом» и «Эльче», а также поражение от «Эспаньола». При этом команда стабильно забивает – в каждом из этих матчей, и сохраняет положительную динамику в атаке. В 5 последних матчах «Атлетико» забил 5 голов и столько же пропустил. Хулиан Альварес остаeтся лучшим бомбардиром с 6 голами в 13 матчах. На домашнем стадионе команда не проигрывает в 6 матчах подряд, что может сыграть важную роль в предстоящей игре.

«Вильярреал»

Гости демонстрируют отличную форму: 7 очков после трeх туров и третье место в таблице. Команда забивает больше всех в турнире (8 голов) и не проигрывает в 9 матчах подряд. Особенно стоит отметить Таджона Бьюкенена – 3 гола в 3 играх. За 5 последних матчей «Вильярреал» забил 11 мячей и пропустил 5, показывая зрелищный атакующий стиль. Несмотря на выездной статус, команда уверенно чувствует себя и в матчах вне дома, а их нападение может доставить серьeзные проблемы обороне хозяев.

Факты о командах

«Атлетико»

  • Не побеждает в 3 последних матчах
  • Забивает в 5 последних матчах
  • Пропускает в 3 матчах подряд
  • В среднем: 1.00 гола забито, 1.00 пропущено за 5 игр
  • Не проигрывает дома в 6 последних матчах

«Вильярреал»

  • Не проигрывает в 9 матчах Ла Лиги подряд
  • Лучшая атака турнира – 8 голов за 3 тура
  • В среднем: 2.20 гола забито, 1.00 пропущено за 5 игр
  • Забивает в 9 матчах подряд

Прогноз на матч

С учeтом формы «Вильярреала» и нестабильного старта «Атлетико», матч обещает быть результативным. Обе команды регулярно забивают, но и допускают ошибки в обороне. «Атлетико» будет мотивирован прервать неудачную серию, а «Вильярреал» постарается развить успех. Ставка на обмен голами выглядит логичной, как и ставка на общий тотал больше.

Рекомендованные ставки

  • Обе команды забьют – коэффициент 1.83
  • Тотал больше 2.5 – коэффициент 2.05

1.83
Обе команды забьют
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Ланьков Роман
Испания. Примера Вильярреал Атлетико
Другие прогнозы
12.09.2025
15:30
1.82
Украина. Премьер-лига, 5 тур
Александрия - ЛНЗ
ЛНЗ не проиграет (X2)
12.09.2025
18:00
1.78
Украина. Премьер-лига, 5 тур
Верес - Кудровка
Обе команды забьют
12.09.2025
19:00
1.75
Россия. PARI Первая лига, 10 тур
Торпедо - Волга
Волга Ульяновск забьет
12.09.2025
19:00
1.70
Россия. Премьер-лига, 8 тур
Рубин - Динамо Мх
Обе забьют
12.09.2025
20:15
1.72
Беларусь. Высшая лига, 21 тур
Арсенал - Славия-Мозырь
Победа «Славии Мозырь»
12.09.2025
21:30
1.87
Германия. Бундеслига, 3 тур
Байер - Айнтрахт
Обе команды забьют и тотал больше 2.5
Рекомендуем
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 