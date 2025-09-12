Матч 4-го тура Ла Лиги между «Атлетико» и «Вильярреалом» состоится 13 сентября на стадионе «Метрополитано». Команды подошли к очной встрече в разных кондициях: хозяева пока не знают побед в новом сезоне, а гости демонстрируют впечатляющий старт и лидируют по забитым мячам.

«Атлетико»

Старт сезона оказался неожиданно тяжeлым для мадридского клуба: всего 2 очка после трeх туров и 17-е место в таблице. Команда трижды подряд не смогла победить: ничьи с «Алавесом» и «Эльче», а также поражение от «Эспаньола». При этом команда стабильно забивает – в каждом из этих матчей, и сохраняет положительную динамику в атаке. В 5 последних матчах «Атлетико» забил 5 голов и столько же пропустил. Хулиан Альварес остаeтся лучшим бомбардиром с 6 голами в 13 матчах. На домашнем стадионе команда не проигрывает в 6 матчах подряд, что может сыграть важную роль в предстоящей игре.

«Вильярреал»

Гости демонстрируют отличную форму: 7 очков после трeх туров и третье место в таблице. Команда забивает больше всех в турнире (8 голов) и не проигрывает в 9 матчах подряд. Особенно стоит отметить Таджона Бьюкенена – 3 гола в 3 играх. За 5 последних матчей «Вильярреал» забил 11 мячей и пропустил 5, показывая зрелищный атакующий стиль. Несмотря на выездной статус, команда уверенно чувствует себя и в матчах вне дома, а их нападение может доставить серьeзные проблемы обороне хозяев.

Факты о командах

«Атлетико»

Не побеждает в 3 последних матчах

Забивает в 5 последних матчах

Пропускает в 3 матчах подряд

В среднем: 1.00 гола забито, 1.00 пропущено за 5 игр

Не проигрывает дома в 6 последних матчах

«Вильярреал»

Не проигрывает в 9 матчах Ла Лиги подряд

Лучшая атака турнира – 8 голов за 3 тура

В среднем: 2.20 гола забито, 1.00 пропущено за 5 игр

Забивает в 9 матчах подряд

Прогноз на матч

С учeтом формы «Вильярреала» и нестабильного старта «Атлетико», матч обещает быть результативным. Обе команды регулярно забивают, но и допускают ошибки в обороне. «Атлетико» будет мотивирован прервать неудачную серию, а «Вильярреал» постарается развить успех. Ставка на обмен голами выглядит логичной, как и ставка на общий тотал больше.

Рекомендованные ставки